Artprice by Artmarket si congratula con Gaëlle Choisne, vincitrice del Premio Marcel Duchamp 2024, assegnato dall'ADIAF presso il Centre Pompidou

PARIGI, 18 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Il Premio Marcel Duchamp è un riconoscimento istituito 24 anni fa da un gruppo di collezionisti francesi e dall'ADIAF (Associazione per la diffusione internazionale dell'arte francese). Il premio è stato fortemente promosso dal collezionista d'arte francese Gilles Fuchs, che negli anni Novanta aveva osservato un declino nella notorietà internazionale degli artisti del suo paese. La sua motivazione era contribuire a una migliore rappresentazione e promozione dell'arte francese in un contesto delicato per il mercato dell'arte contemporanea d'oltralpe.

Gaëlle Choisne, winner of the 2024 Marcel Duchamp Prize awarded by ADIAF at the Centre Pompidou, October 14, 2024 © Luc Castel. Artprice’s Annual Contemporary Art Market Report, illustrated by the digital work “Auntieverse Spa Menu 201” by Niceaunties © fellowship.xyz

Thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e presidente di Artmarket.com, si congratula con l'artista visiva Gaëlle Choisne e con gli altri quattro finalisti del Premio Marcel Duchamp 2024: "La nostra azienda è davvero orgogliosa di sostenere l'Associazione per la diffusione internazionale dell'arte francese (ADIAF) e il Premio Marcel Duchamp. La Francia resta una mecca della creazione artistica grazie alla qualità delle sue mostre, dal Surrealismo presso il Centre Pompidou a Tarsila do Amaral presso il Musée du Luxembourg, oltre all'Arte Povera alla Bourse de Commerce e a Tom Wesselmann alla Fondation Louis Vuitton, e alla vitalità dei suoi artisti contemporanei. La Francia ha un potenziale enorme non ancora totalmente concretizzato nel mercato dell'arte contemporanea".

Il Premio Marcel Duchamp è stato assegnato da Claude Bonnin, presidente dell'ADIAF, a una delle giovani artiste francesi più promettenti tra la Biennale d'Arte Contemporanea di Lione e l'apertura della fiera Art Basel Paris. Di recente le opere di Gaëlle Choisne sono state esposte al MAC VAL di Vitry-sur-Seine, alla Reiffers Art Initiatives di Parigi e alla KfW Stiftung di Francoforte. Dopo aver ricevuto il premio Aware 2021 3 anni fa, ora ha conquistato riconoscimento artistico più prestigioso della Francia.

La galleria Air de Paris, che rappresenta Gaëlle Choisne dal 2021, quando l'artista ha debuttato con una prima personale a Romainville dal titolo "Mondes subtiles", ne descrive lo stile in questi termini: Gaëlle Choisne coniuga un approccio documentaristico (fotografia e video) all'uso di materiali grezzi per affrontare questioni socio-politiche legate allo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e alla storia coloniale. Nata da madre haitiana e padre bretone, l'artista combina tradizioni orali, mitologia creola e cultura popolare in opere che fanno riferimento sia alla storia di Haiti, sia alla sua narrazione personale.

Gaëlle Choisne è l'unica artista tra i finalisti del Premio Marcel Duchamp 2024 a non aver effettuato alcuna vendita all'asta pubblica, a dimostrazione del fatto che l'ADIAF e la sua giuria internazionale non sono stati influenzati dalle performance delle sale d'asta. Anche il vincitore dell'anno scorso, Tarik Kiswanson (1986), era sconosciuto nel mercato delle aste. Come il Premio Marcel Duchamp, la Francia a volte dà l'impressione di considerare il mercato una preoccupazione secondaria.

I quattro finalisti del Premio Marcel Duchamp 2024

Abdelkader Benchamma

Templon Gallery (Parigi) e ADN Galeria (Barcellona)

4 risultati in vendite pubbliche

https://www.artprice.com/artist/347225/abdelkader-benchamma?cl= it

Gaëlle Choisne

Galleria Air de Paris (Parigi)

0 risultati nelle aste pubbliche

https://www.artprice.com/artist/1199619/gaelle-choisne?cl=it

Noémie Goudal

Galleria Edel Assanti (Londra)

8 risultati nelle aste pubbliche

https://www.artprice.com/artist/699342/noemie-goudal?cl=it

Duo Detanico & Lain

Galleria Martine Aboucaya (Parigi) e LMNO (Bruxelles)

4 risultati nelle aste pubbliche

https://www.artprice.com/artist/442235/angela-&-rafael-detanico-&-lain?cl=it

Il Premio Marcel Duchamp, assegnato il 14 ottobre 2024, segna l'inizio di un mese particolarmente importante per la Francia. Oltre alla terza edizione di Art Basel Paris (organizzata per la prima volta al Grand-Palais dopo la FIAC) e alla prima edizione della fiera The Salon by NADA, si terranno anche vendite cruciali da Christie's e Sotheby's (che inaugura il suo nuovissimo spazio all'incrocio tra Rue du Faubourg Saint-Honoré e Avenue Matignon), oltre a numerose esposizioni in galleria.

La Francia torna a registrare una crescita del fatturato delle aste d'arte: consolida il quarto posto detenuto a livello mondiale, il primo a livello di Unione europea, con 62,8 milioni di dollari USA, pari al 3,3% del fatturato globale delle aste d'arte contemporanea, secondo l'ultimo rapporto annuale di Artprice. La Francia dispone di una struttura ideale in termini di gallerie e di mercato, con una rete estremamente fitta di artisti, musei, gallerie, case d'asta, esposizioni e altro ancora, e non c'è motivo per cui non dovrebbe riconquistare un posto chiave nel mercato mondiale dell'arte contemporanea e di attrarre i maggiori collezionisti d'arte del mondo.

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

Artprice di Artmarket.com è un sostenitore dell'ADIAF

Immagini:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/2024-Contemporary-Art-Market-Report.gif]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/Gaelle-Choisne-winner-Marcel-Duchamp-prize-2024-ADIAF-Centre-Pompidou.jpg]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/2024-Contemporary-Art-Market-Report.png]

Copyright 1987-2024 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Il dipartimento di econometria di Artprice è in grado di rispondere a tutte le domande relative a statistiche e analisi personalizzate: [email protected]

Scopri di più sui nostri servizi con l'artista in una dimostrazione gratuita: https://artprice.com/demo

I nostri servizi: https://artprice.com/subscription

Informazioni su Artmarket.com:

Artmarket.com è quotata su Eurolist di Euronext Paris. L'ultima analisi TPI include oltre 18.000 singoli azionisti, escludendo gli azionisti esteri, le società, le banche, i fondi comuni di investimento alternativi e gli OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Guarda un video su Artmarket.com e il suo dipartimento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket e il suo dipartimento Artprice sono stati fondati nel 1997 da thierry Ehrmann, Ceo dell'azienda. Sono controllati dal Groupe Serveur (creato nel 1987). cfr. la biografia certificata da Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/2024_Biographie_thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un attore globale nel mercato dell'arte con il suo dipartimento Artprice, leader mondiale nell'accumulo, gestione e sfruttamento di informazioni storiche e attuali sul mercato dell'arte (archivi documentari originali, codici manoscritti, libri annotati e cataloghi d'asta acquisiti nel corso degli anni) in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta, che coprono più di 853.800 artisti, e altre strutture.

Artprice Images® consente un accesso illimitato al maggior database di immagini del mercato dell'arte al mondo, con almeno 181 milioni di immagini digitali di fotografie o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 a oggi, commentate dai nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il dipartimento Artprice, arricchisce a ciclo continuo i propri database provenienti da 7.200 case d'asta e pubblica costantemente le tendenze del mercato dell'arte per le principali agenzie e testate giornalistiche del mondo in 119 paesi e 9 lingue.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com mette a disposizione dei suoi 9,3 milioni di membri (una volta eseguito l'accesso) gli annunci pubblicati dai suoi membri, che costituiscono ormai il primo Standardized Marketplace® globale per l'acquisto e la vendita di opere d'arte a prezzi fissi o d'asta (aste regolamentate dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo L321.3 del Codice di commercio francese).

Con l'IA Intuitive Artmarket® di Artprice, il mercato dell'arte ha ora un futuro.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, ha ricevuto per due volte il riconoscimento statale "Impresa innovativa" dalla Banca pubblica d'investimento francese (BPI), che ha supportato l'azienda nel corso del progetto di consolidamento della propria posizione di attore globale nel mercato dell'arte.

Artprice di Artmarket pubblica il suo rapporto sul mercato dell'arte contemporanea del 2024:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

Consulta il nostro rapporto annuale 2023 sul mercato globale dell'arte, pubblicato a marzo 2024 da Artprice by Artmarket: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023

Riepilogo dei comunicati stampa di Artmarket con il suo dipartimento Artprice:

https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Segui tutte le novità del mercato dell'arte in tempo reale con Artmarket e il suo dipartimento Artprice su Facebook e X (già Twitter):

www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 6,5 milioni di iscritti)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Scopri l'alchimia e l'universo di Artmarket e del suo dipartimento Artprice: https://www.artprice.com/video

la cui sede principale è il famoso Museo d'Arte Contemporanea Abode of Chaos "La Dimora del Caos" (come afferma il The New York Times) / La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos/Dimora del Caos – Opera d'arte totale e architettura singolare.

Lavoro bilingue riservato, ora reso pubblico: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs - Il Museo del Futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (oltre 4,1 milioni di iscritti)

• https://vimeo.com/124643720

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533575/Winner_Marcel_Duchamp_prize_2024.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533574/2024_Contemporary_Art_Market_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/4758420/Artmarket_logo.jpg

Contatto di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice:

Thierry Ehrmann

[email protected]