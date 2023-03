Artprice by Artmarket.com: Cinque modi per immergersi nella Criptoarte e negli NFT

PARIGI, 1 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Quando si naviga in Internet, si parla spesso di "cadere nella tana del coniglio", un'allusione al primo capitolo del romanzo di Lewis Carroll Alice nel Paese delle Meraviglie, e la stessa nozione è altrettanto appropriata per quanto riguarda l'esperienza, a volte sconcertante e senza limiti, della sfera del Web3 e della Criptoarte. Per aiutarvi a orientarvi in questo mondo virtuale, e in un momento in cui il MoMA di New York, il LACMA di Los Angeles e il Center Pompidou di Parigi stanno aprendo le loro collezioni all'arte digitale, Artprice suggerisce cinque modi per scoprire l'arte che può essere trasferita da proprietario a proprietario sotto forma di NFT.

Weekly NFT Auction Proceeds Vs Ethereum Price Top 10 artists by NFT auction turnover (2021-2022)

I proventi dell'asta settimanale di NFT rispetto al prezzo di Ethereum

Infografica - https://mma.prnewswire.com/media/2010704/Weekly_NFT_Auction_Infographic.jpg

Top 10 degli artisti per fatturato d'asta NFT (2021– 2022)

Infografica - https://mma.prnewswire.com/media/2010705/Top_10_artists_Infographic.jpg

"La Criptoarte sta entrando gradualmente nei musei e nella storia dell'arte, ma, per il momento, è una forma di creazione artistica che viene ancora sperimentata molto liberamente su Internet", afferma Thierry Ehrmann, AD di Artmarket.com e fondatore di Artprice.

"La sfera della Criptoarte viene spesso descritta come una 'comunità': più si investe in un progetto, più si ricevono informazioni qualitative. È così che funziona, ad esempio, la piattaforma Discord, che offre la possibilità di creare diverse chat room più o meno private per ogni progetto. Alcune permettono a tutti di partecipare alle discussioni, ma le chat room più interessanti sono quelle riservate ai collezionisti o ai membri fondatori"

Per darvi la voglia e i mezzi per partecipare a questa nuova esperienza artistica, che mira a riunire artisti, collezionisti, grafici, sviluppatori e molti altri, Artprice vi consiglia cinque modi per immergervi in questo universo e iniziare la vostra avventura.

1. La via continua: i seguenti artisti su Twitter

Nonostante le numerose critiche mosse a Twitter, la piattaforma di Elon Musk rimane la via maestra del Web3. Non solo gli artisti digitali utilizzano questo canale per presentare le loro opere nel momento in cui vengono create, ma anche per trasmettere i post in cui vengono citati loro stessi e tutti quelli che gli piacciono. Ogni pagina, quindi, contiene innumerevoli link dinamici ad altri artisti e ad altre opere, ma anche a collezionisti, curatori, mercati, ecc.

Per cominciare, si può seguire uno qualsiasi degli artisti NFT più performanti all'asta che Artprice elenca nei suoi rapporti annuali. Le principali case d'asta stanno svolgendo un lavoro prezioso selezionando opere NFT che soddisfano gli stessi requisiti del mercato dell'arte tradizionale. Ma poiché nel mondo digitale una cosa tira l'altra e un artista tira l'altro, Twitter permette di scoprire continuamente nuove opere e nuovi creatori, ma anche di essere il primo a conoscere i progetti in arrivo.

Robbie Barrett:https://twitter.com/videodrome

IX SHELLS: https://twitter.com/ix_shells

2. La via dello studio: leggere articoli e interviste

La decisione di Christie's, Sotheby's, Phillips, Bonhams ma anche di Fauve, Van Ham, Millon e molti altri operatori d'asta di includere ampiamente i lotti NFT nelle loro vendite dimostra - anche se non è più necessario dimostrarlo - la serietà della tecnologia NFT e della creazione artistica che essa consente. Anche le gallerie più prestigiose, come Pace e Gagosian, lo hanno capito, eppure pochi media osano offrire una vera critica artistica ai progetti della NFT. Questo lavoro (critica d'arte), così cruciale per la storia dell'arte, permetterebbe senza dubbio di apprezzare meglio gli approcci adottati dagli artisti digitali e le loro relazioni con la tecnologia Blockchain e con le "comunità" che li sostengono.

Di fronte alla moltiplicazione dei mercati, la criptoarte ha bisogno di spazio e tempo per riflettere, per comprendere e digerire le pratiche innovative alla frontiera della tecnologia, mentre i progetti di questi artisti acquistano profondità e intensità. Artprice propone due articoli che illustrano il lavoro dei principali artisti digitali dell'universo NFT.

Artforum: Hack the Planet, Hans Ulrich Obrist parla con Pak: www.artforum.com/print/202207/hans-ulrich-obrist-talks-with-pak-88907

Fare clic con il pulsante destro del mouse e salvare: Intervista con XCOPY:

www.rightclicksave.com/article/an-interview-with-xcopy

3. Il metodo prospettico: il rilevamento delle grandi collezioni

La trasparenza è una delle principali credenze della Blockchain e come tale è possibile consultare la collezione a cui appartiene ogni opera per scoprire altre opere che la stessa entità raccoglie... e così via. È vero che la vera identità dei collezionisti rimane spesso anonima o si nasconde dietro uno pseudonimo, e sì, gli NFT possono essere trasferiti da un portafoglio all'altro per aumentare la sicurezza e coprire le loro tracce, ma c'è sempre un modo per ricostruire la loro storia.

I collezionisti più dinamici sono diventati anche i veri numi tutelari della criptoarte. Finché musei e gallerie non saranno attivi in questo universo, i grandi collezionisti di NFT hanno ancora un'influenza molto consistente, sia condividendo i loro preferiti sui social media, sia collaborando con gli artisti, sia esponendo le loro collezioni in universi virtuali o in luoghi fisici come la prestigiosa Art Basel Miami, sia mettendole in vendita attraverso le tradizionali case d'asta.

Cozomo di Medici: "Per oltre 700 anni abbiamo amato i jpeg":

https://opensea.io/Cozomo_de_Medici

Massima furtività: "Una collezione senza tempo":

www.sothebys.com/en/buy/auction/2022/inside-the-world-of-maxstealth-a-timeless-collection

4. Il modo tradizionale: visitare gli eventi fisici

La Criptoarte sta arrivando nei luoghi pubblici, nelle gallerie e nei musei. Dalla grande sala del MoMA a Times Square, l'arte digitale sta gradualmente investendo alcuni dei più grandi schermi del pianeta e alcuni dei musei più prestigiosi. Spazi pubblicitari e sale espositive si uniscono per la prima volta nella storia, senza dubbio, per mostrare un nuovo tipo di lavoro, all'incrocio tra arte e tecnologia, che a volte appare molto meglio su un grande schermo che sullo schermo di uno smartphone o di un laptop.

Allo stesso tempo, quasi ovunque nel mondo, le fiere d'arte offrono la possibilità di indagare più a fondo questo universo e di sperimentare la creazione digitale nelle migliori condizioni possibili. Questi eventi offrono l'opportunità di incontrare i diversi attori che formano un vero e proprio "ecosistema" e di conoscere la "comunità" che permette agli artisti digitali di bypassare in gran parte le gallerie d'arte e che riunisce imprenditori, sviluppatori, collezionisti e appassionati.

NFT New York, dal 12 al 14 aprile 2023 a Times Square e Hudson Yards:

www.nft.nyc

Centro Pompidou: Presentazione delle prime acquisizioni NFT l'8 aprile 2023: www.centrepompidou.fr/fileadmin/user_upload/CP_NFT_Acquisition_fevrier_2023__1_.pdf

5. Il modo sicuro: raccogliere un primo lavoro NFT

Tuttavia... nulla sostituisce l'esperienza di una prima acquisizione NFT. Non solo vi costringe a trovare un'opera che merita di essere acquistata tra i milioni offerti su piatteforme come opensea.io o objkt.com, ma questo processo richiede anche di completare una transazione a dir poco insolita. Sebbene alcune piatteforme offrano ora il pagamento in euro o in dollari, la maggior parte di esse richiede la creazione di un portafoglio elettronico (gratuito), alimentato da criptovalute. Questa operazione può sembrare complicata, ma è parte integrante dell'universo su cui si basa la criptoarte e quindi dell'esperienza che offre.

In assenza di gallerie, gli artisti organizzano il proprio mercato, scegliendo cosa, quando e come mettere in vendita le proprie opere, a quale prezzo e in quale quantità. Le opere digitali uniche (1/1) sono le più ricercate, ma le edizioni più grandi offrono un'opportunità più accessibile per collezionare pezzi. Tra le novità del mercato NFT, le Open Editions sono particolarmente interessanti, poiché questi progetti mettono in vendita un numero illimitato di token a un prezzo fisso, ma solo per pochi giorni o addirittura per poche ore...

