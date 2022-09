U.S. News ने 2022-2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की रैंकिंग की घोषणा की

नवीनतम संस्करण में अमेरिका के 1,500 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को रैंक क‍िया गया है।

वाशिंगटन, 12 सितंबर, 2022 /PRNewswire/ -- शिक्षा रैंकिंग में वैश्विक अग्रणी U.S. News & World Report ने आज 2022-2023 Best Collegesकी घोषणा की। भावी छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक गाइड के रूप में काम करते हुए यह रैंकिंग 1,500 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक गुणवत्ता के 17 मानकों पर मूल्यांकन करती है।

U.S. News के संपादक और मुख्य कंटेंट अधिकारी किम कास्त्रो ने कहा, "लगभग 40 वर्षों से, उच्च शिक्षा परिदृश्य और संभावित छात्रों के हितों में बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉलेज पद्धति लगातार विकसित हुई है।" "जीवन के सबसे बड़े निर्णयों में से एक में मदद करने के लिए उपयोगी डेटा व जानकारी को प्रदान करने का U.S. News का मिशन, उस विकास का मार्गदर्शन कर रहा है।"

इस साल की रैंकिंग में शामिल हैं:

फैकल् ‍ टी संसाधनों का और अधिक व्यापक माप : टर्मिनल डिग्री वाले फैकल्टी के प्रतिशत में अब टर्मिनल डिग्री के साथ पार्ट-टाइम फैकल्टी का हिस्सा शामिल है। पहले, यह मीट्रिक केवल पूर्णकालिक फैकल्‍टी का मूल्यांकन करता था। यह एक अधिक व्यापक माप है जिसमें अब उनके रोजगार अनुबंध की परवाह किए बिना अत्यधिक विश्वसनीय फैकल्‍टी शामिल हैं। यह परिवर्तन स्कूलों में अंशकालिक प्रशिक्षकों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है।

SAT/ACT गणना में अपडेट: इस संस्करण में, U.S. News ने बहुत कम नए प्रवेशकों पर SAT/ACT स्कोर की रिपोर्ट करने के लिए स्कूलों को छूट देने की अपनी पुरानी परंपरा को बंद कर दिया। उन स्कूलों के लिए जिन्होंने नए प्रवेशकों के लिए लगातार वर्षों में 50% से कम SAT/ACT स्कोर की सूचना दी, U.S. News ने स्कूल के रैंक की गणना के लिए उन अंकों का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय, U.S. News ने दो अन्य रैंकिंग कारकों के महत्व में वृद्धि की: हाई स्कूल क्लास स्टैंडिंग और औसत स्नातक दर। यह परिवर्तन 2020 में परीक्षण पर महामारी के प्रभाव के कारण किया गया था, जब SAT/ACT करने की आपूर्ति और मांग में गिरावट आई, विशेष रूप से निम्न-आय पृष्ठभूमि वाले छात्रों के बीच।

रैंकिंग की गणना करने के लिए, U.S. News शैक्षणिक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम के उपायों पर जोर देता है – जिसमें स्नातक दर, प्रतिधारण दर, स्नातक ऋणग्रस्तता और सामाजिक गतिशीलता शामिल है। परिणाम ज्यादातर उच्च महत्व रैंकिंग कारक हैं, जो प्रत्येक स्कूल के समग्र स्कोर में 40% का योगदान करते हैं।

Best Colleges रैंकिंग और कार्यप्रणाली के बारे में अधिक जानकारी के लिए USNews.com/colleges देखें।

2022-2023 U.S. News & World की सर्वश्रेष्ठ कॉलेज र‍िपोर्ट

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय – शीर्ष 3

1. प्रिंसटन यून‍िवर्सिटी (NJ)

2. मेसाचुसेट्स इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नालॉजी

3. हार्वर्ड यून‍िवर्सिटी (MA) (टाई)

3. स्‍टेनफोर्ड यून‍िवर्सिटी (CA) (टाई)

3. येल यून‍िवर्सिटी (CT) (टाई)

नेशनल लिबरल आर्ट्स कॉलेज – शीर्ष 3

1. विल‍ियम कॉलेज (MA)

2. एमहर्स्ट कॉलेज(MA)

3. पोमोना कॉलेज (CA)

रैंकिंग के साथ-साथ, U.S. News अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए कॉलेज चयन अनुभव से संबंधित संपादकीय सामग्री प्रकाशित करता है। इसमें अमेर‍िका में ऑनलाइन स्कूलों पर शोध कैसे करें, कॉलेज में सक्रिय सामाजिक जीवन कैसे बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियों से कैसे बचें जैसे विषयों पर सलाह व और भी बहुत कुछ शामिल है।

U.S. News 21 सितंबर को सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों के नए संस्करण पर एक निःशुल्क वेबिनार की मेजबानी करेगा, जिसमें प्रमुख रैंकिंग विश्लेषकों की प्रस्तुतियां होंगी। भाग लेने के इच्छुक लोग यहां पंजीकरण कर सकते हैं।

सबसे पूर्ण रैंकिंग और डेटा तक पहुंच प्रदान करने वाले U.S. News College Compass के बारे में और अधिक जानने, या "Best Colleges 2023" गाइडबुक (ISBN 979-8-9864591-0-3) की प्रति ऑर्डर करने के लिए, ऑनलाइन U.S. News स्‍टोरपर जाएं।

U.S. News & World Report के बारे में

U.S. News & World Report गुणवत्ता रैंकिंग में वैश्विक लीडर है जो उपभोक्ताओं, व्यापारिक नेताओं और नीति निर्धारक अधिकारियों को उनके जीवन और समुदायों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बेहतर, अधिक सूचित निर्णय करने में सक्षत बनाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, यात्रा, कार, रियल एस्टेट, समाचार और 360 समीक्षा प्लेटफॉर्म के साथ एक बहुआयामी डिजिटल मीडिया कंपनी, U.S. News रैंकिंग, स्वतंत्र रिपोर्टिंग, डेटा पत्रकारिता, उपभोक्ता सलाह और U.S. News Live इवेंट प्रदान करती है। हर महीने 40 मिलियन से अधिक लोग शोध और मार्गदर्शन के लिए USNews.com पर आते हैं। 1933 में स्थापित, U.S. News का मुख्यालय वाशिंगटन, डी.सी. में है।

