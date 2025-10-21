Virtuosi® 2.0 - जारी किया गया

उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग युग के लिए बायोफार्मा शिक्षा की अगली पीढ़ी



अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया, 21 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- Quality Executive Partners (QxP) ने आज Virtuosi 2.0 के लॉन्च की घोषणा की है। यह उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग युग के लिए उन्नत GMP शिक्षा है। Virtuosi दवा और जैव मैन्यूफ़ैक्चरिंग संगठनों के प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुपालन के तरीके को पुनर्परिभाषित कर रहा है।

Virtuosi 2.0 बायोफ़ार्मास्युटिकल और उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्रशिक्षण में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित, यह पाठ्यक्रम प्रस्तुतियों में विस्तारित लचीलापन प्रस्तुत करता है और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए वर्षों के गहन प्रशिक्षण विशेषज्ञता पर आधारित है।

Virtuosi के SVP, Robin Mersh, ने कहा, "उद्योग के अधिक उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग मॉडलों को शामिल करने की ओर अग्रसर होते हुए कार्यबल की योग्यता एक नियामक अनिवार्यता बन जाती है। Virtuosi 2.0 एक गहन, मापनीय, सहज, गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करता है जो गुणवत्ता संस्कृति परिपक्वता और नियामक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।"

नवाचार के तीन स्तंभों - सामग्री, टेक्नोलॉजी और ग्राहक सेवा - पर निर्मित Virtuosi 2.0 पहले से कहीं अधिक शक्ति, सटीकता और मापनीय बिज़नेस परिणाम प्रदान करता है।

Virtuosi 2.0 में तीन प्रमुख प्रगतियां

उन्नत कोर टेक्नोलॉजी

उन्नत वर्चुअल वास्तविकता से अन्तरक्रियाशीलता का निर्बाध उपयोग और शीघ्रता से दक्षता प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध होती है। अगली पीढ़ी का आर्किटेक्चर उन्नत विज़ुअल और अधिक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। आधुनिक स्टैंडअलोन हेडसेट और LMS सुधारों की एक विस्तृत रेंज का उपयोग लचीलेपन और लागत दक्षता में वृद्धि करेगा!



विस्तारित शिक्षण सामग्री

एसेप्टिक प्रोसेसिंग, कोशिका और वंशाणु थेरेपी, और माइक्रोबायोलॉजी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को कवर करने वाले IACET-मान्यता प्राप्त मॉड्यूल, वैश्विक GMP अनुपालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए सबसे उन्नत नियामक ढांचे के साथ एकीकृत है। आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री 7 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है - अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, स्वीडिश, इतालवी और मंदारिन। जल्द ही (2026) एक विस्तारित पाठ्यक्रम लाइब्रेरी भी आने वाली है।



उन्नत ग्राहक सेवा और एकीकरण

निर्माण संगठनों को क्लाउड-आधारित विश्लेषण और वास्तविक-समय में प्रदर्शन के डैशबोर्ड, कार्यबल योग्यता को ट्रैक करने और शिक्षण के अंतराल की पहचान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। विशेषज्ञ दूरस्थ सहायता वास्तविक-समय में तीव्र समाधान प्रदान करती है। वैश्विक उद्यमों और उभरते निर्माताओं दोनों के लिए अनुकूलित, यह अगली पीढ़ी का उत्पाद सरल API एकीकरण और उन्नत रिपोर्टिंग को सपोर्ट करता है। इससे शिक्षण इकोसिस्टम में निर्बाध मापनीयता और विज़िबिलिटी सुनिश्चित होगी।

"आधुनिक VR हार्डवेयर में नवीनतम प्रगति का उपयोग करते हुए यह पहले से कहीं अधिक यथार्थवादी, प्रतिक्रियाशील और आकर्षक अनुभव प्रदान करता है। विश्वस्तरीय शिक्षा किसी भी समय, कहीं भी, और बिना किसी बोझिल सेटअप के आसानी के साथ उपलब्ध होने के साथ, Virtuosi 2.0 आपकी टीमों की पूरी क्षमता को उन्मुक्त करता है," QxP के नवाचार और टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ निदेशक, Lazlo Ring, PhD, ने कहा। XR, कंप्यूटर-आधारित शिक्षा और इमर्सिव टेक्नोलॉजियों में एक दशक से अधिक के अनुभवी Dr. Ring की मानव-कंप्यूटर इंटरैक्शन (HCI) में विशेषज्ञता है। उन्होंने वास्तविक दुनिया के प्रभाव पर आधारित रहते हुए शिक्षा के अनुभव पर लागू करने के लिए नई टेक्नोलॉजियों और टूल्स की खोज करके Virtuosi के विकास में एक दूरदर्शी मानसिकता उत्पन्न करने में योगदान दिया है।

Virtuosi का परिचय

Quality Executive Partners, Inc. (QxP) द्वारा विकसित Virtuosi, फ़ार्मास्युटिकल उद्योग के लिए विश्व का पहला IACET-मान्यता प्राप्त संवादात्मक प्रशिक्षण प्लेटफ़ार्म है। विशेषज्ञ-संचालित पाठ्यक्रम के साथ संवादात्मक वर्चुअल वास्तविकता को संयोजित करते हुए, Virtuosi व्यावसायिकों को व्यावहारिक कौशल, नियामक ज्ञान और आज के उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग वातावरण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण विचारशील क्षमताओं से समर्थ बनाता है। आपके कर्मचारियों को एसेप्टिक प्रोसेसिंग, माइक्रोबायोलॉजी और कोशिका एवं वंशाणु थेरेपी के शिक्षण में सहायता करने के लिए, Virtuosi में 100 घंटे की सामग्री और 26 वर्चुअल वास्तविकता खंड शामिल हैं। यह वैश्विक स्तर पर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 7 विभिन्न भाषाओं में भी उपलब्ध है!

Virtuosi के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.virtuosivr.com पर जाएँ।

Quality Executive Partners, Inc. (QxP) का परिचय

Quality Executive Partners, Inc. (QxP) एक cGMP कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी फ़र्म है, जो जीवन विज्ञान उद्योग को भविष्य के अभिनव समाधान प्रदान करती है, तथा जिन्हें आज की सबसे कठिन तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किए गया है। हमारी स्थापना 2012 में पारंपरिक जीवन विज्ञान GMP कंसल्टिंग मॉडल को बदलने के लिए की गई थी। हमारे पास फ़ार्मास्युटिकल उद्योग में सबसे अनुभवी और उच्च सम्मानित टीमों में से एक है, जो अपने अद्वितीय सुधार परिणामों और तकनीकी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है।

QxP के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.qualityexecutivepartners.com पर जाएँ।

