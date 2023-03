Artprice by ArtMarket.com: fünf Wege, um in Krypto-Art und NFTs einzusteigen

PARIS, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- Wenn es um die Navigation im Internet geht, wird oft der „Kaninchenbau" erwähnt, in den wir fallen, eine Anspielung auf das erste Kapitel des Romans von Lewis Carroll mit dem Titel Alice in Wonderland; dasselbe gilt für die manchmal verwirrende, schrankenlose Web3- und Krypto-Art-Sphäre. Artprice will Sie beim Surfen durch die virtuelle Welt unterstützen und stellt fünf Wege vor, um sich mit der Kunst vertraut zu machen, die in Form von NFTs von einem Besitzer zum anderen wechselt, während die Museen MoMA in New York, LACMA in Los Angeles und das Centre Pompidou in Paris ihre eigenen Sammlungen digitaler Kunst eröffnen.

Weekly NFT Auction Proceeds Vs Ethereum Price Top 10 artists by NFT auction turnover (2021-2022)

Wöchentliche NFT-Auktionserträge vs. Ethereum Preis

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/2010704/Weekly_NFT_Auction_Infographic.jpg

Top-10 Künstler nach Auktionsumsatz im Bereich NFT (2021-2022)

Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/2010705/Top_10_artists_Infographic.jpg

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer von Artmarket.com und Gründer von Artprice erklärt: „Krypto-Art hält progressiv Einzug in die Museen und in die Kunstgeschichte; derzeit wird diese Form des künstlerischen Schaffens im Internet noch als weitgehend schrankenlos erfahren" .

„Die Funktionsweise der Krypto-Art-Sphäre gleicht Beschreibungen zufolge der einer „Gemeinschaft"; je mehr Sie in ein Projekt investieren, um so hochwertigere Informationen erhalten Sie. So funktioniert z. B. die Plattform Discord; sie bietet für jedes Projekt einen oder mehrere private Chat-Räume. Einige dieser Räume stehen allen Interessenten zur Verfügung; aber die interessantesten Räume sind die, welche den Sammlern oder Gründungsmitgliedern vorbehalten sind."

Artprice bietet 5 Wege, die Sie motivieren und vorbereiten können, wenn Sie eine neue Kunst-Erfahrung machen möchten, die Künstler, Sammler, Grafik-Designer, Entwickler und viele andere Akteure versammelt; so tauchen Sie in ein völlig neues Universum ein und das Abenteuer kann beginnen.

1. Der reguläre Weg: Künstler auf Twitter verfolgen

Trotz zahlreicher Kritik an Twitter, der Plattform von Elon Musk, ist sie der Königsweg zum Web3. Die digitalen Künstler nutzen diese Plattform, um ihre Arbeiten, nach deren Schaffung zu präsentieren und Twitter überträgt die Posts, in denen sie – und all jene, für die sie sich interessieren – zitiert werden. Folglich enthält jede Seite unzählige dynamische Links zu anderen Künstlern, anderen Werken und natürlich auch zu Sammlern, Kuratoren, Märkten usw.

Zu Beginn kann man alle Top-NFT-Künstler, die Artprice in seinen Jahresberichten auflistet, verfolgen. Die größten Auktionshäuser leisten gute Arbeit bei der Auswahl von Arbeiten aus dem NFT-Bereich; sie stellen außerdem die dieselben Anforderungen wie der traditionelle Kunstmarkt. Doch wie so oft in der digitalen Welt führt ein Link zum nächsten und ein Künstler zu einem anderen; in diesem Fluss entdecken die Nutzer von Twitter ständig neue Werke und neue Künstler und haben manchmal selbstverständlich auch das Privileg, als Erste(r) über neue Projekte informiert zu sein.

Robbie Barrett:https://twitter.com/videodrome

IX SHELLS: https://twitter.com/ix_shells

2. Der Weg der Lehre: Lektüre von Artikeln und Interviews

Das großzügige Angebot, für das sich Christie's, Sotheby's, Phillips, Bonhams aber auch Fauve, Van Ham, Millon und zahlreiche weitere Auktionsveranstalter entschieden haben, schließt gemäß den Verkaufsnachweisen auch NFT-Lose ein, – selbst wenn die Seriosität der NFT-Technologie und das künstlerische Schaffen, das sie ermöglicht, heute nicht mehr nachgewiesen werden müssen. Die prestigeträchtigsten Galerien, etwa Pace und Gagosian haben dies ebenfalls verstanden, es gibt gegenwärtig aber nur wenige Medien, die es sich zutrauen, eine professionelle Kunstkritik für NFT-Projekte anzubieten. Eine solche Arbeit (Kunstkritik), die für die Kunstgeschichte so wesentlich ist, würde ohne Zweifel eine effizientere Bewertung der Ansätze digitaler Künstler und ihrer Beziehungen zur Blockchain-Technologie und zu den „Gemeinschaften", auf die sie sich stützt, ermöglichen.

Nachdem die Projekte dieser Künstler an Tiefe und Intensität gewinnen und angesichts der Vermehrung der Marktplätze, braucht Krypto-Art künftig Raum und Zeit für Überlegungen, damit die innovativen Praktiken an der Grenze zur Technologie analysiert und nachvollzogen werden können. Artprice bietet zwei Artikel, in denen es versucht, die Arbeit der bedeutendsten Künstler aus der NFT-Welt zusammenzufassen.

Artforum: Hack the Planet, Hans Ulrich Obrist im Gespräch mit Pak: www.artforum.com/print/202207/hans-ulrich-obrist-talks-with-pak-88907

Right Click And Save (Rechtsklicken und Speichern): Ein Interview mit XCOPY:

www.rightclicksave.com/article/an-interview-with-xcopy

3. Der besonnene Weg: Analyse der bedeutenden Sammlungen

Transparenz ist ein wesentlicher Grundsatz der Blockchain; es ist also möglich, die Sammlung zu der jedes Werk gehört, einzusehen und andere Werke zu entdecken, welche die jeweilige Einrichtung sammelt... usw. Gewiss, die wahre Identität der Sammler kaschiert sich in der Regel hinter einem Pseudonym und, ja, NFTs können von einer Geldbörse an die nächste übertragen werden, aber es gibt immer einen Weg, ihre Geschichte zu rekonstruieren.

Die dynamischsten Sammler entwickelten sich übrigens zu wahren Schutzherren von Krypto-Art. Bis Museen und Galerien in diesem Universum aktiv werden, haben die wichtigen Sammler von NFTs immer noch wesentlichen Einfluss, sei es durch das Teilen ihrer Lieblingswerke in den sozialen Medien, durch die Zusammenarbeit mit Künstlern, das Ausstellen ihrer Kollektionen in virtuellen Welten oder an realen Orten, etwa bei der prestigeträchtigen Art Basel Miami oder indem sie digitale Werke in traditionellen Aktionshäusern zum Verkauf anbieten.

Cozomo di Medici: „Seit mehr als 700 Jahren lieben wir die Jpegs:"

https://opensea.io/Cozomo_de_Medici

Max Stealth: „A Timeless Collection" (Eine zeitlose Sammlung):

www.sothebys.com/en/buy/auction/2022/inside-the-world-of-maxstealth-a-timeless-collection

4. Der traditionelle Weg: ein Besuch vor Ort

Krypto-Art wird nun auch in öffentliche Einrichtungen, etwa Galerien und Museen, ausgestellt. Ob im großen Saal des MoMA oder im Times Square Museum, digitale Kunst ist nun auf einigen der größten Bildschirme und in einigen der berühmtesten Museen der Welt zu sehen. Werbeflächen und Ausstellungsräume stellen sich zum ersten Mal in der Kunstgeschichte darauf ein, eine neue Art von Kunst zu präsentieren, an der Grenze von Kunst und Technologie; und manchmal sieht das viel besser auf einem großen Bildschirm aus, als auf einem Smartphone oder einem Laptop.

Zeitgleich, bieten Kunstmessen nahezu überall auf der Welt Möglichkeiten, in dieses neue Universum einzutauchen und zu bestmöglichen Bedingungen mit dem digitalem Kunstschaffen zu experimentieren. Die Veranstaltungen bieten Gelegenheiten, die verschiedenen Akteure eines realen „Ökosystems" und die „Gemeinschaft" zu treffen, die es digitalen Künstlern erlaubt, Kunstgalerien zu umgehen und welches Unternehmer, Entwickler, Sammler und Begeisterte versammelt.

NFT New York, 12. Bis 14. April 2023 bei Times Square und Hudson Yards:

www.nft.nyc

Centre Pompidou: Präsentation der ersten NFT-Akquisitionen am 8. April 2023: www.centrepompidou.fr/fileadmin/user_upload/CP_NFT_Acquisition_fevrier_2023__1_.pdf

5. Der sichere Weg: der Erwerb einer NFT-Arbeit

Nichts ersetzt natürlich die Erfahrung des Erwerbs eines ersten NFT-Werkes. Das zwingt Sie nicht nur dazu, ein Werk zu finden, das es wert ist, erworben zu werden – übrigens aus einem enormen Angebot mit Millonen von Arbeiten, etwa auf opensea.io oder objkt.com – sondern auch dazu, eine ziemlich ungewöhnliche Transaktion durchzuführen, um es ganz offen zu sagen. Selbst wenn einige Plattformen nun auch Zahlungsmöglichkeiten in Euro oder Dollar anbieten, setzen die meisten Plattformen die Erstellung einer (kostenlosen) elektronischen Geldbörse voraus, die sich auf Krypto-Währungen stützt. Eine solche Transaktion mag kompliziert scheinen, ist aber integraler Bestandteil des Universums, auf das sich Krypto-Art stützt und damit auch der Erfahrung, die es anbietet.

Wenn es keine Galerien gibt, organisieren Künstler ihre Märkte selbst und wählen was, wann, zu welchem Preis und welche Werke in welcher Anzahl zum Verkauf angeboten werden. Die höchste Nachfrage besteht natürlich für einzigartige digitale Arbeiten (1/1) aber umfangreichere Editionen bieten eine kostengünstigere Möglichkeit, eine Sammlung von Werken zu starten. Unter den Neuheiten auf dem NFT-Markt, sind die Open Editions (offene Editionen); sie sind besonders aufregend, denn sie bieten eine unbegrenzte Anzahl an Tokens zu einem festen Preis an, allerdings nur ein paar Tage- und manchmal nur wenige Stunden lang...

Die von Artmarket.com erstellten Informationen und ökonometrischen Studien werden ausschließlich zum Zwecke der Analyse und des Verständnisses der statistischen Realitäten des Kunstmarktes präsentiert und sind in keiner Weise als Rat, Empfehlung oder Aufforderung zur Investition in den Kunstmarkt zu verstehen.

