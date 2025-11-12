Viettel ने भारतीय मार्केट में उच्च-तकनीक वाले रक्षा उत्पादों की सप्लाई में भाग लिया

हनोई, वियतनाम, 12 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- 10 नवंबर को, थाईलैंड में आयोजित Defense & Security Exhibition 2025 के ढांचे के भीतर, Viettel Manufacturing Corporation ने भारत के अग्रणी निजी Adani समूह की सहायक कंपनी Ordefence Systems Limited (Ordefence) के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य रक्षा और उच्च-तकनीक उत्पादों के सप्लाई नेटवर्क का विकास और विस्तार करना है। यह रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक मार्केट में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की Viettel की रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समझौते के तहत, Viettel Manufacturing Corporation और Ordefence का लक्ष्य नई पीढ़ी के रक्षा और सुरक्षा समाधानों के अनुसंधान और विकास में रणनीतिक सहयोग संबंध स्थापित करने के साथ-साथ वियतनाम और अन्य संभावित अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में दोहरे उपयोग वाले उत्पादों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है। घरेलू मैन्यूफ़ैक्चरिंग लाभों का उपयोग करते हुए, दोनों पक्षों ने एक OEM मॉडल (साझेदार के ब्रांड के तहत बेचे जाने वाले उत्पादों के साथ, साझेदार के विनिर्देशों और डिज़ाइनों के आधार पर उत्पादों का निर्माण) को लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें Ordefence की उत्पाद लाइन, कंपोनेन्टों और मॉड्यूलों के लिए टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और निपुणता शामिल है। इस सहयोग में टेक्नोलॉजीकल क्षमता बढ़ाने और उच्च-गुणवत्ता वाले कार्यबल का निर्माण करने के लिए विशेष प्रशिक्षण गतिविधियां, ज्ञान साझाकरण, अनुभव आदान-प्रदान और विशेषज्ञों की तैनाती भी शामिल है।

Viettel Group के तहत नौ निगमों में से एक के रूप में, Viettel Manufacturing Corporation के पास आधुनिक कारखानों और कठोर गुणवत्ता मानकों द्वारा समर्थित अनुसंधान और डिज़ाइन से लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक की संपूर्ण क्षमताएं हैं। उच्च-तकनीक वाले कंपोनेन्ट और मॉड्यूल निर्माण में निपुणता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और स्थानीयकरण में व्यापक अनुभव के साथ, Viettel Manufacturing Corporation के पास वियतनाम में OEM उत्पादन, टेक्नोलॉजी एकीकरण और स्थानीयकरण में Ordefence का समर्थन करने के लिए एक ठोस आधार है। इसके विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम और विश्वसनीय परियोजना निष्पादन क्षमताएं, Viettel इकाई को इस रणनीतिक साझेदारी के तहत दोहरे उपयोग वाले रक्षा उत्पादों को विकसित, सप्लाई चेनों को अनुकूलित और मुख्य टेक्नोलॉजियों में महारत हासिल करने में Ordefence के साथ निकटता से सहयोग करने का समर्थन करती हैं।

Viettel और भारतीय समूह के बीच Strategic Cooperation Agreement पर हस्ताक्षर, रक्षा उद्योग में Viettel के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण और विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता न केवल अनुसंधान, विकास और उच्च-तकनीक मैन्यूफ़ैक्चरिंग में Viettel की क्षमताओं की पुष्टि करता है, बल्कि वैश्विक वैल्यू चेन में अधिक गहराई से भाग लेने के लिए "Make in Vietnam" उत्पादों के लिए अवसर भी खोलता है। साथ ही, यह सहयोग वियतनाम-भारत रक्षा औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने में सहायता करने के साथ-साथ एक स्थायी, स्वायत्त और वैश्विक रूप से एकीकृत रक्षा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की बुनियाद तैयार करता है।

Adani को भारत के सबसे बड़े बहु-उद्योग समूहों में से एक के रूप में जाना जाता है, जिसका 2024 में संयुक्त राजस्व USD 37.2 बिलियन तक पहुंच गया था। अपने व्यापक इकोसिस्टम के भीतर, Ordefence Systems Limited रक्षा क्षेत्र में एक रणनीतिक सहायक कंपनी है जिसकी सशस्त्र बलों को उन्नत सुरक्षा उपकरण और हथियार प्रदान करने में विशेषज्ञता है। प्रमुख उत्पाद लाइनों में Unmanned Aerial Systems (UAVs), आत्मघाती ड्रोन, काउंटर-UAV सिस्टम, गोला-बारूद, मिसाइलें और सटीक-निर्देशित हथियार, पैदल सेना के हथियार, विमान सेवाएं & MRO, तथा AI/ML और साइबर सुरक्षा समाधान शामिल हैं। इस सहयोग के माध्यम से, Ordefence मुख्य टेक्नोलॉजियों, विकास विशेषज्ञता को साझा करेगा, तथा Viettel Manufacturing Corporation की क्षमताओं के अनुकूल उच्च-तकनीक उत्पाद लाइनों के उत्पादन को स्थानांतरित करेगा। दोनों पक्ष संयुक्त रूप से प्रत्येक समाधान के लिए डिज़ाइन, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कमर्शियल व्यवहार्यता मूल्यांकन में सहयोग करेंगे। अपने मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदार नेटवर्क के साथ, Ordefence वितरण चैनलों का विस्तार करने और वैश्विक रक्षा सप्लाई श्रृंखला में गहराई से प्रवेश करने में Viettel का साथ देगा।

