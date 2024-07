AV-Comparatives publie un rapport complet sur les tests antivirus pour 17 solutions de cybersécurité d'entreprise

Ces solutions de cybersécurité ont fait l'objet de tests rigoureux pour s'assurer qu'elles répondent aux normes attendues dans le paysage difficile des cybermenaces d'aujourd'hui.

« La certification d'AV-Comparatives est une référence essentielle dans le domaine de la cybersécurité, dans la mesure où elle offre une mesure d'assurance indispensable pour la protection des entreprises. » — Peter Stelzhammer, cofondateur d'AV-Comparatives

INNSBRUCK, Autriche, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, le principal institut de test indépendant dédié aux solutions de cybersécurité d'entreprise, est heureux de présenter les résultats de ses dernières évaluations complètes. Depuis plus de deux décennies, le laboratoire est un bastion de fiabilité et d'expertise dans le domaine de la cybersécurité, qui a gagné la confiance des professionnels du secteur et des RSSI. La certification ISO obtenue par AV-Comparatives et la confiance que lui accordent ses partenaires du secteur soulignent son engagement à fournir des analyses impartiales et détaillées des solutions de sécurité.

Lors du dernier cycle d'évaluation, AV-C a méticuleusement testé et certifié les 17 produits de cybersécurité d'entreprise suivants.

Lisez le rapport détaillé ici : https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2024-march-june/

Avast Ultimate Business Security

Bitdefender GravityZone Business Security Premium

Cisco Secure Endpoint Essentials

CrowdStrike Falcon Pro

Elastic Security

ESET PROTECT Entry with ESET PROTECT Cloud

G DATA Endpoint Protection Business

K7 On-Premises Enterprise Security Advanced

Kaspersky Endpoint Security for Business – Select, with KSC

Microsoft Defender Antivirus avec Microsoft Endpoint Manager

NetSecurity ThreatResponder

Rapid7 InsightIDR

SenseOn Platform with EPP

Sophos Intercept X Advanced

Trellix Endpoint Security (ENS)

VIPRE Endpoint Detection & Response

VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard

Vous trouverez ici une liste de fournisseurs certifiés de solutions de cybersécurité : https://www.av-comparatives.org/security-products-overview/

Ces solutions ont fait l'objet de tests rigoureux pour s'assurer qu'elles répondent aux normes élevées attendues par les organisations dans le paysage difficile des cybermenaces d'aujourd'hui. Chaque produit a été évalué pour déterminer son efficacité en matière de détection de menaces, ses capacités de gestion, son utilisation des ressources et son impact global sur les performances du système.

Pour les journalistes et les membres des médias qui souhaitent obtenir une analyse approfondie de ces résultats, AV-Comparatives vous invite à consulter les conclusions détaillées sur son site web. Le rapport complet présente un examen approfondi des performances et des capacités de chaque produit. Il fournit les informations nécessaires pour informer avec précision le public de la cybersécurité.

Si vous avez besoin d'éclaircissements supplémentaires ou si vous souhaitez en savoir plus sur nos méthodes de test, nous vous invitons à nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : [email protected]. Notre équipe se tient à votre disposition pour toute discussion ou pour organiser un appel, et veille à ce que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour vos rapports.

À propos d'AV-Comparatives Depuis plus de 20 ans, AV-Comparatives est le premier institut de test indépendant dédié aux solutions de cybersécurité d'entreprise. Nos évaluations et rapports détaillés et fiables sont la pierre angulaire qui permet aux responsables informatiques et aux RSSI du monde entier de prendre des décisions éclairées en matière de solutions de sécurité des points d'accès. Certifiée par l'ISO et reconnue par les partenaires du secteur, son expertise est inégalée dans ce domaine. Notre mission est de fournir des analyses claires, concises et complètes, sans utiliser un jargon excessif, afin de fournir aux professionnels les informations dont ils ont besoin pour sécuriser efficacement leurs environnements numériques. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à être votre source de confiance en matière de tests et d'analyses de cybersécurité.

Face à l'évolution rapide du paysage des menaces, les éditeurs d'antivirus sont confrontés à de nouveaux défis. Le rapport de test montre comment les produits de sécurité s'adaptent et améliorent leurs capacités de protection au fil des ans.

Peter Stelzhammer, cofondateur d'AV-Comparatives :

« La certification d'AV-Comparatives est une référence essentielle en matière de cybersécurité, dans la mesure où elle offre une mesure d'assurance indispensable pour la protection des entreprises. Les responsables informatiques et les RSSI doivent évoluer dans un environnement de menaces de plus en plus complexe. En choisissant des solutions certifiées par AV-Comparatives, ils ont la certitude que ces produits ont fait l'objet d'un examen approfondi de leurs performances et de leur fiabilité, ce qui leur permet d'assurer une protection solide contre une multitude de cybermenaces. Le processus d'évaluation méticuleux d'AV-Comparatives est conçu pour approuver les produits non seulement pour leur capacité à détecter les menaces, mais aussi pour leur aptitude à maintenir l'efficacité du système et à minimiser les faux positifs - des critères qui sous-tendent l'intégrité opérationnelle et la continuité de l'activité. »

Les principales sections du rapport de test :

Test de protection dans le monde réel :

Ce test à long terme, qui dure quatre mois, mesure la capacité du logiciel de protection des points de terminaison à protéger le système contre les menaces véhiculées par Internet.

Test de protection contre les logiciels malveillants :

Ce test évalue la capacité des produits testés à détecter et à gérer les programmes malveillants qu'on peut rencontrer sur les systèmes de l'entreprise, par exemple sur le réseau local ou les disques externes.

Test de performance :

Le test de performance vérifie que les produits testés ne compromettent pas la vitesse du système au profit de la protection.

Test des faux positifs :

Un test des faux positifs est effectué pour chaque test de protection afin de vérifier que le logiciel de protection des points de terminaison ne génère pas un nombre important de fausses alertes, ce qui peut perturber les réseaux d'entreprise.

Descriptions de produits

Le rapport comprend également des descriptions de produits qui présentent les principales caractéristiques de chaque solution testée.

Comme tous les rapports de tests publics d'AV-Comparatives, le rapport Enterprise & Business Endpoint Security est disponible universellement et gratuitement sur https://www.av-comparatives.org

