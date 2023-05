PARIGI, 9 maggio 2023 /PRNewswire/ -- L'implementazione dell'intelligenza artificiale Artprice algoritmica da parte di Artmarket· Via La sua proprietaria Intuitive ArtMarket® è uno strumento in grado di generare raccomandazioni altamente pertinenti e personalizzate, consentendo agli utenti di scoprire all'infinito l'arte ed il mercato dell'arte.

Copyright thierry Ehrmann - courtesy of La Demeure du Chaos / Abodeofchaos - Organ Museum of Contemporary Art

Serveur Group, azionista fondatore di Artprice by Artmarket, è ancora di gran lunga il principale soggetto interessato con il 45,78% dei diritti di voto (famiglia Ehrmann non inclusa). Serveur Group è uno dei pionieri in Europa di Internet, grafica al computer, riconoscimento dei modelli e database professionali sin dal 1987 (vedi rivista TIME del 2001) e ha quindi una cultura digitale e scientifica profondamente radicata e altamente avanzata.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2072231/Abodeofchaos.jpg

Copyright Thierry Ehrmann – Per gentile concessione di La Demeure du Chaos/Abodeofchaos – Organ Museum of Contemporary Art

Negli ultimi decenni, Artprice di Artmarket.com e Serveur Group hanno sviluppato migliaia di algoritmi proprietari sempre più potenti e pertinenti che consentono l'implementazione della propria intelligenza artificiale, nel rigoroso rispetto delle normative esistenti, in particolare quelle relative ai dati personali ed alla proprietà intellettuale.

Questa evoluzione è stata resa possibile dalla successiva acquisizione di Serveur Group e quindi da Artprice di aziende innovative come Xylogic, un'azienda Svizzera composta esclusivamente da prestigiosi scienziati (da CERN, OMS, ecc.) sin dal 1999. In retrospettiva, questa mossa (e altre) era notevolmente avanti per la sua epoca e ha gettato le basi per il nostro cammino verso l'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare la trasparenza e il dinamismo del mercato dell'arte.

È importante ricordare che Artprice Francia by Artmarket ha ricevuto due volte consecutivamente (un raro evento per le aziende quotate in un mercato regolamentato) l'etichetta "Compagnia innovativa supportata dallo Stato", soggetta a rigorosa ammissibilità ed è assegnata dalla Banque Publique d'Investissement (bpifrance).

Per quanto riguarda l'attuale contesto legislativo, notiamo che, a parte la batteria della legislazione relativa al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la proposta di legge europea sull'intelligenza artificiale (legge UE AI) e tutte le leggi vigenti in materia di proprietà intellettuale fanno sì che l'uso dell'intelligenza artificiale in Europa (e probabilmente nel resto del mondo poco dopo) sarà soggetto a molti vincoli.

Il problema principale può essere espresso come segue: come ottenere un risultato di intelligenza artificiale rilevante agli utenti senza calpestare i diritti di proprietà intellettuale? Ricordi che l'esito di qualsiasi ricerca basata sull'intelligenza artificiale è solo, in ultima analisi, un risultato contrassegnato dall'elaborazione algoritmica di miliardi di dati già esistenti.

Si pone poi il problema di accertare chi possiede i dati al fine di pagare qualsiasi diritto d'autore e diritti connessi per poterli utilizzare legalmente per scopi commerciali…configurare un servizio retribuito che rispetti le leggi sulla proprietà intellettuale di ogni Paese…questa è la sfida (non da meno!).

Secondo thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket.com, Artprice di Artmarket sarà in grado, attraverso il proprio AI Intuitive Artmarket®, di portare ciascuno dei suoi 7,2 milioni di clienti e membri "dalla scoperta alla rivelazione"…

"...I nostri algoritmi possono analizzare miliardi di registri proprietari, testi e centinaia di milioni di opere d'arte dai database di Artprice. Possono identificare semantiche che qualificano le principali ambizioni artistiche di un artista, il suo universo, le ispirazioni, i mezzi utilizzati, i temi principali sviluppati, le forme e i volumi lavorati, ecc. e quindi cercare sintonie corrispondenti nei nostri registri di 810.000 artisti con le loro biografie e dati certificati. In altre parole, invece di affidarsi a criteri visivi accademici, il sistema creerà connessioni basate sulle reti neurali della nostra intelligenza artificiale, Intuitive ArtMarket®".

Le reti neurali, dette anche "reti neurali artificiali" (ANNs) o semplicemente "reti neurali", sono un sottoinsieme di Retimachine learning e sono al centro degli algoritmi di deep learning. Il loro nome e la loro struttura si ispirano al cervello umano, imitano il modo in cui i neuroni biologici e le loro sinapsi si inviano segnali tra loro lungo gli assi.

Artprice da parte delle reti neurali di Artmarket.com si basa sulla formazione iniziale dei dati che gli insegnano ad apprendere e migliorare la loro accuratezza durante il tempo. Una volta ottimizzati con alta precisione, questi algoritmi di apprendimento rappresentano potenti strumenti nei campi dell'informatica e dell' intelligenza artificiale, e sono questi algoritmi di intelligenza artificiale che consentiranno a Intuitive Artmarket® di classificare e raccogliere dati multimediali ad alta velocità.

Ad esempio, immagini ad alta definizione o persino vecchie incisioni artistiche possono essere riconosciute in pochi secondi anziché in decine di minuti in un processo di identificazione manuale condotto da noti esperti di belle arti.

Se consideriamo un quadro generale, è stato molto interessante osservare le sperimentazioni e le tribolazioni di una delle reti neurali più note del pianeta, l'algoritmo di ricerca di Google (che Artprice sta studiando e analizzando ogni giorno dal 1999). Dall'inizio del 2023, Artprice Inc., affiliata americana di Artmarket, segue da vicino lo sviluppo di Bard, il prototipo di chatbot di Google basato sul suo modello linguistico LaMDA. Il CEO di Google Sundar Pichai è profondamente consapevole delle opportunità e dei rischi di questo progetto e si dice che abbia emesso un "codice rosso" a livello aziendale per il suo sviluppo. Che ciò sia vero o meno, Google, con una quota di mercato globale del 93%, è il miglior laboratorio per lo studio dell'intelligenza artificiale perché ha una dimensione economica colossale esistente, a differenza di altre AIs, dove i rischi (e i profitti economici) sono ancora "potenziali".

Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo do Artprice by Artmarket's sta creando reti neurali di tipo spiking (SNN) che "riflettono" diversamente dagli esseri umani, senza pregiudizi dovuti a emozioni o "disturbi". La nostra ambizione è naturalmente quella di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dei professionisti del dell'arte e del mercato dell'arte, delle istituzioni, dei collezionisti e degli appassionati.

Quindi, oltre alla competenza tecnica e scientifica, la straordinaria forza di Artprice by Artmarket è la sua capacità di utilizzare i propri dati ad alto valore aggiunto, prodotti e forniti da un'azienda leader mondiale nell'informazione sul mercato dell'arte da 25 anni. La nostra posizione non solo garantisce un livello ineguagliabile di coerenza e pertinenza rispetto alle risposte che fornisce alle ricerche, ma supera anche molti dei suddetti problemi relativi al diritto d'autore, poiché i nostri dati sono…i nostri dati.

Artprice di Artmarket.com è il più importante attore nel settore delle informazioni di mercato del mercato dell'arte mondiale. Il suo dipartimento Artprice dispone dei database più completi sui prezzi dell'arte e sugli indici del mercato dell'arte, con oltre 30 milioni di indici e risultati di vendita relativi alle opere di oltre 810.000 artisti.

Artprice Images® fornisce l'accesso illimitato al più grande archivio del mercato dell'arte del mondo, con la sua collezione documentaria di manoscritti e cataloghi d'asta, formando una biblioteca fisica e digitale composta da 180 milioni di immagini (o incisioni) di opere d'arte dal 1700 a oggi, tutte controllate e commentate da storici dell'arte. In questo settore economico molto specifico, nessuna società al mondo ha un numero così elevato di dati ultra-qualificati e proprietari, e la documentazione originale è un bene molto importante e rappresenta un ostacolo all'ingresso quasi insormontabile.

Inoltre, Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, arricchisce costantemente i propri database con i dati di 6.500 case d'aste e pubblica costantemente le tendenze del mercato dell'arte per le principali agenzie stampa del mondo e 7.200 titoli stampa In tutto il mondo. Questa fonte inesauribile di dati costantemente aggiornati garantirà che Intuitive ArtMarket® sarà un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Pochissime aziende nel mondo possono affermare di utilizzare l'intelligenza artificiale su un terreno proprietario. Eppure è l'unico modo per conformarsi alle varie leggi sulla proprietà intellettuale in tutto il mondo, sempre più vaste e complesse, con procedure legali estenuanti che richiedono più anni.

Artprice by Artmarket si è registrato come beta-tester professionale con F1® e il suo motore di ricerca Faster® collegato a GPT-4. L'intelligenza artificiale di Bing può effettuare ricerche su Internet, mentre ChatGPT (esclusi i plugin) è attualmente limitato a un database che si ferma all'anno 2021.

Le possibilità offerte dallo strumento sono quindi immense, per cui la sua popolarità: la Chat Bing di Microsoft® attrae attualmente oltre 100 milioni di utenti attivi giornalieri e si impegna in una "intelligenza artificiale responsabile" che rispetti i diritti d'autore e altri diritti correlati.

Il fatto che Microsoft abbia appena lanciato un abbonamento a pagamento di 240 $/anno per utilizzare il suo strumento di intelligenza artificiale conferma la fattibilità di questo modello economico per Artprice e del proprio AI, Intuitive Artmarket®.

In migliaia di ricerche di beta-test con termini relativi agli artisti e al mercato dell'arte, Artprice by Artmarket ha osservato che le risposte fornite da Bing AI GPT-4 hanno regolarmente citato Artprice.com e Artmarket.com URLs come riferimento per le loro fonti. Microsoft's Bing collabora con OpenAI per fornire un'esperienza che incoraggia un uso responsabile.

Come abbiamo visto, lo sviluppo e l'implementazione di "intelligenza artificiale responsabile" sono attualmente una delle principali preoccupazioni dell' G7 nations (annuncio del 30 aprile 2023), così come l'adozione di "regolamenti globali" sull'intelligenza artificiale nel minor tempo possibile.

Per quanto riguarda la legislazione sul diritto d'autore nel contesto dell'intelligenza artificiale, il Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager ha affermato che il blocco "dovrebbe trovare un accordo politico già quest'anno" (Reuters News: 30 aprile 2023), cosa molto positiva per Artmarket.com.

Abbiamo anche visto la reazione del governo italiano al ChatGPT: è severamente vietata in Italia. Ciò illustra il tipo di ostacolo che gli sviluppatori di intelligenza artificiale devono affrontare, indipendentemente dal loro potere finanziario e dalla loro capacità di lobbying.

La verità è che, nel campo dell'intelligenza artificiale, il potenziale del conflitto IP è esponenziale. Prendiamo ad esempio Stability AI, creatore di un'intelligenza artificiale che genera foto sintetiche, attualmente accusata di aver estratto milioni di immagini dai database di Getty Images.

L'intelligenza artificiale di Artmarket (Intuitive Artmarket ®) opera esclusivamente all'interno di un perimetro di contenuti proprietari ed è pertanto protetta dalla legislazione sulla proprietà intellettuale. Questo contenuto proprietario è una miniera di dati quasi infinita costruita in tre decenni e copre oltre quattro secoli di attività del mercato dell'arte. Il risultato netto è che i suddetti ostacoli e i potenziali divieti non ci riguardano perché non dobbiamo cercare altrove dati o risposte a ricerche molto specifiche da parte di persone che lavorano o sono interessate all'arte e/o al mercato dell'arte.

Questo fatto è quindi una garanzia non solo della sostenibilità di Artprice dal modello economico di Artmarket, ma anche della tranquillità dei nostri azionisti e di una considerevole crescita del futuro di Artprice da parte delle attività di Artmarket.com, con un costante aumento del fatturato.

L'uso dell'intelligenza artificiale aumenterà i ricavi di Artmarket.com, riducendo i costi operativi. Il nostro Intuitive ArtMarket® fornirà ai nostri clienti e partecipanti raccomandazioni molto pertinenti e realmente personalizzate, consentendo loro di approfondire la propria conoscenza del mercato dell'arte, e di fatto genererà abbonamenti più sofisticati e quindi un maggior volume di ricavi ricorrenti annuali (ARR).

Intuitive ArtMarket® fornirà risposte precise alle ricerche degli utenti e il sistema e il tempo risparmiato ridurrà il consumo energetico, pienamente in linea con la filosofia eco-responsabile di Artmarket. Grazie alle soluzioni energetiche all'avanguardia affidabili, scientifiche e sostenibili implementate da Artprice entro Artmarket, il nostro rapporto sulla RSI testimonia un impatto ecologico estremamente positivo.

In prima linea nelle normative digitali, l'Europa sta attualmente elaborando leggi sull'intelligenza artificiale con il suo "Artificial Intelligence Act" e Artprice by Artmarket sta contribuendo a questo processo coi suoi avvocati e consulenti. La legge mira a stabilire una serie di vincoli specifici che tengano conto della protezione dei dati personali, del diritto d'autore e della citazione esauriente della fonte.

Secondo i migliori analisti finanziari anglosassoni che sono un passo avanti rispetto all'Europa in questo settore, l'unico modello economicamente redditizio che non espone l'entità economica (per quanto grande o piccolo) a procedimenti legali permanenti è un AI-based su un segmento economico estremamente ben definito, in cui le informazioni svolgono un ruolo chiave e in cui l'entità in questione ha la piena proprietà intellettuale di tutti i big Data (compreso il Data mining) e confermato la proprietà dei diritti di tali dati, machine learning e reti neurali.

In breve, le AI che trionferanno con un guadagno economico molto significativo, senza grandi rischi industriali o giuridici, sono le entità economiche che possiedono tutti i diritti di proprietà intellettuale in tutte le diverse fasi di un'intelligenza artificiale proprietaria in un segmento di mercato definito, dove le informazioni ad alto valore aggiunto, ad un costo elevato, sono fondamentali. Questo è esattamente il caso del nostro AI project Intuitive Artmarket® sviluppato da Artprice da Artmarket.com

Molti ricercatori stanno cercando di stabilire i raggi Genesis dell'intelligenza artificiale.

Sulla miriade di possibili risposte a questa domanda, Artprice è stato incuriosito da un articolo pubblicato sul sito web "the Conversation" (rigore accademico, stile giornalistico). L'articolo intitolato "Blaise Pascal e gli inizi della intelligenza artificiale", offre una risposta giudiziosa: Blaise Pascal (1623-1662) può essere accreditato con due innovazioni essenziali che consentono oggi di immaginare l'intelligenza artificiale: ha sviluppato il primo calcolatore meccanico della storia e sviluppato i primi rudimenti del calcolo delle probabilità.

Secondo thierry Ehrmann (Biografia Chi è chi In Francia

: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf), fondatore di Artprice e pH CEO di Artmarket, la linea guida del Group per la sua intelligenza artificiale è molto semplice: "Non può esistere senza intelligenza artificiale intelligenza umana".

Immagine:https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/05/AbodeofChaos-thierry-Ehrmann-IMG-3606.jpg

Copyright 1987-2023 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Non esiti a contattare il nostro Econometrics Department per le esigenze in materia di statistiche e studi personalizzati: [email protected]

per le esigenze in materia di statistiche e studi personalizzati: Provi i nostri servizi (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo

(demo gratuita): https://www.artprice.com/demo Si iscriva ai nostri servizi: https://www.artprice.com/subscription

Informazioni su Artmarket:

Artmarket.com è quotata su Eurolist da Euronext Paris, SRD long only ed Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Scopra Artmarket e il suo reparto Artprice in video: www.artprice.com/video

Artmarket e il suo dipartimento Artprice sono stati fondati nel modo 1997 migliore dal suo CEO, thierry Ehrmann. Artmarket e il reparto Artprice sono controllati da Groupe Serveur, creato nel 1987.

Guardi la biografia certificata in OMS ©:

Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un attore globale nel mercato dell'arte con, tra le altre strutture, il dipartimento Artprice, leader mondiale nell'accumulo, nella gestione e nello sfruttamento delle informazioni storiche e attuali sul mercato dell'arte in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta che coprono oltre 803.000 artisti.

Artprice by Artmarket, leader mondiale nel campo delle informazioni sul mercato dell'arte, si è prefissata l'ambizione, attraverso il suo Global Standardized Marketplace, di diventare la piattaforma Fine Art NFT leader mondiale.

Artprice Images® consente l'accesso illimitato alla più grande banca di immagini del mercato artistico al mondo: non meno di 180 milioni di immagini digitali di fotografie o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 ad oggi, commentate dai nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il dipartimento Artprice, raccoglie i dati su base permanente da 7200 case d'asta e offre informazioni chiave sul mercato dell'arte per le principali agenzie di stampa e media (7.200 pubblicazioni). I suoi 7,2 milioni di utenti ("membri accesso" + social media) hanno accesso agli annunci pubblicati da altri membri, una rete che oggi rappresenta il principale Global Standardized Marketplace® ad acquistare e vendere opere d'arte a un prezzo fisso o d'offerta (aste regolamentate dall'articolo L 321.3, paragrafi 2 e 3, del codice commerciale di Francia).

Artmarket, col suo dipartimento Artprice, ha ricevuto due volte l'etichetta di stato di "Compagnia innovativa " dalla Public Investment Bank (BPI), che ha sostenuto l'azienda nel suo progetto per consolidare la sua posizione di attore globale nel mercato dell'arte.

Artprice Dal Rapporto sul mercato dell'arte globale di Artmarket, "Il mercato dell'arte nel modo 2022", pubblicato sul sito a marzo 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Artprice pubblica il rapporto sul mercato dell'arte ultra-contemporanea del 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Il report semestrale Artprice 2022: Il mercato dell'arte torna a una forte crescita del West:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Indice dei comunicati stampa pubblicati da Artmarket col reparto Artprice:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Segua tutte le notizie di Artmarket in tempo reale con Artmarket e il suo diparTIMEnto Artprice su Facebook e Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 6,2 milioni di follower)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Scopra l'alchimia e l'universo di Artmarket e il suo reparto artprice https://www.artprice.com/video con sede presso il famoso Organe Contemporary Art Museum "the Abode of Astra Chaos" (Dioecesis the New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

· L'Obs - il museo del futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (oltre 4 milioni di follower)

· https://vimeo.com/124643720

Contattate Artmarket.com e il suo reparto Artprice - Contatto: Thierry Ehrmann, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com