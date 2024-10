Artprice by Artmarket gratuliert Gaëlle Choisne, der Gewinnerin des Marcel-Duchamp-Preises 2024, verliehen von der ADIAF im Centre Pompidou

PARIS, 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der Marcel Duchamp-Preis ist eine Auszeichnung, die vor 24 Jahren von einer Gruppe französischer Kunstsammler und der ADIAF (Association pour l'diffusion internationale de l'art française) initiiert wurde. Der Preis erhielt einen bemerkenswerten Impuls von französischen Kunstsammler Gilles Fuchs, nachdem er in den 1990er Jahren einen Rückgang des internationalen Ansehens französischer Künstler beobachtet hatte. Seine Motivation war es, zu einer besseren Darstellung und Förderung der französischen Kunst in einem heiklen Kontext für den französischen Markt für zeitgenössische Kunst beizutragen.

Gaëlle Choisne, winner of the 2024 Marcel Duchamp Prize awarded by ADIAF at the Centre Pompidou, October 14, 2024 © Luc Castel. Artprice’s Annual Contemporary Art Market Report, illustrated by the digital work “Auntieverse Spa Menu 201” by Niceaunties © fellowship.xyz

Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und Präsident von Artmarket.com, gratuliert der bildenden Künstlerin Gaëlle Choisne, sowie vier weiteren Finalisten für den Marcel-Duchamp-Preis 2024: „Unser Unternehmen ist sehr stolz darauf, die Vereinigung für die internationale Verbreitung französischer Kunst (ADIAF) und den Marcel-Duchamp-Preis zu unterstützen. Frankreich bleibt ein Mekka des künstlerischen Schaffens dank der Qualität seiner Ausstellungen und der Vitalität seiner zeitgenössischen Künstler – vom Surrealismus im Centre Pompidou über Tarsila do Amaral im Musée du Luxembourg bis hin zu Arte Povera in der Bourse de Commerce und Tom Wesselmann in der Fondation Louis Vuitton. Frankreich hat ein riesiges Potenzial, das auf dem Markt für zeitgenössische Kunst noch nicht voll zum Tragen gekommen ist."

Der Marcel-Duchamp-Preis wurde vom Präsidenten der ADIAF Claude Bonnin an einen der vielversprechendsten jungen französischen Künstler zwischen der Biennale für zeitgenössische Kunst in Lyon und der Eröffnung der Messe Art Basel Paris verliehen. Die Arbeiten von Gaëlle Choisne wurden kürzlich im MAC VAL in Vitry-sur-Seine, bei den Reiffers Art Initiatives in Paris und in der KfW Stiftung in Frankfurt ausgestellt. Nachdem sie vor 3 Jahren den Preis Aware 2021 erhalten hat, wurde sie nun mit dem renommiertesten Kunstpreis Frankreichs ausgezeichnet.

Die Galerie Air de Paris, die Gaëlle Choisne seit 2021 mit einer ersten Einzelausstellung in Romainville unter dem Titel „Mondes subtiles" vertritt, beschreibt ihr Werk mit diesen Worten: Gaëlle Choisne verbindet eine dokumentarische Herangehensweise (Fotografie und Video) mit der Verwendung von Rohstoffen, um soziopolitische Fragen im Zusammenhang mit dem Raubbau an natürlichen Ressourcen und der Kolonialgeschichte zu behandeln. Die als Tochter einer haitianischen Mutter und eines bretonischen Vaters geborene Künstlerin verbindet mündliche Überlieferungen, kreolische Mythologie und Populärkultur in Werken, die sich sowohl auf die Geschichte Haitis als auch auf ihre eigene Erzählung beziehen.

Gaëlle Choisne ist die einzige Künstlerin unter den Finalisten für den Marcel-Duchamp-Preis 2024, die keine Verkäufe bei einer öffentlichen Auktion getätigt hat, was beweist, dass sich die ADIAF und ihre internationale Jury nicht von den Leistungen der Auktionshäuser beeinflussen lassen. Der Gewinner des letzten Jahres, Tarik Kiswanson (1986), war auf dem Auktionsmarkt ebenfalls nicht zu sehen. Wie der Marcel-Duchamp-Preis erweckt auch Frankreich manchmal den Eindruck, den Markt als zweitrangig zu betrachten.

Die vier Finalisten für den Marcel-Duchamp-Preis 2024

Abdelkader Benchamma

Galerie Templon (Paris) und ADN Galeria (Barcelona)

4 Ergebnisse in öffentlichen Verkäufen

https://www.artprice.com/artist/347225/abdelkader-benchamma?cl=en

Gaëlle Choisne

Galerie Air de Paris (Paris)

0 Ergebnisse im öffentlichen Verkauf

https://www.artprice.com/artist/1199619/gaelle-choisne?cl=en

Noémie Goudal

Edel Assanti Gallery (London)

8 Ergebnisse im öffentlichen Verkauf

https://www.artprice.com/artist/699342/noemie-goudal?cl=en

Duo Detanico & Lain

Martine Aboucaya Galerie (Paris), und LMNO (Brüssel)

4 Ergebnisse in öffentlichen Verkäufen

https://www.artprice.com/artist/442235/angela-&-rafael-detanico-&-lain?cl=en

Die Verleihung des Marcel-Duchamp-Preises am 14. Oktober 2024 markiert den Beginn eines für Frankreich besonders wichtigen Monats. Neben der dritten Ausgabe der Art Basel Paris (die zum ersten Mal seit der FIAC im Grand-Palais veranstaltet wird) und der ersten Ausgabe der Messe The Salon by NADA finden auch wichtige Versteigerungen bei Christie's und Sotheby's (die ihre brandneuen Räumlichkeiten an der Kreuzung der Rue du Faubourg Saint-Honoré und der Avenue Matignon einweihen) sowie zahlreiche Galerieausstellungen statt.

Frankreich verzeichnet wieder ein Umsatzwachstum bei Kunstauktionen und festigt seinen 4. Platz weltweit und den 1. Platz in der Europäischen Union mit 62,8 Mio. $, d. h. 3,3 % des weltweiten Umsatzes bei Auktionen zeitgenössischer Kunst, laut dem letztem Jahresbericht von Artprice. Frankreich verfügt über eine ideale Galerien- und Marktstruktur mit einem äußerst dichten Netz von Künstlern, Museen, Galerien, Auktionshäusern, Messen usw., und es gibt keinen Grund, warum es nicht wieder einen wichtigen Platz auf dem globalen Markt für zeitgenössische Kunst einnehmen sollte, der die größten Kunstsammler der Welt anziehen kann.

Artprice by Artmarket.com ist ein Förderer der ADIAF

Wenden Sie sich an Artmarket.com und seine Abteilung Artprice:

Thierry Ehrmann

[email protected]