Beko、iF DESIGN AWARDS 2026で4つの賞を受賞し、接続性とユーザー中心のイノベーションにおけるグローバルリーダーシップを証明

28の研究開発センターとデザインセンター、2,300人以上の研究者を擁するBekoは、思慮深く美しいデザインと厳格なデジタルエンジニアリングが共存できることを証明し続け、賞を獲得し、人々の家庭に永続的な場所を提供するソリューションを提供しています。

受賞デザイン

Beko Intelligent Guidance (UX) は、家電製品のサポート体験を完全に再構築します。HomeWhizアプリに統合され、マニュアルやオンライン検索の必要性を排除し、即座に直感的なサポートを提供します。洗濯機、食器洗い機、冷蔵庫、乾燥機をカバーするこのシステムは、明確な通知、段階的なガイダンス、積極的なお手入れの推奨を提供し、毎日のメンテナンスをシンプルでシームレスにします。Intelligent Guidanceのケア・サポートを提供する一方で、同一の流れの中でBekoが承認した関連メンテナンス製品も紹介し、適切なケア・ソリューションにワンクリックでアクセスできるようにし、家電製品がその日の性能を簡単に維持できるようにします。

Beko 36インチマルチドア冷蔵庫 は、日々の食品保管庫を、ウェルネスとライフスタイルのパートナーへと変身させます。この冷蔵庫は、現代的なキッチンを引き立てるミニマルな美しさを備えています。革新的な機能には、静音製氷、ビタミンを保存するHarvestFresh™テクノロジー、食品をより長く新鮮に保つシームレスなAeroflow™冷却などがあります。

日立スカイライン・サイド・バイ・サイド冷蔵庫 は、高品質と高性能を併せ持っています。洗練されたデザイン、隠された照明、人間工学に基づいた収納が評価されました。スマート・コネクティビティ、真空保存、カスタマイズ可能な冷却ゾーンを備え、食品の鮮度をより長く保つことができます。

Beko Coffee Experto V4（UI）。パーソナライゼーションは、BekoのCoffee Expertの核心をなすものです。このマシンは、最小限のインターフェイスと直感的な接続設計が特徴で、淹れるプロセスを合理化します。この器具は、使いやすいインターフェイスでバリスタレベルのコーヒーを提供することができます。

1954年以来、iFデザイン賞は優れたデザインのシンボルとして機能してきました。Bekoは、コーポレート・ナイツ・グローバル100の耐久消費財部門で第1位を獲得したほか、S&Pグローバル・コーポレート・サステナビリティ・アセスメントにおける7年連続の業界リーダー、TIMEのベスト・インベンション2025における2つのイノベーションを受賞するなど、国際的な評価を高めています。

Bekoについて

Bekoは、世界55か国以上に子会社を持ち、約45,000人の従業員を擁し、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、中東を含む複数の地域に生産拠点を持つ、世界的に存在感のある国際的な家電メーカーです。Bekoは、22ブランド （Arçelik、Beko、Whirlpool*、Grundig、Hotpoint、Arctic、Ariston*、Leisure、Indesit、Blomberg、Defy、Dawlance、 Hitachi*、Voltas Beko、Singer*、ElektraBregenz、Flavel、Bauknecht、Privileg、Altus、Ignis、Polar）を所有または限定ライセンスで使用しています。Beko は、その市場シェア（数量ベース）で欧州最大の白物家電メーカーとなり、2025年には連結売上高107億ユーロを達成しました。Bekoは、世界各地に28か所の研究開発（R&D）とデザインセンターおよび事務所 を有しており、2,300人以上の研究者が在籍し、これまでに4,500件を超える国際特許出願を保有しています。同社は、2025年10月16日時点の結果に基づき、DHP家庭用耐久消費財業界におけるS&Pグローバル・コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）で7年連続して最高スコアを獲得しています。**同社は、TIME誌 とStatistaによる2025年版「世界で最も持続可能な企業（World's Most Sustainable Companies）」リストで第17位に選ばれました。Bekoのビジョンは、「世界を尊敬し、世界から尊敬される」ことです。

www.bekocorporate.com

*ライセンシーは特定法域に限定されています。

**提示されたデータはBekoの親会社Arçelik A.Ş.に帰属します。

