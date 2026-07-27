Ulster University ने बेलफास्ट में Jaipur Literature Festival की मेजबानी की

News provided byUlster University
27 Jul, 2026, 21:15 IST
Shashi Tharoor सहित प्रमुख भारतीय अभिव्यक्तियों की प्रस्तुति वाला यह Festival संस्कृति, रचनात्मकता और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के लिए बेलफास्ट और उत्तरी आयरलैंड को वैश्विक स्तर पर जुड़े गंतव्यों के रूप में उजागर करता है।
बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैं, 27 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- उत्तरी आयरलैंड को संस्कृति, रचनात्मकता और अंतरराष्ट्रीय छात्र अनुभव के लिए एक जीवंत गंतव्य के रूप में स्थापित करते हुए Ulster University ने जून में बेलफास्ट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित Jaipur Literature Festival आयोजित किया है।
बेलफास्ट कार्यक्रम ने महोत्सव के अभिषेकात्मक द्वीपीय संस्करण के शुरुआती चरण को चिह्नित किया है, जिसमें प्रमुख आयरिश, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों, इतिहासकारों, विचारकों और कलाकारों को तीन दिनों के विचार-विमर्श, प्रदर्शन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए Ulster University के बेलफास्ट परिसर में लाया गया है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उपस्थित व्यक्तित्वों में भारतीय राजनीतिज्ञ, राजनयिक और बेस्टसेलर लेखक Shashi Tharoor सहित इतिहासकार तथा Jaipur Literature Festival के सह-संस्थापक William Dalrymple और मौखिक इतिहासकार और लेखिका Aanchal Malhotra ने संवैधानिक कानून विशेषज्ञ David Kenny के साथ भारत और आयरलैंड में लोकतंत्र और संवैधानिक परंपराओं पर चर्चा की है।
बैंगलोर के रहने वाले और पूर्व में Jain University में अध्ययन प्राप्त कर चुके, Ulster University के एक MBA छात्र, Milan, ने कहा:
"बेलफास्ट में भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत का उत्सव मनाने को देखकर मुझे तुरंत घर जैसा महसूस हुआ, और Shashi Tharoor जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वक्ताओं को कार्यक्रम के हिस्से के रूप में देखना विशेष रूप से रोमांचक था।
इससे बेलफास्ट शहर के अंतरराष्ट्रीय और स्वागतकर्ता महत्व का भी पता चलता है। Ulster University में अध्ययन करने से मुझे इस प्रकार के वैश्विक आयोजनों का अनुभव प्राप्त करने तथा मित्र बनाने और वास्तव में एक सहायक समुदाय का भाग बनने का अवसर भी मिला है।"
Ulster University में आयोजित और आयरलैंड सरकार और Arts Council of Northern Ireland द्वारा समर्थित इस महोत्सव में पहचान, इतिहास, राजनीति, जलवायु, रंगमंच और समकालीन संस्कृति सहित कई विषयों पर चर्चा करने के साथ-साथ आयरलैंड और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाया गया है।
Ulster University के कुलपति Professor Paul Bartholomew ने कहा:
"बेलफास्ट में Jaipur Literature Festival का आयोजन University और शहर दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षण रहा है।
विशेषत: हमारे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए, इस प्रकार के आयोजन अपनेपन की एक मजबूत भावना पैदा करने के साथ-साथ बेलफास्ट और उत्तरी आयरलैंड को रहने और अध्ययन करने के लिए स्वागत योग्य, रचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जीवंत स्थानों के रूप में प्रदर्शित करते हैं।"
भारत के बैंगलोर की रहने वाली और Ulster University में MBA की एक छात्रा, Nirlipta ने आगे कहा:
"कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह अकादमिक अवसरों और सांस्कृतिक अनुभवों का मिश्रण Ulster University को विशेष बनाता है। इस महोत्सव ने कैंपस और पूरे बेलफास्ट में एक ऊर्जावान माहौल बनाया, और एक भारतीय छात्र के रूप में उत्तरी आयरलैंड में इन सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाते हुए देखना अद्भुत था।"
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