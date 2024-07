AV-Comparatives pubblica un report completo sui test antivirus aziendali per 17 soluzioni di sicurezza informatica aziendale

Le soluzioni di sicurezza informatica testate sono state sottoposte a test rigorosi per garantire che soddisfino gli standard previsti nel difficile panorama delle minacce informatiche odierne.

"La certificazione AV-Comparatives rappresenta un punto di riferimento fondamentale nel campo della sicurezza informatica, fornendo una misura di garanzia indispensabile per la protezione aziendale". — Peter Stelzhammer, cofondatore di AV-Comparatives

INNSBRUCK, Austria, 23 luglio 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, il principale istituto di test indipendente dedicato alle soluzioni di sicurezza informatica aziendale, è lieto di mostrare i risultati delle più recenti valutazioni approfondite. Per oltre due decenni il laboratorio è stato un baluardo di affidabilità e competenza nel campo della sicurezza informatica, guadagnandosi la fiducia dei professionisti del settore e dei CISO. L'impegno di AV-Comparatives nel fornire analisi imparziali e dettagliate delle soluzioni di sicurezza è sottolineato dalla sua certificazione ISO e dalla fiducia accordataci dai partner del settore.

AV-Comparatives Approves Cybersecurity Solutions AV-Comparatives Approves Cybersecurity Solutions

Nel ciclo di valutazione più recente AV-C ha testato e certificato meticolosamente i seguenti 17 prodotti di sicurezza informatica aziendale.

Leggere il report dettagliato qui: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2024-march-june/

Avast Ultimate Business Security

Bitdefender GravityZone Business Security Premium

Cisco Secure Endpoint Essentials

CrowdStrike Falcon Pro

Elastic Security

ESET PROTECT Entry with ESET PROTECT Cloud

G DATA Endpoint Protection Business

K7 On-Premises Enterprise Security Advanced

Kaspersky Endpoint Security for Business – Select, with KSC

Microsoft Defender Antivirus with Microsoft Endpoint Manager

NetSecurity ThreatResponder

Rapid7 InsightIDR

SenseOn Platform with EPP

Sophos Intercept X Advanced

Trellix Endpoint Security (ENS)

VIPRE Endpoint Detection & Response

VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard

Qui c'è un elenco di fornitori di sicurezza informatica certificati: https://www.av-comparatives.org/security-products-overview/

Queste soluzioni sono state sottoposte a test rigorosi per garantire che soddisfino gli elevati standard attesi dalle imprese nel difficile panorama odierno delle minacce informatiche. Ogni prodotto è stato valutato riguardo alla sua efficacia in termini di rilevamento, capacità di gestione, utilizzo delle risorse e impatto complessivo sulle prestazioni del sistema.

Per i giornalisti e gli operatori dei media che cercano approfondimenti su questi risultati, AV-Comparatives invita ad accedere ai risultati dettagliati sul sito web. Il report completo include un esame approfondito delle prestazioni e delle capacità di ciascun prodotto, fornendo le informazioni necessarie per informare in modo accurato il pubblico sulla sicurezza informatica.

Per ulteriori chiarimenti o per approfondire le nostre metodologie di test, invitiamo a inviarci un'e-mail a [email protected]. Il nostro team è sempre disponibile per discussioni o per organizzare una chiamata, per fornire a chji chiama tutto ciò di cui ha bisogno per i suoi resoconti.

Informazioni su AV-Comparatives: da oltre 20 anni AV-Comparatives è il principale istituto di test indipendente per soluzioni di sicurezza informatica aziendale. Le nostre valutazioni e report dettagliati e affidabili rappresentano la pietra angolare per i responsabili IT e i CISO di tutto il mondo nel prendere decisioni basate su dati concreti riguardanti le soluzioni di sicurezza degli endpoint. Certificati dall'ISO e apprezzati dai partner del settore, vantiamo un know-how ineguagliato nel settore. La nostra mission consiste nel presentare analisi chiare, concise e complete in un linguaggio non eccessivamente specialistico, fornendo ai professionisti le informazioni di cui hanno bisogno per proteggere efficacemente i loro ambienti digitali. Guardiamo con fiducia all'opportunità di continuare a fungere da fonte affidabile per test e analisi sulla sicurezza informatica.

https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2024-march-june/

Con il panorama delle minacce in rapida evoluzione, i fornitori di antivirus devono affrontare sfide nuove ed emergenti. Il report sui test mostra come i prodotti di sicurezza hanno adattato e migliorato le loro funzionalità di protezione nel corso degli anni.

Peter Stelzhammer, cofondatore di AV-Comparatives:

"La certificazione AV-Comparatives rappresenta un punto di riferimento critico nel campo della sicurezza informatica, fornendo una misura indispensabile di garanzia per la protezione aziendale. I manager IT e i CISO devono destreggiarsi in un ambiente di minacce sempre più complesso. Scegliendo soluzioni che hanno ottenuto la nostra certificazione, possono essere certi che questi prodotti sono stati esaminati attentamente per quanto riguarda prestazioni e affidabilità, garantendo una solida difesa contro una moltitudine di minacce informatiche. Il meticoloso processo di valutazione AV-Comparatives è progettato per approvare i prodotti non solo per la loro capacità di rilevare le minacce, ma anche per mantenere l'efficienza del sistema e ridurre al minimo i falsi positivi, criteri che sono alla base dell'integrità operativa e della continuità aziendale".

Cosa è incluso nel report sui test:

Test di protezione nel mondo reale

Questo test a lungo termine, della durata di quattro mesi, misura la capacità del software di protezione degli endpoint di difendere dalle minacce basate su Internet.

Test di protezione antimalware

Questo test valuta la capacità dei prodotti testati di rilevare e gestire programmi dannosi che potrebbero essere presenti sui sistemi aziendali, per esempio la rete locale o unità esterne.

Test delle prestazioni

Garantisce che i prodotti testati non compromettano la velocità del sistema a favore della protezione.

Test dei falsi positivi

Per ciascun test di protezione viene condotto un test dei falsi positivi per verificare che il software di protezione degli endpoint non generi un numero significativo di falsi allarmi, che possono causare danni alle reti aziendali.

Descrizioni del prodotto

Il report include anche le descrizioni dei prodotti con le caratteristiche principali di ciascuna soluzione testata.

Come tutti i report su test pubblici AV-Comparatives, Enterprise & Business Endpoint Security è disponibile universalmente e gratuitamente su https://www.av-comparatives.org

Contatto: Peter Stelzhammer

e-mail: [email protected]

telefono: +43 720115542

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2465128/AV_Comparatives.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2465129/AV_Comparatives.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2257205/4820602/Logo.jpg