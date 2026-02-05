Wonderful Indonesia Showcase के माध्यम से इंडोनेशिया ने OTM Mumbai और Chennai Sales Mission में अपने बढ़ते भारतीय पर्यटन बाजार को लक्षित किया

मुंबई, भारत, 5 फरवरी, 2026 /PRNewswire/ -- इंडोनेशिया गणराज्य के पर्यटन मंत्रालय ने रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारतीय बाजार में इंडोनेशियाई पर्यटन को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

3 फरवरी को चेन्नई में एक Sales Mission आयोजित करने के बाद मंत्रालय मुंबई में Jio World Convention Centre में 5-7 फरवरी को आयोजित होने वाली B2B व्यापार प्रदर्शनी Outbound Travel Mart (OTM) में भाग ले रहा है।

"Discover Wonderful Indonesia at OTM Mumbai 2026.".

पर्यटन मंत्रालय में मार्केटिंग उप-प्रमुख, Ni Made Ayu Marthini, ने आज कहा कि पर्यटन मंत्रालय OTM 2026 में 20 गंतव्य मैनेजमेंट कंपनियां (DMCs), पांच ट्रैवल एजेंट, दो होटल, दो रेस्तरां और एक पर्यटक आकर्षणों सहित 30 इंडोनेशियाई पर्यटन हितधारकों को प्रस्तुत करेगा।

उन्होंने कहा, "इस वर्ष, हमारा IDR 48 बिलियन के संभावित सौदों और अनुमानित 40,000 भारतीय पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य है।"

मंत्रालय ने आखिरी बार 2024 में OTM में भाग लिया था, जिससे लगभग IDR 40.7 बिलियन के संभावित सौदे हुए थे। 2025 में, इसने SATTE और ITB India में भाग लिया था।

उन्होंने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि मजबूत प्रचार और पर्यटन हितधारकों के साथ घनिष्ठ सहयोग से हम इस वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।"

चेन्नई की मजबूत बाजार क्षमता को देखते हुए Sales Mission का आयोजन चेन्नई में किया गया था। इस शहर में मध्यम- से उच्च-वर्ग की अत्यधिक आबादी, उच्च साक्षरता दर, और लोगों की अवकाश, आध्यात्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य तथा MICE (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा में बहुत रुचि है।

उन्होंने आगे कहा, "महानगर क्षेत्र में 11 मिलियन से अधिक निवासियों और बढ़ती क्रय शक्ति के साथ, इंडोनेशियाई पर्यटन के लिए चेन्नई एक रणनीतिक बाजार का प्रतिनिधित्व करता है।"

इंडोनेशिया में भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 3.42% की वृद्धि दर्शाते हुए 734,490 भारतीय पर्यटकों ने देश का दौरा किया था, जबकि 2024 में इसी अवधि में यह संख्या 710,207 थी।

पर्यटन मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग-I के सहायक-डिप्टी Dedi Ahmad Kurnia ने भारतीय बाजार के बढ़ते महत्व पर जोर दिया।

"पूरे 2024 के दौरान, कुल 710,688 आगंतुकों के साथ इंडोनेशिया में विदेशी पर्यटकों के स्रोतों में भारत छठे स्थान पर रहा था।" Dedi ने कहा, "OTM 2026 में मंत्रालय की उपस्थिति से Wonderful Indonesia ब्रांड को मजबूती मिलने और देश को भारतीय पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने की आशा है।"

नई दिल्ली स्थित इंडोनेशियाई दूतावास और मुंबई स्थित इंडोनेशियाई वाणिज्य दूतावास ने इन दोनों प्रचार गतिविधियों को सपोर्ट किया था, जो भारत में राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय हितधारकों के साथ भागीदारियों का विस्तार करने के लिए सरकार के एकीकृत प्रयासों को रेखांकित करता है।

Wonderful Indonesia का परिचय

देश की समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता, विविध संस्कृति और गर्मजोशी भरे आतिथ्य को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया Wonderful Indonesia, इंडोनेशिया का आधिकारिक पर्यटन ब्रांड है। इंडोनेशिया के विविध आकर्षणों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा समुद्री पर्यटन, स्वास्थ्य और गैस्ट्रोनॉमी पर्यटन को एकीकृत किया जाता है।

अपनी शुरुआत के बाद से, Wonderful Indonesia देश की पर्यटन पहचान का एक वैश्विक प्रतीक बन गया है, जो अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों, पर्यटन हितधारकों और रचनात्मक उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग को सशक्त बनाकर इंडोनेशिया को विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में बढ़ावा देता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.indonesia.travel/gb/en/ पर जाएँ।

