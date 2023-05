Artmarket.com: Artprice introduce su propia IA para el mercado del arte - Intuitive Artmarket®

PARÍS, 9 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket utiliza la IA algorítmica a través de su herramienta patentada Intuitive Artmarket®, capaz de generar recomendaciones altamente relevantes y personalizadas, permitiendo a los usuarios ir infinitamente más allá en su descubrimiento del arte y del mercado del arte.

Copyright thierry Ehrmann - courtesy of La Demeure du Chaos / Abodeofchaos - Organ Museum of Contemporary Art

El Grupo Serveur, accionista fundador de Artprice by Artmarket, sigue siendo con diferencia el mayor accionista, con el 45,78% de los derechos de voto (familia Ehrmann no incluida). El Grupo Serveur es uno de los pioneros europeos de Internet, la infografía, el reconocimiento de patrones y las bases de datos profesionales desde 1987 (véase TIME Magazine 2001) y, por tanto, posee una cultura digital y científica muy arraigada y avanzada.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2072231/Abodeofchaos.jpg

Copyright thierry Ehrmann – cortesía de La Demeure du Chaos / Abodeofchaos - Organ Museum of Contemporary Art

A lo largo de las últimas décadas, Artprice by Artmarket.com y Serveur Group han desarrollado miles de algoritmos propios cada vez más potentes y relevantes que permiten la implementación de su propia IA, en estricto cumplimiento de la normativa vigente, especialmente la relativa a datos personales y propiedad intelectual.

Esta evolución fue posible gracias a la adquisición por parte del Grupo Serveur, y posteriormente de Artprice, de empresas innovadoras como Xylogic, una empresa suiza formada exclusivamente por científicos de prestigio (del CERN, la OMS, etc.) desde 1999. En retrospectiva, este movimiento (y otros) se adelantó considerablemente a su tiempo, y sentó las bases de nuestro avance hacia el uso de la Inteligencia Artificial para mejorar la transparencia y el dinamismo del mercado del arte.

Es importante recordar que Artprice by Artmarket ha sido galardonada dos veces consecutivas (un hecho poco frecuente para las empresas que cotizan en un mercado regulado) con el sello de "Empresa Innovadora" de Francia, respaldado por el Estado, que está sujeto a una estricta elegibilidad y es concedido por el Banque Publique d'Investissement (bpifrance).

En cuanto al contexto legislativo actual, observamos que, aparte de la batería de legislación relativa al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la propuesta de ley europea sobre inteligencia artificial (EU AI Act) y todas las leyes de propiedad intelectual vigentes implican que el uso de la inteligencia artificial en Europa (y probablemente en el resto del mundo poco después) estará sujeto a un gran número de limitaciones.

El problema principal puede expresarse del siguiente modo: ¿cómo ofrecer a los usuarios un resultado de IA relevante sin pisotear los derechos de propiedad intelectual? Recordemos que el resultado de cualquier búsqueda realizada con Inteligencia Artificial no es más que, en el fondo, un resultado obtenido mediante el tratamiento algorítmico de miles de millones de datos ya existentes.

Luego está el problema de averiguar a quién pertenecen los datos para pagar los derechos de autor y derechos afines para poder utilizarlos legalmente con fines comerciales... configurar un servicio de pago que respete las leyes de propiedad intelectual de cada país... ese es el reto (y no menos).

Según thierry Ehrmann, fundador de Artprice y consejero delegado de Artmarket.com, Artprice by Artmarket podrá, a través de su propia IA Intuitive Artmarket®, llevar a cada uno de sus 7,2 millones de clientes y miembros "del descubrimiento a la revelación…".

"... Nuestros algoritmos pueden analizar miles de millones de registros propios, textos y cientos de millones de obras de arte de las bases de datos de Artprice. Pueden identificar la semántica que califica las principales ambiciones artísticas de un artista, su universo, inspiraciones, medios utilizados, principales temas desarrollados, formas y volúmenes trabajados, etc. y luego buscar las sintonías correspondientes en nuestros registros de 810.000 artistas con sus biografías y datos certificados. En otras palabras, en lugar de basarse en criterios visuales académicos, el sistema establecerá conexiones basadas en las redes neuronales de nuestra inteligencia artificial, Intuitive Artmarket®".

Las redes neuronales, también llamadas "redes neuronales artificiales" (RNA) o simplemente "redes neuronales", son un subconjunto del aprendizaje automático y constituyen el núcleo de los algoritmos de aprendizaje profundo. Su nombre y estructura se inspiran en el cerebro humano, imitando la forma en que las neuronas biológicas y sus sinapsis envían señales entre sí a lo largo de los axones.

Las redes neuronales de Artprice by Artmarket.com se basan en un entrenamiento inicial de datos que les enseña a aprender y a mejorar su precisión con el tiempo. Una vez que estos algoritmos de aprendizaje se afinan con gran precisión, representan potentes herramientas en los campos de la informática y la inteligencia artificial, y son estos algoritmos de IA los que permitirán a Intuitive Artmarket® clasificar y cotejar datos multimedia a una velocidad muy elevada.

Por ejemplo, las imágenes de alta definición o incluso los grabados antiguos de bellas artes pueden reconocerse en cuestión de segundos en lugar de decenas de minutos en un proceso de identificación manual realizado por expertos en bellas artes de renombre.

Si nos fijamos en el panorama general, ha sido muy interesante observar las pruebas y tribulaciones de una de las redes neuronales más conocidas del planeta, el algoritmo de búsqueda de Google (que Artprice lleva estudiando y analizando a diario desde 1999). Desde principios de 2023, Artprice Inc., la filial estadounidense de Artmarket, sigue de cerca el desarrollo de Bard, el prototipo de chatbot de Google basado en su modelo de lenguaje LaMDA. El consejero delegado de Google, Sundar Pichai, es muy consciente de las oportunidades y los riesgos de este proyecto y se dice que ha emitido un "código rojo" en toda la empresa para su desarrollo. Sea cierto o no, Google, con una cuota de mercado global del 93%, es el mejor laboratorio para estudiar la IA porque tiene una colosal dimensión económica existente, a diferencia de otras IA, donde los riesgos (y los beneficios económicos) son todavía "potenciales".

El departamento de I+D de Artprice by Artmarket está creando redes neuronales con picos (SNN) que "cogitan" de forma diferente a los seres humanos, sin sesgos derivados de emociones o "trastornos". Nuestra ambición es, por supuesto, poner la inteligencia artificial al servicio de los profesionales, las instituciones, los coleccionistas y los aficionados al arte y a su mercado.

Así pues, aparte de su competencia técnica y científica, la fuerza abrumadora de Artprice by Artmarket es su capacidad para utilizar sus propios datos de alto valor añadido, producidos y suministrados desde hace 25 años como Líder Mundial en Información sobre el Mercado del Arte. Nuestra posición no sólo garantiza un nivel inigualable de coherencia y relevancia con respecto a las respuestas que da a las búsquedas, sino que también anula muchas de las cuestiones de derechos de autor antes mencionadas, ya que nuestros datos son... nuestros datos.

Artprice by Artmarket.com es la empresa de información de mercado más importante del mercado mundial del arte. Su departamento Artprice dispone de las bases de datos más completas sobre precios e índices del mercado del arte, con más de 30 millones de índices y resultados de ventas de obras de más de 810.000 artistas.

Artprice Images® proporciona acceso ilimitado al mayor archivo del mercado del arte del mundo, con su fondo documental de manuscritos y catálogos de subastas, que forman una biblioteca física y digital compuesta por 180 millones de imágenes (o grabados) de obras de arte desde el año 1700 hasta la actualidad, todas ellas comprobadas y comentadas por historiadores del arte. En este sector económico tan específico, ninguna empresa del mundo dispone de un volumen tan elevado de datos ultracualificados y patentados, siendo la documentación original un activo muy importante y representando una barrera de entrada casi inexpugnable.

Además, Artmarket, con su departamento Artprice, enriquece constantemente sus bases de datos con datos de 6.500 casas de subastas y publica continuamente las tendencias del mercado del arte para las principales agencias de prensa del mundo y 7.200 títulos de prensa de todo el mundo. Esta fuente inagotable de datos continuamente actualizados garantizará que Intuitive Artmarket® esté muy por delante de sus competidores.

Muy pocas empresas en el mundo pueden afirmar que utilizan la IA en un terreno patentado. Y, sin embargo, es la única manera de cumplir las diversas leyes de propiedad intelectual de todo el mundo, que son cada vez más amplias y complejas, con agotadores procedimientos legales que duran varios años.

Artprice by Artmarket se ha registrado como beta-tester profesional con Microsoft® y su motor de búsqueda Bing® vinculado a GPT-4. La IA de Bing puede buscar en Internet, mientras que ChatGPT (excluyendo plugins) se limita actualmente a una base de datos que se detiene en el año 2021.

Las posibilidades que ofrece la herramienta son inmensas, de ahí su popularidad: Microsoft® Bing Chat atrae ya a más de 100 millones de usuarios activos diarios y cuenta con un compromiso de "IA responsable" que respeta los derechos de autor y otros derechos afines.

El hecho de que Microsoft acabe de lanzar una suscripción de pago de 240 dólares/año para utilizar su herramienta de IA confirma la viabilidad de este modelo económico para Artprice y su propia IA, Intuitive Artmarket®.

En miles de búsquedas de pruebas beta con términos relacionados con artistas y el mercado del arte, Artprice by Artmarket ha observado que las respuestas proporcionadas por Bing AI GPT-4 citaban regularmente las URL de Artprice.com y Artmarket.com como referencias de sus fuentes. Bing de Microsoft trabaja en colaboración con OpenAI para ofrecer una experiencia que fomente el uso responsable.

Como hemos visto, el desarrollo y la aplicación de una "IA responsable" es actualmente una de las principales preocupaciones de las naciones del G7 (anuncio del 30 de abril de 2023), al igual que la adopción de una "reglamentación mundial" sobre la IA en el plazo más breve posible.

En cuanto a la legislación sobre derechos de autor en el contexto de la inteligencia artificial, la Comisaria de Competencia de la UE, Margrethe Vestager, dijo que el bloque "debería encontrar un acuerdo político ya este año" (Reuters News: 30 de abril de 2023), lo cual es muy positivo para Artmarket.com.

También hemos visto la reacción del Gobierno italiano ante ChatGPT: está estrictamente prohibido en Italia. Esto ilustra el tipo de obstáculo al que se enfrentan los desarrolladores de IA, independientemente de su poder financiero y su capacidad de cabildeo.

Lo cierto es que, en el ámbito de la IA, el potencial de conflicto en materia de propiedad intelectual es exponencial. Tomemos como ejemplo a Stability AI, creador de una IA generadora de fotos sintéticas, actualmente acusado de haber extraído millones de imágenes de las bases de datos de Getty Images.

La IA de Artmarket (Intuitive Artmarket ®) funciona exclusivamente dentro de un perímetro de contenido propio y, por tanto, está protegida por la legislación sobre propiedad intelectual. Este contenido propio es una mina de datos casi infinita construida a lo largo de tres décadas y que abarca más de cuatro siglos de actividad en el mercado del arte. El resultado neto es que los obstáculos y prohibiciones potenciales antes mencionados no nos conciernen porque no necesitamos buscar en otra parte datos o respuestas a búsquedas muy específicas de personas que trabajan o están interesadas en el arte y/o el mercado del arte.

Este hecho es, por tanto, una garantía no sólo de la sostenibilidad del modelo económico de Artprice by Artmarket, sino también de la tranquilidad de nuestros accionistas y de un crecimiento considerable en el futuro del negocio de Artprice by Artmarket.com, con un aumento constante de la facturación.

El uso de la inteligencia artificial aumentará los ingresos de Artmarket.com y, en última instancia, reducirá sus costes operativos. Nuestro Intuitive Artmarket® proporcionará a nuestros clientes y participantes del mercado del arte recomendaciones muy relevantes y verdaderamente personalizadas, permitiéndoles profundizar en su propio conocimiento del mercado del arte y, de facto, generará suscripciones más sofisticadas y, por tanto, un mayor volumen de ingresos recurrentes anuales (ARR).

Intuitive Artmarket® proporcionará rápidamente respuestas precisas a las búsquedas de los usuarios y el tiempo ahorrado reducirá el consumo de energía, lo que está en total consonancia con la filosofía ecorresponsable de Artmarket. Como resultado de las soluciones energéticas de vanguardia, fiables, científicas y sostenibles implementadas por Artprice by Artmarket, nuestro informe de RSC da fe de un impacto ecológico extremadamente positivo.

A la vanguardia de las normativas digitales, Europa está elaborando actualmente leyes sobre IA con su "Ley de Inteligencia Artificial" y Artprice by Artmarket está contribuyendo a este proceso con sus abogados y asesores. La Ley pretende establecer una serie de limitaciones específicas teniendo en cuenta la protección de datos personales, así como los derechos de autor y la cita exhaustiva de fuentes.

Según los mejores analistas financieros anglosajones -que van un paso por delante de Europa en esta materia- el único modelo económicamente viable que no expone a la entidad económica (por grande o pequeña que sea) a incesantes procesos judiciales es una IA basada en un segmento económico extremadamente bien definido donde la información juega un papel clave, y donde la entidad en cuestión tiene la plena propiedad intelectual de todo el Big Data (incluyendo Data mining), y la titularidad confirmada de los derechos de autor y derechos asociados a esos datos sobre todos sus algoritmos, bases de datos, machine learning, y redes neuronales.

En definitiva, las IAs que triunfarán con un beneficio económico muy sustancial, sin grandes riesgos industriales o legales, son las entidades económicas que posean la totalidad de los derechos de propiedad intelectual de todas las diferentes etapas de una IA propia en un segmento de mercado definido donde la información de alto valor añadido, a un coste elevado, es vital. Este es precisamente el caso de nuestro proyecto de IA Intuitive Artmarket® desarrollado por Artprice by Artmarket.com

Muchos investigadores intentan establecer la génesis de la IA.

De entre la miríada de posibles respuestas a esta pregunta, a Artprice le intrigó un artículo aparecido en el sitio web "The Conversation" (Rigor académico, instinto periodístico). Titulado "Blaise Pascal y los inicios de la inteligencia artificial", el artículo ofrece una respuesta juiciosa: A Blaise Pascal (1623-1662) se le pueden atribuir dos innovaciones esenciales que permiten concebir hoy la inteligencia artificial: desarrolló la primera calculadora mecánica de la historia y elaboró los primeros rudimentos del cálculo de probabilidades.

Según thierry Ehrmann (biografía Who's Who In France: https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf), fundador de Artprice y director general de Artmarket, la directriz del Grupo para su IA es muy sencilla: No puede haber inteligencia artificial sin inteligencia humana".

Imagen: [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/05/AbodeofChaos-thierry-Ehrmann-IMG-3606.jpg ]

Copyright 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

· No dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Econometría para sus necesidades en materia de estadística y estudios personalizados: [email protected]

· Pruebe nuestros servicios (demostración gratuita): https://www.artprice.com/demo

· Suscríbase a nuestros servicios: https://www.artprice.com/subscription

Acerca de Artmarket:

Artmarket.com cotiza en Eurolist por Euronext París, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Descubra Artmarket y su departamento Artprice en vídeo: www.artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por su director general, thierry Ehrmann. Artmarket y su departamento Artprice están controlados por Groupe Serveur, creado en 1987.

Consulte la biografía certificada en Who's who ©:

Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el Mercado del Arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la acumulación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte en bancos de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, cubriendo más de 803.000 artistas.

Artprice by Artmarket, líder mundial en información sobre el mercado del arte, se ha fijado la ambición, a través de su Mercado Global Estandarizado, de ser la plataforma de NFT de Bellas Artes líder en el mundo.

Artprice Images® permite un acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo: nada menos que 180 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde el año 1700 hasta nuestros días, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket, con su departamento Artprice, acumula datos de forma permanente de 7.200 Casas de Subastas y elabora información clave sobre el Mercado del Arte para las principales agencias de prensa y medios de comunicación (7.200 publicaciones). Sus 7,2 millones de usuarios ("miembros conectados" + redes sociales) tienen acceso a los anuncios publicados por otros miembros, una red que hoy en día representa el principal Mercado Global Estandarizado® para comprar y vender obras de arte a un precio fijo o de puja (subastas reguladas por los apartados 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio francés).

Artmarket, con su departamento Artprice, ha sido galardonada en dos ocasiones con la etiqueta estatal de "Empresa Innovadora" por el Banco Público de Inversiones (BPI), que ha apoyado a la empresa en su proyecto de consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

Informe sobre el mercado mundial del arte de Artprice by Artmarket, "El mercado del arte en 2022", publicado en marzo de 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Artprice publica su informe sobre el mercado del arte ultra-contemporáneo para 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Informe semestral Artprice 2022: el mercado del arte vuelve a crecer con fuerza en Occidente:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Índice de comunicados de prensa publicados por Artmarket con su departamento Artprice:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Siga toda la actualidad del mercado del arte en tiempo real con Artmarket y su departamento Artprice en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (más de 6,2 millones de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra la alquimia y el universo de Artmarket y su departamento artprice https://www.artprice.com/video con sede en el famoso Museo de Arte Contemporáneo Organe "La morada del caos" (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

· L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (más de 4 millones de seguidores)

· https://vimeo.com/124643720

Contacte con Artmarket.com y su departamento Artprice - Contacto: Thierry Ehrmann, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com