Artprice by Artmarket、ポンピドゥー・センターでADIAFから授与される2024年マルセル・デュシャン賞の受賞者、Gaëlle Choisne氏を祝福

パリ, 2024年10月21日 /PRNewswire/ -- マルセル・デュシャン賞は、フランスの美術コレクター・グループとADIAF(Association for the International Diffusion of French Art、フランス現代美術国際化推進会)によって24年前に創設された賞です。同賞は、1990年代にフランス人芸術家の国際的な知名度が低下したことを見て取ったフランスの美術コレクター、Gilles Fuchs氏の熱烈な後押しによって実現しました。同氏の動機は、フランスの現代美術市場がデリケートな状況に置かれている中で、フランスの芸術の窓口となり、その宣伝に貢献することでした。

Artprice’s Annual Contemporary Art Market Report, illustrated by the digital work “Auntieverse Spa Menu 201” by Niceaunties © fellowship.xyz Gaëlle Choisne, winner of the 2024 Marcel Duchamp Prize awarded by ADIAF at the Centre Pompidou, October 14, 2024 © Luc Castel.

Artpriceの創設者であり、Artmarket.comの社長であるThierry Ehrmann氏は、ビジュアル・アーティストのGaëlle Choisne氏、および2024年マルセル・デュシャン賞の選考に残った他の4人のファイナリストへ次のように祝意を表しています。「フランス現代美術国際化推進会(ADIAF)とマルセル・デュシャン賞を支援できることを当社は大変誇りに思っています。ポンピドゥー・センターのシュルレアリスム展から、リュクサンブール美術館のタルシラ・ド・アマラル展、ブルス・ド・コメルスのアルテ・ポーヴェラ展、ルイ・ヴィトン財団のトム・ウェッセルマン展に至るまで、質の高い展覧会を開催し、活力ある現代アーティストを擁するフランスは、今なお芸術創造のメッカであり続けています。フランスには、現代アート市場においてまだ十分に形になっていない大きな可能性があります。」

マルセル・デュシャン賞は、ADIAF会長Claude Bonnin氏によって、リヨン現代美術ビエンナーレからアート・バーゼル・パリ・フェアの開幕までの間、最も将来有望な若手フランス人アーティストの1人に授与されました。Gaëlle Choisne氏の作品は最近、ビトリ=シュル=セーヌのMAC VAL、パリのReiffers Art Initiatives、フランクフルトのKfW Stiftungで展示されました。3年前にAware 2021賞を受賞した後、同氏はこのたびフランスで最も権威のある芸術賞を受賞しました。

Romainvilleでの初個展「Mondes subtiles」を皮切りに、2021年からGaëlle Choisne氏の代理人を務める画廊Air de Paris Galleryは、彼女の作品をこのように表現しています。Gaëlle Choisneは、ドキュメンタリー的なアプローチ(写真と動画)と未加工材料の使用を組み合わせ、天然資源の濫用と植民地時代の歴史に関連する社会政治的な問題を取り上げています。ハイチ人の母親とブルターニュ人の父親の間に生まれたこの芸術家は、口承文化の伝統、クレオールの神話、大衆文化を融合した作品を制作し、ハイチの歴史と彼女自身の物語の両方を参照しています。

Gaëlle Choisne氏は、2024年マルセル・デュシャン賞の最終候補者の中で、公開オークションで販売されたことがない唯一のアーティストです。これは、ADIAFとその国際審査員が、オークション会場での業績に影響されていないことを証明しています。昨年の優勝者、Tarik Kiswanson氏(1986年生まれ)も、オークション市場では目立たない存在でした。マルセル・デュシャン賞と同様に、フランスは、市場を二次的な関心事として見ている印象を与えることがあります。

2024 年マルセル・デュシャン賞の 4 人の最終選考者

Abdelkader Benchamma

Templon Gallery(パリ)およびADN Galeria(バルセロナ)

公開販売で4件の結果

Gaëlle Choisne

Air de Paris Gallery(パリ)

公開販売で0件の結果

Noémie Goudal

Edel Assanti Gallery(ロンドン)

公開販売で8件の結果

Duo Detanico & Lain

Martine Aboucaya Gallery(パリ)およびLMNO(ブリュッセル)

公開販売で4件の結果

2024年10月14日に授与されるマルセル・デュシャン賞は、フランスにとって特に重要な月の始まりとなります。Art Basel Parisの第3回(FIAC以降初めてGrand-Palaisで開催)とThe Salon by NADAフェアの第1回に加え、クリスティーズとサザビーズ(フォーブール・サントノレ通りとマティニョン通りの交差点に新しいスペースをオープン)で開催される重要な販売会や、多数のギャラリー展示会も開催されます。

Artpriceの最新年次報告書によると、フランスでは美術品オークションの売上高が再び増加傾向にあり、現代美術オークションの売上高は6,280万ドルで世界第4位、欧州連合では第1位となり、世界の売上高の3.3%を現代美術オークションが占めています。フランスは、アーティスト、美術館、ギャラリー、オークション・ハウス、フェアなどで構成される非常に密集したネットワークを備えた理想的なギャラリーと市場構造を備えています。したがって、当然のことながら、グローバルな現代アート市場で重要な地位を取り戻し、世界最大の美術コレクターを引き付ける力を持っています。

Artmarket.comのArtpriceはADIAFを後援しています

著作権 1987~2024年 Thierry Ehrmann

Artmarket.comについて

Artmarket.comは、ユーロネクスト・パリによるユーロリストに上場しています。最新のTPI分析には、外国人株主、企業、銀行、FCP、UCITSを除く18,000人以上の個人株主が含まれています:ユーロクリア:7478、ブルームバーグ:PRC、ロイター:ARTF。

ArtmarketとそのArtprice部門は、1997年にCEOであるThierry Ehrmann氏によって設立されました。グループ・セルヴール(Groupe Serveur、1987年設立)によって管理されています。以下のWho's Who In France©の認定伝記を参照してください:

Artmarketは、アートマーケットにおけるグローバルプレイヤーであり、特にそのArtprice部門は、アート市場の歴史的および最新の情報の収集、管理、活用において世界をリードしています。この部門は、長年にわたって取得したオリジナルの文書アーカイブ、コデックス写本、注釈付き書籍、オークションカタログを含むデータバンクを運営しており、3,000万以上の指標とオークション結果を記録し、853,800人以上のアーティストを網羅しています。

Artprice Images®は、世界最大のアート市場の画像バンクに無制限にアクセスできます。1億8100万点以上の1700年から現代までの芸術作品の写真または彫刻された複製品のデジタル画像があり、当社の美術史家がコメントしています。

Artprice部門を持つArtmarketは、7,200のオークションハウスからのデータベースを常に充実させ、世界の主要なエージェンシーやプレスタイトルの美術市場動向を119カ国9言語で継続的に発表しています。

Artmarket.comは、930万人の会員(会員ログイン)に対して、会員によって掲載された広告を提供しています。現在、Artmarket.comは、固定価格またはオークション価格(フランス商法L321.3条第2項および第3項により規制されるオークション)で美術品を売買するための、世界初のStandardized Marketplace®を構成しています。

ArtpriceのIntuitive Artmarket® AIが、Art Marketに未来をもたらします。

Artprice部門を有するArtmarketは、アート市場におけるグローバルプレイヤーとしての地位を固めるプロジェクトにおいて、同社を支援してきた公的投資銀行(BPI)から「革新的な企業(Innovative Company)」という公的認証を2回受けています。

Artprice by Artmarketが2024年コンテンポラリーアート市場レポートを発表:

2024年3月にArtprice by Artmarketより発行された2023年世界アート市場年次報告書をご覧ください: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023

その本社は有名な現代美術館 Abode of Chaosです(New York Times/La Demeure of Chaosより):

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – 総合芸術と特異な建築。

