Vantage ने UF Awards APAC 2025 में 'Best Mobile Trading App - APAC' का पुरस्कार जीता

पोर्ट विला, वानुअतु, 25 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, अग्रणी मल्टी-एसेट ब्रोकर, यह घोषणा करते हुए प्रसन्न है कि इसे iFX EXPO Asia 2025 के दौरान आयोजित प्रतिष्ठित UF AWARDS APAC 2025 में Best Mobile Trading App - APAC से सम्मानित किया गया है।

अब अपने छठे संस्करण में, UF Awards APAC एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देता है, और उत्कृष्ट उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने वाले बेहतरीन फिनटेक और ऑनलाइन ट्रेडिंग ब्रांडों का समारोह मनाता है। यह सम्मान Vantage ब्रांड को कार्यक्रम की क्षेत्रीय पुरस्कार श्रेणियों के भाग के रूप में प्रदान किया गया था।

Best Mobile Trading App पुरस्कार, श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल अनुभव प्रदान करने की Vantage की प्रतिबद्धता का सम्मान करता है। सहजज्ञ डिजाइन, बिजली की गति से निष्पादन, और नए तथा अनुभवी ट्रेडरों दोनों के लिए निर्मित उन्नत सुविधाओं के साथ, Vantage का मोबाइल प्लेटफ़ार्म आत्मविश्वास से ट्रेड करने के लिए आवश्यक उपकरण और प्रदर्शन प्रदान करता है।

Vantage के CEO, Marc Despallieres, ने कहा, "उद्योग से यह मान्यता प्राप्त करना हमारे लिए सम्मान की बात है। APAC क्षेत्र में Best Mobile Trading App का पुरस्कार जीतना ट्रेडरों को सशक्त बनाने वाली टेक्नोलॉजी विकसित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ट्रेड को अधिक स्मार्ट और सुलभ बनाने के लिए हम नवाचार और मोबाइल समाधान प्रदान करते रहेंगे।"

यह सम्मान Vantage के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है और एक अग्रणी मोबाइल-प्रथम ट्रेडिंग प्लेटफ़ार्म के रूप में ब्रांड की स्थिति को मजबूत करता है।

Vantage के मोबाइल ट्रेडिंग ऐप और पुरस्कार विजेता सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Vantage वेबसाइट पर जाएँ। सेवा की उपलब्धता क्षेत्राधिकार और संस्था के अनुसार भिन्न होती है।

Vantage का परिचय

Vantage Markets (या Vantage) एक बहु-परिसंपत्ति CFD ब्रोकर है जो ग्राहकों को विदेशी मुद्रा, कमोडिटीज़, सूचकांक, शेयर, ETFs और बॉन्ड सहित Contracts for Difference (CFDs) उत्पादों के ट्रेड के लिए एक तेज और शक्तिशाली सेवा तक पहुंच प्रदान करता है।

16 वर्षों के मार्केट अनुभव के साथ, Vantage ब्रोकर की भूमिका से आगे बढ़कर ग्राहकों को ट्रेडिंग के अवसरों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफ़ार्म प्रस्तुत करता है।

समझदारी से ट्रेड करें @vantage

जोखिम चेतावनी: CFDs जटिल इंस्ट्रूमेंट हैं और लाभ उठाने के कारण इनमें तेजी से धन की हानि होने का जोखिम अधिक रहता है। ट्रेडिंग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप जोखिम को समझते हैं।

अस्वीकरण: यह आलेख केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए प्रदान किया गया है और यह वित्तीय सलाह, किसी भी वित्तीय उत्पादों या सेवाओं की प्रस्तुति या आग्रह नहीं है। यह सामग्री किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के निवासियों के लिए नहीं है जहां ऐसा वितरण या उपयोग स्थानीय कानून या विनियमन के विपरीत होगा। वर्णित पुरस्कार ब्रांड-स्तरीय मान्यताएं हैं और किसी विशिष्ट Vantage इकाई की लाइसेंसिंग अनुमतियों का संकेत नहीं देते हैं। पाठकों को परामर्श दी जाती है कि वे कोई भी निवेश या वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी इंडिपेंडेंट पेशेवर से परामर्श लें। प्रस्तुत जानकारी पर आपके द्वारा किया गया कोई भी भरोसा पूर्णतः आपके अपने जोखिम पर है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2831521/Vantage_Wins__Best_Mobile_Trading_App___APAC__UF_Awards.jpg 
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

