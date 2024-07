AV-Comparatives veröffentlicht umfassenden Testbericht für 17 Antivirus-Lösungen für Unternehmen - Cybersecurity

Die Cybersicherheitslösungen wurden strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den notwendigen Standards entsprechen

Die Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein wichtiger Maßstab im Bereich der Cybersicherheit und bietet ein unverzichtbares Maß an Sicherheit für den Schutz von Unternehmen." - Peter Stelzhammer, co-founder AV-Comparatives

Link zum detaillierten Report: https://www.av-comparatives.org/de/tests/business-security-test-2024-march-june/

INNSBRUCK, Austria , 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, das führende unabhängige Testinstitut für Cybersicherheitslösungen für Unternehmen, freut sich, die Ergebnisse der neuesten umfassenden Bewertungen bekannt zu geben. Seit über zwei Jahrzehnten steht das Labor für Zuverlässigkeit und Kompetenz im Bereich Cybersicherheit und genießt das Vertrauen von Branchenexperten und CISOs gleichermaßen. Das Engagement von AV-Comparatives, unvoreingenommene und detaillierte Analysen von Sicherheitslösungen zu liefern, wird durch die ISO-Zertifizierung und das Vertrauen, das uns von Branchenpartnern entgegengebracht wird, unterstrichen.

Im aktuellen Audit hat AV-C die folgenden 17 Unternehmens-Cybersicherheitsprodukte sorgfältig getestet und zertifiziert.

Avast Ultimate Business Security

Bitdefender GravityZone Business Security Premium

Cisco Secure Endpoint Essentials

CrowdStrike Falcon Pro

Elastic Security

ESET PROTECT Entry with ESET PROTECT Cloud

G DATA Endpoint Protection Business

K7 On-Premises Enterprise Security Advanced

Kaspersky Endpoint Security for Business – Select, with KSC

Microsoft Defender Antivirus with Microsoft Endpoint Manager

NetSecurity ThreatResponder

Rapid7 InsightIDR

SenseOn Platform mit EPP

Sophos Intercept X Advanced

Trellix Endpoint Security (ENS)

VIPRE Endpoint Detection & Response

VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard

Hier finden Sie eine Liste der zertifizierten Anbieter von Cybersicherheit: https://www.av-comparatives.org/security-products-overview/

Diese Lösungen wurden strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den hohen Standards entsprechen, die von Organisationen in der heutigen herausfordernden Cyberbedrohungslandschaft erwartet werden. Jedes Produkt wurde auf seine Effektivität bei der Erkennung, seine Verwaltungsfunktionen, seinen Ressourcenverbrauch und seine Gesamtauswirkungen auf die Systemleistung geprüft.

Journalisten und Medienvertreter, die sich eingehend mit diesen Ergebnissen befassen möchten, finden die detaillierten Ergebnisse auf der Website. Der umfassende Bericht enthält eine gründliche Untersuchung der Leistung und der Funktionen jedes Produkts und liefert die erforderlichen Informationen, um über Cybersicherheitslösungen genau zu informieren.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder sich eingehender mit unseren Testmethoden befassen wollen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]. Unser Team steht Ihnen jederzeit für Gespräche oder Telefonate zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie für Ihre Berichterstattung benötigen.

Über AV-Comparatives: Seit über 20 Jahren ist AV-Comparatives das führende unabhängige Testinstitut für Cybersicherheitslösungen für Unternehmen. Unsere detaillierten, zuverlässigen Bewertungen und Berichte sind für IT-Manager und CISOs weltweit die Grundlage für fundierte Entscheidungen über Endpunktsicherheitslösungen. Unsere Expertise ist in der Branche unübertroffen, da wir nach ISO zertifiziert sind und das Vertrauen von Branchenpartnern genießen. Unsere Mission ist es, klare, prägnante und umfassende Analysen ohne übermäßigen Fachjargon zu liefern, um Fachleuten die Informationen an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihre digitalen Umgebungen effektiv zu sichern. Wir freuen uns darauf, Ihnen auch in Zukunft als vertrauenswürdige Quelle für Cybersicherheitstests und -analysen zur Verfügung zu stehen.

Angesichts der sich schnell verändernden Bedrohungslandschaft stehen Anbieter von Antivirenprogrammen vor neuen und sich abzeichnenden Herausforderungen. Der Testbericht zeigt, wie Sicherheitsprodukte ihre Schutzfunktionen im Laufe der Jahre angepasst und verbessert haben.

Peter Stelzhammer, co-founder von AV-Comparatives:

„Die Zertifizierung von AV-Comparatives ist ein wichtiger Maßstab in der Cybersicherheit und bietet ein unverzichtbares Maß an Sicherheit für den Schutz von Unternehmen. IT-Manager und CISOs müssen sich in einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft zurechtfinden. Durch die Wahl von Lösungen, die unsere Zertifizierung erhalten haben, können sie sicher sein, dass diese Produkte auf Leistung und Zuverlässigkeit geprüft wurden und einen robusten Schutz vor einer Vielzahl von Cyberbedrohungen bieten. Der sorgfältige Evaluierungsprozess von AV-Comparatives ist darauf ausgelegt, Produkte nicht nur für ihre Fähigkeit zur Erkennung von Bedrohungen zu empfehlen, sondern auch für die Aufrechterhaltung der Systemeffizienz und die Minimierung von Fehlalarmen – Kriterien, die die betriebliche Integrität und die Geschäftskontinuität unterstützen."

Was ist im Testbericht enthalten:

Real-World Protection Test:

Dieser Langzeittest, der vier Monate dauert, misst die Fähigkeit von Endpoint-Protection-Software, sich gegen internetbasierte Bedrohungen zu verteidigen.

Malware Protection Test:

In diesem Test wird die Fähigkeit der getesteten Produkte bewertet, schädliche Programme zu erkennen und zu behandeln, die auf Unternehmenssystemen, wie z. B. im lokalen Netzwerk oder auf externen Laufwerken, auftreten können.

Speed-Impact Test:

Der Leistungstest stellt sicher, dass die getesteten Produkte die Systemgeschwindigkeit nicht zugunsten des Schutzes beeinträchtigen.

False-Positive-Test:

Für jeden Schutztest wird ein Falsch-Positiv-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Endpunktschutzsoftware keine signifikante Anzahl von Fehlalarmen generiert, die in Unternehmensnetzwerken zu Störungen führen können.

Link zum detaillierten Report:

Produktbeschreibungen:

Der Bericht enthält außerdem Produktbeschreibungen mit den wichtigsten Funktionen der einzelnen getesteten Lösungen.

Wie alle öffentlichen Testberichte von AV-Comparatives ist auch der Enterprise & Business Endpoint Security Report unter https://www.av-comparatives.org allgemein und kostenlos verfügbar.

