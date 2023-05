Artmarket.com: Artprice apresenta sua própria IA para o mercado de arte -- a Intuitive Artmarket®

PARIS, 9 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A implantação de IA algorítmica da Artprice pelo Artmarket por meio de sua propriedade Intuitive Artmarket®, é uma ferramenta que pode gerar recomendações altamente relevantes e personalizadas, permitindo aos usuários ir infinitamente além em sua descoberta da arte e do mercado de arte.

Copyright thierry Ehrmann - courtesy of La Demeure du Chaos / Abodeofchaos - Organ Museum of Contemporary Art

O Serveur Group, acionista fundador da Artprice by Artmarket, ainda é de longe a maior acionista com 45,78% dos direitos de voto (família Ehrmann não incluída). O Serveur Group é um dos principais pioneiros da Europa na Internet, gráficos computacionais, reconhecimento de padrões e bancos de dados profissionais desde 1987 (veja a TIME Magazine 2001) e, portanto, tem uma cultura digital e científica profunda e altamente avançada.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2072231/Abodeofchaos.jpg

Copyright thierry Ehrmann - cortesia de La Demeure du Chaos / Abodeofchaos - Organ Museum of Contemporary Art

Nas últimas décadas, a Artprice do Artmarket.com e doServeur Group desenvolveu milhares de algoritmos proprietários cada vez mais potentes e relevantes que permitem a implementação de sua própria IA, em estrita conformidade com as regulamentações existentes, principalmente aqueles relacionados a dados pessoais e propriedade intelectual.

Essa evolução foi possibilitada pelo Serveur Group e, em seguida, pela aquisição subsequente da Artprice de empresas inovadoras como a Xylogic, uma empresa da Suíça composta exclusivamente por cientistas de prestígio (da CERN, da OMS, etc.) desde 1999. Em retrospecto, esse movimento (e outros) estava consideravelmente à frente de seu tempo e lançou as bases para nosso movimento em direção ao uso da inteligência artificial para aumentar a transparência e o dinamismo do mercado de arte.

É importante lembrar que a Artprice da Artmarket recebeu duas vezes consecutivas (uma ocorrência rara para empresas listadas em um mercado regulamentado) o selo de "Empresa Inovadora" apoiado pelo estado da França, que está sujeito à elegibilidade estrita e é concedido pelo Banque Publique d' Investissement (bpifrance).

No que diz respeito ao contexto legislativo atual, notamos que, além da bateria de legislação relativa ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), a proposta de lei europeia sobre inteligência artificial (EU AI Act) e todas as leis de propriedade intelectual existentes significam que o uso de inteligência artificial na Europa (e provavelmente no resto do mundo logo em seguida) estará sujeito a muitas restrições.

O problema principal pode ser expresso da seguinte forma: como entregar um resultado de IA relevante aos usuários sem passar por cima dos direitos de propriedade intelectual? Lembre-se que o resultado de qualquer pesquisa usando inteligência artificial é apenas, em suma, um resultado arquitetado pelo processamento algorítmico de bilhões de dados já existentes.

Depois há o problema de saber a quem pertencem os dados para poder pagar os direitos autorais e conexos para poder utilizá-los legalmente para fins comerciais… configurar um serviço pago que respeite as leis de propriedade intelectual de cada país… esse é o desafio (nada menos!).

De acordo com Thierry Ehrmann, fundador da Artprice e CEO da Artmarket.com, a Artprice by Artmarket poderá, por meio de seu AI Intuitive Artmarket®, levar cada um de seus 7,2 milhões de clientes e membros "da descoberta à revelação..."

."Nossos algoritmos conseguem filtrar bilhões de registros, textos e centenas de milhões de obras de arte nos bancos de dados da Artprice. Eles podem identificar a semântica que qualifica as principais ambições artísticas de um artista, seu universo, suas inspirações, os meios utilizados, os grandes temas desenvolvidos, as formas e volumes trabalhados, etc., e, em seguida, buscar sintonias correspondentes em nossos registros de 810.000 artistas, com suas biografias e dados certificados. Em outras palavras, em vez de confiar em critérios visuais acadêmicos, o sistema fará conexões com base nas redes neurais de nossa inteligência artificial, a Intuitive Artmarket®".

As redes neurais, também chamadas de "redes neurais artificiais" (ANNs) ou apenas "redes neurais", são um subconjunto do aprendizado de máquina e estão no centro dos algoritmos de aprendizado profundo. Seu nome e sua estrutura são inspirados no cérebro humano, imitando a forma como os neurônios biológicos e suas sinapses enviam sinais uns aos outros ao longo dos axônios.

As redes neurais de ponta da Artprice da Artmarket.com contam com treinamento inicial de dados que lhe ensina a aprender e melhorar sua precisão ao longo do tempo. Quando esses algoritmos de aprendizado são sintonizados com alta precisão, eles representam ferramentas poderosas nas áreas de ciência da computação e inteligência artificial, e são esses algoritmos de IA que permitirão que a Intuitive Artmarket® classifique e colete dados multimídia em uma velocidade muito alta.

Por exemplo, imagens de alta definição ou até mesmo antigas gravuras de belas artes podem ser reconhecidas em segundos, em vez de dezenas de minutos em um processo de identificação manual conduzido por renomados especialistas em belas artes.

Se olharmos um quadro geral, tem sido muito interessante observar os testes e as tribulações de uma das redes neurais mais conhecidas do planeta, o algoritmo de busca do Google (que a Artprice estuda e analisa diariamente desde 1999). Desde o início de 2023, a Artprice Inc., subsidiária americana da Artmarket, vem observando atentamente o desenvolvimento do Bard, o chatbot protótipo do Google com base em seu modelo de linguagem LaMDA. O CEO da Google, Sundar Pichai, está extremamente ciente das oportunidades e riscos neste projeto, e diz-se que ele emitiu um "código vermelho" em toda a empresa para seu desenvolvimento. Quer isso seja verdade ou não, o Google, com participação no mercado global de 93%, é o melhor laboratório para estudar IA porque tem uma dimensão econômica existente colossal, diferente de outras IAs, onde os riscos (e lucros econômicos) ainda são "potenciais".

O departamento de P&D da Artprice Artmarket está criando redes neurais (SNS) que "cogitam" de forma diferente dos seres humanos, sem preconceitos de emoções ou "distúrbios". Nossa ambição é, naturalmente, colocar a inteligência artificial a serviço de profissionais, instituições, colecionadores e entusiastas do mercado de arte.

Portanto, muito além de sua competência técnica e científica, a força impressionante da Artprice da Artmarket é sua capacidade de usar seus próprios dados de alto valor agregado, produzidos e entregues por 25 anos como Líder Mundial em informações sobre o Mercado de Arte. Nossa posição não só garante um nível incomparável de consistência e relevância com relação às respostas que ela dá às pesquisas, mas também supera muitos dos problemas de direitos autorais mencionados acima, uma vez que nossos dados são… nossos dados.

A Artprice da Artmarket.com é a protagonista de informações de mercado mais importante no mercado global de arte. Seu departamento de Artprice tem os bancos de dados mais abrangentes sobre preços de arte e índices do mercado de arte, com mais de 30 milhões de índices e resultados de vendas relacionados a obras de mais de 810.000 artistas.

A Artprice Images® oferece acesso ilimitado ao maior arquivo do mercado de arte do mundo, com sua coleção documental de manuscritos e catálogos de leilão, formando uma biblioteca física e digital composta por 180 milhões de imagens (ou gravuras) de obras de arte desde 1700 até os dias atuais, todas verificadas e comentadas por historiadores de arte. Neste setor econômico muito específico, nenhuma empresa no mundo tem um volume tão alto de dados ultraqualificados e proprietários, sendo a documentação original um ativo muito importante e representando uma barreira quase inexpugnável para a entrada.

Além disso, a Artmarket, com seu departamento de Artprice, enriquece constantemente seus bancos de dados com dados de 6.500 casas de leilão e publica continuamente tendências do mercado de arte para as principais agências de notícias do mundo e 7.200 títulos de notícias em todo o mundo. Esta origem inesgotável de dados atualizados garantirá que a Intuitive Artmarket® esteja muito à frente de seus concorrentes.

Pouquíssimas empresas do mundo podem reivindicar usar IA em um terreno proprietário. No entanto, é a única forma de cumprir as várias leis de propriedade intelectual em todo o mundo, que são cada vez mais vastas e complexas, com procedimentos legais exaustivos que se estendem por vários anos.

A Artprice da Artmarket registrou-se como beta-testador profissional no Microsoft ®e seu mecanismo de busca Bing® ligado ao GPT-4. A IA do Bing pode pesquisar na Internet, enquanto o ChatGPT (excluindo plug-ins) está atualmente limitado a um banco de dados que vai até o ano de 2021.

As possibilidades oferecidas pela ferramenta são, portanto, imensas, daí sua popularidade: o Bing Chat da Microsoft® agora atrai mais de 100 milhões de usuários diários ativos e vem com um compromisso com a "IA responsável" que respeita os direitos autorais e outros direitos relacionados.

O fato da Microsoft ter lançado uma assinatura paga de $240/ano para usar sua ferramenta de IA confirma a viabilidade deste modelo econômico para a Artprice e sua própria IA, a Intuitive Artmarket®.

Em milhares de pesquisas com testes beta com termos relacionados a artistas e ao mercado de arte, a Artprice da Artmarket observou que as respostas fornecidas pelo Bing AI GPT-4 citaram regularmente as URLs Artprice.com e Artmarket.com como referências para suas fontes. A Microsoft's Bing trabalha em parceria com a OpenAI para oferecer uma experiência que incentive o uso responsável.

Como vimos, o desenvolvimento e a implementação da "IA responsável" são atualmente uma das principais preocupações das nações do G7 (anúncio de 30 de abril de 2023), assim como a adoção de "regulamentações globais" sobre IA no menor prazo possível.

Em relação à legislação de direitos autorais no contexto da inteligência artificial, o comissário de competição da UE Margrethe Vestager disse que o bloco "deve encontrar um acordo político a partir deste ano" (Reuters News: 30 de abril de 2023), que é muito positivo para a Artmarket.com.

Também vimos a reação do governo italiano ao ChatGPT: ele é estritamente proibido na Itália. Isso ilustra o tipo de obstáculo que os desenvolvedores de IA enfrentam, independentemente de seu poder financeiro e sua capacidade de lobby.

A verdade é que, no domínio de IA, o potencial de conflito de IP é exponencial. Tomemos por exemplo a Stability AI, criadora de uma IA que gera fotos sintéticas, atualmente sendo acusada de ter extraído milhões de imagens dos bancos de dados da Getty Images.

A IA da Artmarket (Intuitive Artmarket ®) funciona exclusivamente dentro de um perímetro de conteúdo proprietário e, portanto, é protegida pela legislação de propriedade intelectual. Este conteúdo proprietário é uma mina de dados quase infinita construída ao longo de três décadas e cobrindo mais de quatro séculos de atividade no mercado de arte. O resultado líquido é que os obstáculos e proibições acima mencionados não nos preocupam porque não precisamos procurar em outro lugar dados ou respostas para pesquisas muito específicas de pessoas que trabalham ou se interessam por arte e/ou mercado de arte.

Este facto é, portanto, uma garantia não só da sustentabilidade do modelo econômico Artprice da Artmarket, como também da tranquilidade dos nossos acionistas e de um crescimento considerável no futuro dos negócios Artprice da Artmarket.com, com um aumento constante do volume de negócios.

O uso de inteligência artificial aumentará a receita da Artmarket.com, ao mesmo tempo em que reduzirá seus custos operacionais. Nossa Intuitive Artmarket® fornecerá aos nossos clientes e participantes do mercado de arte recomendações muito relevantes e verdadeiramente personalizadas, permitindo que eles aprofundem seus próprios conhecimentos sobre o mercado de arte e, de fato, gerem assinaturas mais sofisticadas e, portanto, um maior volume de receita recorrente anual (ARR).

A Intuitive Artmarket® fornecerá respostas precisas às buscas dos usuários rapidamente e o tempo economizado reduzirá o consumo de energia, o que está totalmente alinhado com a filosofia eco-responsável da Artmarket. Como resultado das soluções de energia confiáveis, científicas e sustentáveis de vanguarda implementadas pela Artprice daArtmarket, nosso relatório CSR demonstra um impacto ecológico extremamente positivo.

Na vanguarda das regulamentações digitais, a Europa está atualmente elaborando leis sobre IA com seu "ato de inteligência artificial" e a Artprice da Artmarket está contribuindo para esse processo com seus advogados e consultores. O objetivo da lei é estabelecer uma série de restrições específicas levando em consideração a proteção de dados pessoais, bem como os direitos autorais e a citação total de origem.

De acordo com os melhores analistas financeiros anglo-saxões, que estão um passo à frente da Europa nessa área, o único modelo economicamente viável que não expõe a entidade econômica (não importa se grande ou pequena) a procedimentos legais incessantes é uma IA baseada em um segmento econômico extremamente bem definido, onde a informação desempenha um papel fundamental e onde a entidade em questão tem propriedade intelectual total de todo a Big Data (incluindo mineração de dados), e propriedade confirmada dos direitos autorais e direitos associados a esses dados em todos os seus algoritmos, bancos de dados, aprendizado de máquina e redes neurais.

Em suma, as IAs que triunfarão com um ganho econômico muito substancial, sem grande risco industrial ou jurídico, são as entidades econômicas que possuem todos os direitos de propriedade intelectual de todas as diferentes etapas de uma IA proprietária em um segmento de mercado definido, onde informações de alto valor agregado, a um alto custo, são vitais. Este é exatamente o caso com nosso AI project Intuitive Artmarket® desenvolvido pela Artprice pela Artmarket.com

Muitos pesquisadores estão tentando estabelecer a genesis da IA.

Da infinidade de respostas possíveis a essa pergunta, a Artprice foi intrigada por um artigo que apareceu no site "The Conversation" (Rigor acadêmico, talento jornalístico). Intitulado "Blaise Pascal e o início da inteligência artificial", o artigo oferece uma resposta criteriosa: Blaise Pascal (a 1623-1662) pode ser creditada com duas inovações essenciais que permitem imaginar a inteligência artificial hoje: ele desenvolveu a primeira calculadora mecânica da história e desenvolveu os primeiros rudimentos do cálculo de probabilidades.

De acordo com a thierry Ehrmann (biografia Who's Who in France:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/04/2023_2_Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf ), fundador da Artprice e CEO da Artmarket, a diretriz do Grupo para sua IA é muito simples: "Não pode haver inteligência artificial sem inteligência humana".

Imagem: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/05/AbodeofChaos-thierry-Ehrmann-IMG-3606.jpg ]

Direitos autorais 1987-2023 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Entre em contato com nosso Departamento de Econometria para atender às suas necessidades relativas a estatísticas e estudos personalizados: [email protected]

para atender às suas necessidades relativas a estatísticas e estudos personalizados: Experimente nossos serviços (demonstração gratuita): https://www.artprice.com/demo

(demonstração gratuita): https://www.artprice.com/demo Inscreva-se em nossos serviços: https://www.artprice.com/subscription

Sobre a Artmarket:

A Artmarket.com está listada na Eurolist pela Euronext Paris, SRD long only e Euroclear: 7478 — Bloomberg: PRC — Reuters: ARTF.

Descubra a Artmarket e seu departamento Artprice no vídeo: www.artprice.com/video

A Artmarket e seu departamento Artprice foram fundados em 1997 por seu CEO, Thierry Ehrmann. A Artmarket e seu departamento Artprice é controlada pelo Groupe Serveur, criada em 1987.

Veja a biografia certificada em Who's who ©:

Biographie-thierry-Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

A Artmarket é um player global no mercado de arte com, entre outras estruturas, seu departamento Artprice, líder mundial no acúmulo, gerenciamento e exploração de informações históricas e atuais do mercado de arte em bancos de dados contendo mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, abrangendo mais de 803.000 artistas.

A Artprice da Artmarket, líder mundial em informações sobre o mercado de arte, estabeleceu a ambição por meio de seu Mercado Padronizado Global de ser a plataforma Fine Art NFT líder mundial.

A Artprice Images® permite o acesso ilimitado ao maior banco de imagens do mercado de arte do mundo: não menos que 180 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte desde o anos 1700 até os dias atuais, comentadas por nossos historiadores de arte.

A Artmarket, com seu departamento de Artprice, acumula dados permanentemente de 7200 casas de leilão e produz as principais informações do mercado de arte para as principais agências de imprensa e mídia (7.200 publicações). Seus 7,2 milhões de usuários ("login de membros"+mídias sociais) têm acesso a anúncios postados por outros membros, rede que hoje representa o líder Global Standardized Marketplace® para compra e venda de obras de arte a preço fixo ou licitado (leilões regulados pelos parágrafos 2 e 3 do Artigo L 321.3 do Código Comercial da França).

A Artmarket, com o seu departamento Artprice, foi distinguida por duas vezes com o selo estatal "Empresa Inovadora" atribuído pelo Banco Público de Investimentos (BPI), que tem apoiado a empresa no seu projeto de consolidação da sua posição como player global no mercado da arte.

Artprice pelo Relatório Global Art Market da Artmarket, "The Art Market in 2022" publicado em março de 2023:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2022

Artprice lança seu relatório de mercado de arte ultra contemporânea de 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Relatório do primeiro semestre de 2022 da Artprice: o mercado de arte retoma um forte crescimento no ocidente:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Índice de comunicados para a imprensa postados pela Artmarket com seu departamento Artprice:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Siga todos os informes da Art Market em tempo real com a Artmarket e seu departamento de Artprice no Facebook e Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mais de 6,2 milhões de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra a alquimia e o universo da Artmarket e seu departamento artprice https://www.artprice.com/video com sede no famoso Museu de Arte Contemporânea Organe "the Abode of Chaos" (dixit New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

· L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mais de 4 milhões de seguidores)

· https://vimeo.com/124643720

Entre em contato com a Artmarket.com e seu departamento Artprice - CONTATO: Thierry Ehrmann, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

FONTE Artmarket.com

SOURCE Artmarket.com