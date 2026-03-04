Beko vince quattro iF DESIGN AWARDS 2026, confermando la propria leadership globale nell'innovazione connessa e orientata all'utente Italia - Italiano USA - English USA - English Japan - Japanese Beko 04 mar, 2026, 12:29 GMT Condividi articolo Condividi articolo La giuria di 129 membri riconosce i frigoriferi, le esperienze utente digitali e l'interfaccia della macchina da caffè Beko tra i migliori al mondo ISTANBUL, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Beko, azienda leader mondiale nel settore degli elettrodomestici, è stata insignita di quattro premi all'iF DESIGN AWARDS 2026, uno dei concorsi di design più prestigiosi e riconosciuti a livello internazionale. I premi celebrano l'eccellenza nel design dei prodotti fisici e nell'esperienza utente digitale, rafforzando l'impegno di Beko nella creazione di soluzioni per la casa eleganti, pratiche e progettate per durare nel tempo. Continue Reading

Beko 36 Inch Multi Door Refrigerator Beko Intelligent Guidance Hitachi Skyline SBS Refrigerator Beko Coffee Experto V4 Beko Coffee Experto V4 UI

Selezionati tra oltre 10.000 candidature provenienti da 68 Paesi, i progetti vincitori – Beko 36 Inch Multi Door Refrigerator, Hitachi Skyline Side By Side Refrigerator, Beko Intelligent Guidance (UX) e Beko Coffee Experto V4 (UI) – sono stati valutati da una giuria indipendente composta da autorevoli esperti internazionali di design e sostenibilità.

Con 28 centri di ricerca e sviluppo e design e oltre 2.300 ricercatori, Beko continua a dimostrare che un design attento e raffinato e un'ingegneria digitale rigorosa possono coesistere, offrendo soluzioni che ottengono riconoscimenti internazionali e conquistano un posto duraturo nelle case delle persone.

I design vincitori

Beko Intelligent Guidance (UX) ripensa completamente l'esperienza di assistenza per gli elettrodomestici. Integrata nell'app HomeWhiz, fornisce supporto immediato e intuitivo, eliminando la necessità di manuali o ricerche online. Il sistema, che copre lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e asciugatrici, fornisce notifiche chiare, istruzioni dettagliate e consigli proattivi per la manutenzione, rendendo la cura quotidiana semplice e ininterrotta. Oltre a offrire il supporto di assistenza Intelligent Guidance, presenta anche prodotti per la manutenzione approvati da Beko all'interno dello stesso percorso, consentendo di accedere con un solo clic alle soluzioni di cura appropriate e contribuendo a mantenere gli elettrodomestici come nuovi in termini di prestazioni.

Beko 36 Inch Multi Door Refrigerator trasforma la conservazione quotidiana degli alimenti in un alleato per il benessere e lo stile di vita. Il frigorifero presenta un'estetica minimalista che si integra perfettamente in una cucina contemporanea. Tra le funzionalità innovative figurano la produzione silenziosa del ghiaccio, la tecnologia HarvestFresh™ che preserva le vitamine e il raffreddamento uniforme Aeroflow™ che mantiene gli alimenti freschi più a lungo.

Hitachi Skyline Side By Side Refrigerator unisce qualità e prestazioni elevate. È stato premiato per il design elegante, l'illuminazione integrata e una soluzione di stoccaggio ergonomica. Inoltre, offre connettività intelligente, conservazione sottovuoto e zone di raffreddamento personalizzabili per mantenere gli alimenti freschi più a lungo.

Beko Coffee Experto V4 (UI).Coffee Experto di Beko mette al centro la personalizzazione. La macchina presenta un'interfaccia minimalista e un design connesso intuitivo che semplifica il processo di erogazione. L'elettrodomestico offre un caffè di qualità professionale con un'interfaccia facile da usare.

Dal 1954, l'iF DESIGN AWARD rappresenta un simbolo di eccellenza nel mondo del design. Per Beko, queste quattro vittorie si aggiungono a un portafoglio crescente di riconoscimenti internazionali che include il primo posto nella classifica Corporate Knights Global 100 per il settore dei beni durevoli per la casa, sette anni consecutivi come leader di settore nella S&P Global Corporate Sustainability Assessment e due innovazioni presenti nella classifica Best Inventions 2025 di TIME.

Informazioni su Beko

Beko è un'azienda internazionale di elettrodomestici con una forte presenza globale, che opera tramite filiali in oltre 55 Paesi con una forza lavoro di circa 45.000 dipendenti e impianti produttivi distribuiti in diverse regioni, tra cui Europa, Asia, Africa e Medio Oriente. Beko possiede 22 marchi di proprietà o utilizzati con licenza limitata (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko è la più grande azienda di elettrodomestici bianchi in Europa per quota di mercato (in base ai volumi) e ha raggiunto un fatturato consolidato di 10,7 miliardi di euro nel 2025. I 28 centri e uffici di ricerca, sviluppo e progettazione di Beko, sparsi in tutto il mondo, ospitano oltre 2.300 ricercatori e detengono ad oggi oltre 4.500 domande di brevetto registrate a livello nternazionale. L'azienda ha ottenuto il punteggio più alto nella S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) nel settore dei beni durevoli per la casa per il settimo anno consecutivo (in base ai risultati al 16 ottobre 2025).** Inoltre, è stata riconosciuta come la 17ª azienda più sostenibile nella classifica 2025 delle World's Most Sustainable Companies stilata dalla rivista TIME Magazine in collaborazione con Statista. La visione di Beko è "Rispettare il mondo, essere rispettati in tutto il mondo".

www.bekocorporate.com

*Licenziatario limitato a determinate giurisdizioni.

**I dati presentati appartengono ad Arçelik A.Ş., società madre di Beko.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923321/Beko_Multi_Door_Refrigerator.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923322/Beko_Intelligent_Guidance.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923323/Hitachi_Refrigerator.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923324/Beko_Experto_V4.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923325/Beko_Experto_V4_UI.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2452759/5830412/Beko_Logo.jpg