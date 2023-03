Artprice by ArtMarket.com: Cinco maneras de sumergirse en el criptoarte y los NFT

PARÍS, 1 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Cuando se trata de navegar por Internet, a menudo hablamos de "caer en la madriguera de un conejo", en alusión al primer capítulo de la novela de Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas, siendo la misma alusión igualmente apropiada en lo que respecta a la experiencia, a veces desconcertante y sin límites, en el ámbito de la Web3 y el criptoarte. Para ayudarle a navegar en este mundo virtual, y en un momento en que el MoMA de Nueva York, el LACMA de Los Ángeles y el Centro Pompidou de París abren sus colecciones al arte digital, Artprice le propone cinco maneras de descubrir arte que puede transferirse de propietario a propietario en forma de NFT.

Weekly NFT Auction Proceeds Vs Ethereum Price Top 10 artists by NFT auction turnover (2021-2022)

Recaudación semanal en subasta de NFT versus precio de Ethereum

Infografía - https://mma.prnewswire.com/media/2010704/Weekly_NFT_Auction_Infographic.jpg

Los 10 artistas con mayor recaudación en subastas de NFT (2021 -2022)

Infografía - https://mma.prnewswire.com/media/2010705/Top_10_artists_Infographic.jpg

"El criptoarte está accediendo poco a poco en los museos y en la historia del arte, pero, de momento, es una forma de creación artística que se experimenta muy libremente en Internet", afirma Thierry Ehrmann, CEOl de Artmarket.com y fundador de Artprice.

"A menudo, el ámbito de las criptomonedas se describe como el funcionamiento de una "comunidad",cuanto más se invierte en un proyecto, más información de calidad se recibe. Así funciona, por ejemplo, la plataforma Discord, que ofrece la creación de diferentes salas de chat más o menos privadas para cada proyecto. Algunas permiten a todo el mundo participar en los debates, pero las salas de chat más interesantes son las reservadas a coleccionistas o miembros fundadores".

Para animarle y ofrecerle los medios para participar en esta nueva experiencia artística, que pretende reunir a artistas, coleccionistas, diseñadores gráficos, desarrolladores y muchos otros, Artprice le recomienda cinco maneras de sumergirse en este universo e iniciar su aventura.

1. La continuidad: seguir a los artistas en Twitter

A pesar de las numerosas críticas que recibe Twitter, la plataforma de Elon Musk sigue siendo el camino dorado de la Web3. Los artistas digitales no sólo utilizan este canal para presentar sus obras a medida que las van creando, sino que también retransmiten los posts en los que se les cita tanto a ellos como a todos aquellos que les gustan. Así, cada página contiene innumerables enlaces dinámicos a otros artistas y otras obras, pero también a coleccionistas, comisarios, mercados, etc.

Para empezar, se puede seguir a cualquiera de los artistas de NFT con mejores resultados en subasta que Artprice enumera en sus informes anuales. De hecho, las grandes casas de subastas están realizando una valiosa labor al seleccionar obras de NFT que cumplen los mismos requisitos que el mercado del arte tradicional. Pero, como en el mundo digital una cosa lleva a la otra, y un artista lleva a otro, Twitter permite descubrir continuamente nuevas obras y nuevos creadores, pero también ser el primero en conocer los próximos proyectos.

Robbie Barrett:https://twitter.com/videodrome

IX SHELLS: https://twitter.com/ix_shells

2. El estudio: leer artículos y entrevistas

Las decisiones de Christie's, Sotheby's, Phillips, Bonhams, pero también Fauve, Van Ham, Millon y muchos otros operadores de subastas de incluir ampliamente lotes de NFT en sus ventas demuestran, aunque ya no sea necesario, la seriedad de la tecnología NFT y la creación artística que permite. Las galerías más prestigiosas, como Pace y Gagosian, también lo han comprendido, pero pocos medios de comunicación se atreven a hacer una auténtica crítica artística de los proyectos de NFT. Este trabajo (la crítica de arte), tan crucial para la historia del arte, permitiría sin duda apreciar mejor los enfoques adoptados por los artistas digitales y su relación con la tecnología de la Blockchain, así como con las "comunidades" que los apoyan.

Frente a la multiplicación de los mercados, el criptoarte necesita espacio y tiempo para la reflexión, para comprender y digerir prácticas innovadoras en la frontera de la tecnología, a medida que los proyectos de estos artistas ganan en profundidad e intensidad. Artprice ofrece dos artículos que recogen el trabajo de artistas digitales clave en el universo NFT.

Artforum: Hack the Planet, Hans Ulrich Obrist habla con Pak: www.artforum.com/print/202207/hans-ulrich-obrist-talks-with-pak-88907

Haga clic con el botón derecho y guarde: Entrevista con XCOPY:

www.rightclicksave.com/article/an-interview-with-xcopy

3. La prospectiva: estudio de las grandes colecciones

La transparencia es uno de los principales credos de la Blockchain y, como tal, es posible consultar la colección a la que pertenece cada obra, descubrir otras obras que colecciona la misma entidad... y así sucesivamente. Es cierto que la identidad real de los coleccionistas a menudo permanece en el anonimato o se oculta tras un seudónimo, y sí, los NFT pueden transferirse de un monedero a otro para aumentar la seguridad y cubrir sus huellas, pero siempre hay una forma de reconstituir su historial.

Los coleccionistas más dinámicos se han convertido también en las verdaderas figuras tutelares del criptoarte. Hasta que los museos y las galerías se activen en este universo, los grandes coleccionistas de NFT siguen teniendo una influencia muy sustancial, ya sea compartiendo sus favoritos en las redes sociales, colaborando con artistas, o exponiendo sus colecciones en universos virtuales o lugares físicos como la prestigiosa Art Basel Miami o poniéndolas a la venta a través de las casas de subastas tradicionales.

Cozomo di Medici: "Desde hace más de 700 años, amamos los jpeg":

https://opensea.io/Cozomo_de_Medici

Max Stealth: "Una colección atemporal":

ww.sothebys.com/en/buy/auction/2022/inside-the-world-of-maxstealth-a-timeless-collection

4. La forma tradicional: visitar eventos físicos

El criptoarte ya está accediendo a lugares públicos, galerías y museos. Desde el MoMA a Times Square, el arte digital invade poco a poco algunas de las pantallas más grandes del planeta y algunos de los museos más prestigiosos. Espacios publicitarios y salas de exposiciones se unen por primera vez en la historia, sin duda, para mostrar un nuevo tipo de obras, en la encrucijada del arte y la tecnología, que a veces se ven mucho mejor en una pantalla grande que en la de un smartphone o un portátil.

Al mismo tiempo, en casi todo el mundo, las ferias de arte ofrecen la posibilidad de profundizar en este universo y experimentar con la creación digital en las mejores condiciones posibles. Estos eventos brindan la oportunidad de conocer a los distintos agentes que forman un verdadero "ecosistema" y a la "comunidad" que permite a los artistas digitales eludir en gran medida las galerías de arte, y que reúne a empresarios, desarrolladores, coleccionistas y amantes del arte.

NFT New York, del 12 al 14 de abril de 2023 en Times Square y Hudson Yards:

www.nft.nyc

Centro Pompidou: Presentación de las primeras adquisiciones de NFT el 8 de abril de 2023: www.centrepompidou.fr/fileadmin/user_upload/CP_NFT_Acquisition_fevrier_2023__1_.pdf

5. El camino seguro: adquirir una primera obra NFT

Así... nada supera la experiencia de la adquisición de un primer NFT. No sólo te obliga a encontrar una obra que merezca ser comprada entre los millones que se ofrecen en plataformas como opensea.io u objkt.com, sino que este proceso también requiere que completes una transacción, cuando menos, inusual. Aunque algunas plataformas ofrecen ahora el pago en euros o dólares, la gran mayoría de ellas exige la creación de un monedero electrónico (gratuito), alimentado por criptomoneda. Esta operación puede parecer complicada, pero forma parte integrante del universo en el que se basa el criptoarte y, por tanto, de la experiencia que ofrece.

A falta de galerías, los artistas organizan sus propios mercados, eligiendo qué, cuándo y cómo poner a la venta sus obras, a qué precio y en qué cantidad. Las obras digitales únicas (1/1) son las más buscadas, pero las ediciones más grandes ofrecen una oportunidad más asequible de coleccionar piezas. Entre las novedades del mercado de NFT, las Open Editions son especialmente interesantes, ya que estos proyectos ponen a la venta un número ilimitado de tokens a un precio fijo, pero sólo durante unos días o incluso unas horas...

La información y los estudios econométricos elaborados por Artmarket.com tienen com único fin analizar y comprender las realidades estadísticas del mercado del arte y no deben considerarse en ningún caso como un consejo, una sugerencia o una solicitud para invertir en el mercado del arte.

Imágenes:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/02/image1-weekly-nft-auction-proceeds-vs-ethereum-price.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/02/image2-artmarket-top-10-artists-by-nft-auction-turnover-2021-2022.png]

