WHO Foundation और Novo Nordisk ने भारत में बचपन के मोटापे की रोकथाम के लिए सहयोग की घोषणा की

WHO Foundation

11 मार्च, 2026

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- WHO Foundation और Novo Nordisk ने आज एक मापनीय स्कूल-आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बचपन के मोटापे में वृद्धि को रोकने के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में मोटापे की रोकथाम और स्वास्थ्य-सिस्टम की तैयारी को मजबूत करने के लिए एक नए सहयोग की घोषणा की है। यह पहल भारत सरकार के Ayushman Bharat School Health & Wellness Programme और WHO's Health Promoting Schools के ढांचे के अनुरूप है।

Representatives from the WHO Foundation, Novo Nordisk, and health partners gathered at the launch of the Roadmap for Promoting Health and Addressing Childhood Obesity in School Settings under the Shine India initiative, marking a collaborative step toward preventing childhood obesity and promoting healthier school environments in India.
World Health Organization के अनुसार, अब वैश्विक स्तर पर कम वजन की तुलना में अधिक वजन और मोटापे से अधिक मौतें होती हैं और यह हृदय रोग तथा टाइप 2 मधुमेह सहित कई गैर-संक्रामक रोगों से जुड़ा हुआ है। बचपन में अधिक वजन और मोटापा बाद के जीवन में मोटापे और उससे संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों की संभावना को बढ़ाता है, जो पूरे जीवन की रोकथाम और प्रारंभिक कार्यवाही के महत्व को रेखांकित करता है।

यह सहयोग स्वस्थ प्रारंभिक-जीवन वातावरणों, शारीरिक गतिविधि में वृद्धि, प्रारंभिक जोखिम की पहचान और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सिस्टमों के भीतर तैयारी सहित मोटापे की रोकथाम पर केंद्रित होगा। इस साझेदारी के लिए भारत एक प्राथमिकता वाला देश है, जो मोटापे की चुनौती के पैमाने तथा तात्कालिकता और उन रोकथाम उपायों को मजबूत करने के लंबे समय तक बनाए रखे जा सकने वाले अवसर को दर्शाता है। इस परियोजना का उद्देश्य बच्चों और किशोरों में जोखिमों की जल्द पहचान कर सकने के लिए, लक्षित जिलों में स्वस्थ स्कूली वातावरण बनाना, स्वास्थ्य जांच, जीवनशैली शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को एकीकृत करना भी होगा।

WHO Foundation के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Anil Soni, ने कहा, "भारत में मोटापे का बढ़ता बोझ रोकथाम-प्रथम दृष्टिकोण के महत्व को उजागर करता है, जो लोगों तक जल्दी पहुंचता है और दीर्घकालिक रूप से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करता है। स्कूल रोकथाम की अग्रिम पंक्ति हैं। स्वास्थ्य जांच और शिक्षा को सीधे स्कूली दिनचर्या में एकीकृत करके, इस सहयोग का उद्देश्य अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और स्कूलों को स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल वातावरण में बदलना है।" 

Novo Nordisk India के प्रबंध निदेशक, Mr. Vikrant Shrotriya, ने कहा, "स्वस्थ समुदायों का निर्माण युवाओं को सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने से शुरू होता है। भारत में बचपन और किशोरावस्था में मोटापे में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है, और देश के दीर्घकालिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस चुनौती का शीघ्र समाधान करना आवश्यक है। Novo Nordisk का WHO Foundation के साथ सहयोग, स्कूली बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान, आत्मविश्वास और आजीवन आदतों से लैस करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जागरूकता बढ़ाकर, शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करके और कम उम्र से ही संतुलित पोषण के महत्व को बढ़ावा देकर, हम बढ़ते मोटापे के बोझ को कम करने और अगली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ भविष्य का समर्थन करने में सहायता कर सकते हैं।"

भारत में मोटापे और उससे संबंधित हृदय-गुर्दे-मेटबॉलिक स्थितियों में तेजी से होती वृद्धि युवा आबादी और उन समुदायों को प्रभावित कर रही है जिन्हें देखभाल तक पहुंच, जागरूकता और निरंतरता में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रवृत्तियों से निपटने के लिए रोकथाम, जोखिम की शीघ्र पहचान और स्वास्थ्य प्रणाली की तत्परता के क्षेत्र में साक्ष्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य नेतृत्व पर आधारित समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है।

WHO Foundation का परिचय

WHO Foundation एक निष्पक्ष संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना 2020 में World Health Organization के मिशन का समर्थन करने के लिए की गई थी। यह स्वास्थ्य समानता को आगे बढ़ाने, स्वास्थ्य संबंधी तात्कालिक चुनौतियों का समाधान करने और जीवन रक्षक सिस्टमों को मजबूत करने के लिए लोकोपकारी निवेश जुटाता और उत्प्रेरक साझेदारी का निर्माण करता है। साझेदारों और चिकित्सकों को आपस में जोड़कर, Foundation विश्वसनीय समाधानों को बड़े पैमाने पर लागू करने, जीवन-रक्षक प्रतिक्रियाओं के लिए धन उपलब्ध कराने और सभी के लिए स्वास्थ्य की दिशा में स्थायी परिवर्तन लाने में सहायता करता है। अधिक जानकारी के लिए who.foundation पर जाएं।

Novo Nordisk का परिचय

Novo Nordisk एक अग्रणी वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी है जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय डेनमार्क में है। हमारा उद्देश्य मधुमेह के क्षेत्र में हमारी विरासत पर आधारित गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों को हराने के लिए बदलाव लाना है। इसके लिए हम वैज्ञानिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते, अपनी दवाओं तक पहुंच बढ़ाते और बीमारियों को रोकने और अंततः उनका उपचार करने के लिए काम करते हैं। Novo Nordisk 80 देशों में लगभग 68,800 लोगों को रोजगार देता है और लगभग 170 देशों में अपने उत्पादों की मार्केटिंग करता है।

