-Artprice by Artmarket felicita a Gaëlle Choisne, ganadora del Marcel Duchamp Prize 2024, otorgado por la ADIAF en el Centro Pompidou

PARÍS, 17 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- El Marcel Duchamp Prize es una distinción iniciada hace 24 años por un grupo de coleccionistas franceses y la ADIAF (Asociación para la Difusión Internacional del Arte Francés). El premio recibió un impulso notable del coleccionista de arte francés Gilles Fuchs después de observar un declive en la prominencia internacional de los artistas franceses en la década de 1990. Su motivación era contribuir a una mejor representación y promoción del arte francés en un contexto delicado para el mercado del arte contemporáneo francés.

Gaëlle Choisne, winner of the 2024 Marcel Duchamp Prize awarded by ADIAF at the Centre Pompidou, October 14, 2024 © Luc Castel. Artprice’s Annual Contemporary Art Market Report, illustrated by the digital work “Auntieverse Spa Menu 201” by Niceaunties © fellowship.xyz

Thierry Ehrmann, fundador de Artprice y presidente de Artmarket.com, felicita a la artista visual Gaëlle Choisne así como a los otros cuatro finalistas del Marcel Duchamp Prize 2024: "Nuestra empresa está muy orgullosa de apoyar a la Asociación para la Difusión Internacional del Arte Francés (ADIAF) y al Premio Marcel Duchamp. Francia sigue siendo una meca de la creación artística gracias a la calidad de sus exposiciones -desde el surrealismo en el Centro Pompidou hasta Tarsila do Amaral en el Museo de Luxemburgo, pasando por el arte Povera en la Bolsa de Comercio y Tom Wesselmann en la Fundación Louis Vuitton- y a la vitalidad de sus artistas contemporáneos. Francia tiene un enorme potencial que aún no se ha materializado plenamente en el mercado del arte contemporáneo".

El Marcel Duchamp Prize ha sido otorgado por el presidente de la ADIAF, Claude Bonnin, A uno de los jóvenes artistas franceses más prometedores, entre la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon y la inauguración de la feria Art Basel de París. La obra de Gaëlle Choisne se ha expuesto recientemente en el MAC VAL de Vitry-sur-Seine, en la exposición Reiffers Art Initiatives de París y en la fundación KfW Stiftung de Frankfurt. Tras recibir hace tres años el premio Aware 2021, ahora recibe el premio artístico más prestigioso de Francia.

La Air de Paris Gallery, que representa a Gaëlle Choisne desde 2021 con una primera exposición individual en Romainville titulada "Mondes subtiles", describe su trabajo en estos términos: Gaëlle Choisne combina un enfoque documental (fotografía y vídeo) con el uso de materias primas, abordando cuestiones sociopolíticas vinculadas a la sobreexplotación de los recursos naturales y la historia colonial. Nacida de madre haitiana y padre bretón, la artista combina tradiciones orales, mitología criolla y cultura popular en obras que hacen referencia tanto a la historia de Haití como a su propia narrativa.

Gaëlle Choisne es la única artista entre los finalistas del Premio Marcel Duchamp 2024 que no ha tenido ninguna venta en subasta pública, prueba de que la ADIAF y su jurado internacional no se han visto influenciados por las actuaciones en las salas de subastas. El ganador del año pasado, Tarik Kiswanson (1986), también fue invisible en el mercado de subastas. Al igual que el Premio Marcel Duchamp, Francia a veces da la impresión de considerar el mercado como una preocupación secundaria.

Los cuatro finalistas del Marcel Duchamp Prize 2024

Abdelkader Benchamma

Templon Gallery (París) y ADN Galeria (Barcelona)

4 resultados en ventas públicas

https://www.artprice.com/artist/347225/abdelkader-benchamma?cl=en

Gaëlle Choisne

Air de Paris Gallery (París)

0 resultados en ventas públicas

https://www.artprice.com/artist/1199619/gaelle-choisne?cl=en

Noémie Goudal

Edel Assanti Gallery (Londres)

8 resultados en ventas públicas

https://www.artprice.com/artist/699342/noemie-goudal?cl=en

Duo Detanico & Lain

Martine Aboucaya Gallery (París), y LMNO (Bruselas)

4 resultados en ventas públicas

https://www.artprice.com/artist/442235/angela-&-rafael-detanico-&-lain?cl=en

El Marcel Duchamp Prize, concedido el 14 de octubre de 2024, marca el comienzo de un mes especialmente importante para Francia. Además de la tercera edición de Art Basel París (organizada por primera vez en el Grand-Palais desde la FIAC) y la primera edición de la feria The Salon by NADA, también habrá ventas cruciales en Christie's y Sotheby's (que inaugura su nuevo espacio en la intersección de la Rue du Faubourg Saint-Honoré y la Avenue Matignon), así como numerosas exposiciones en galerías.

Francia vuelve a crecer en volumen de negocio en subastas de arte y consolida su 4º puesto a nivel mundial y el 1º en la Unión Europea, con 62,8 millones de dólares, es decir, el 3,3% del volumen de negocio mundial en subastas de arte contemporáneo, según el último Informe Anual de Artprice. Francia cuenta con una estructura de galerías y de mercado ideal, con una red extremadamente densa de artistas, museos, galerías, casas de subastas, ferias, etc. y no hay razón para que no recupere un lugar clave en el mercado mundial del arte contemporáneo, capaz de atraer a los mayores coleccionistas de arte del mundo.

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

