Beko gewinnt vier iF DESIGN AWARDS 2026 und unterstreicht damit seine globale Führungsrolle im Bereich vernetzter, nutzerorientierter Innovationen

Die Gewinnerbeiträge – Beko 36-Zoll-Mehrtür-Kühlschrank, Hitachi Skyline Side-by-Side-Kühlschrank, Beko Intelligent Guidance (UX) und Beko Coffee Experto V4 (UI) – wurden aus über 10.000 Einreichungen aus 68 Ländern ausgewählt und von einer unabhängigen Jury aus führenden internationalen Design- und Nachhaltigkeitsexperten bewertet.

Mit 28 Forschungs- und Entwicklungs- sowie Designzentren und mehr als 2.300 Forschern beweist Beko kontinuierlich, dass durchdachtes, ansprechendes Design und konsequentes Digital Engineering Hand in Hand gehen können und Lösungen hervorbringen, die sowohl Auszeichnungen als auch einen dauerhaften Platz in den Haushalten der Menschen verdienen.

Die Gewinnerentwürfe

Beko Intelligent Guidance (UX) revolutioniert das Kundenerlebnis im Bereich Gerätesupport. Integriert in die HomeWhiz-App bietet es sofortige, intuitive Hilfe, sodass Handbücher oder Online-Recherchen überflüssig werden. Das System deckt Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke und Trockner ab und liefert klare Benachrichtigungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und proaktive Pflegeempfehlungen, wodurch die tägliche Wartung einfach und nahtlos wird. Neben der Pflegeunterstützung durch Intelligent Guidance werden im gleichen Schritt auch relevante, von Beko zugelassene Pflegeprodukte vorgestellt, sodass mit einem Klick auf die passenden Pflegelösungen zugegriffen werden kann und die Geräte mühelos ihre ursprüngliche Leistungsfähigkeit behalten.

Der Beko 36-Zoll-Mehrtürkühlschrank überzeugt mit einer minimalistischen Ästhetik, die sich nahtlos in moderne Küchen einfügt. Zu den innovativen Funktionen gehören eine geräuscharme Eisherstellung, die vitaminbewahrende HarvestFresh™-Technologie und die gleichmäßige Aeroflow™-Kühlung, die Lebensmittel länger frisch hält.

Der Hitachi Skyline Side-by-Side-Kühlschrank verbindet Qualität mit hoher Leistung. Er wurde für sein schlankes Design, seine versteckte Beleuchtung und seine ergonomischen Aufbewahrungslösungen ausgezeichnet. Der Kühlschrank bietet intelligente Konnektivität, Vakuumkonservierung und anpassbare Kühlzonen, um Lebensmittel länger frisch zu halten.

Beko Coffee Experto V4 (UI). Personalisierung steht im Mittelpunkt des Beko Coffee Experto. Die Maschine verfügt über ein minimalistisches Interface und ein intuitives, vernetztes Design, um den Zubereitungsvorgang zu optimieren. Das Gerät bietet Kaffeespezialitäten in Barista-Qualität mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Seit 1954 gilt der iF DESIGN AWARD als Symbol für herausragendes Design. Für Beko ergänzen diese vier Auszeichnungen ein wachsendes Portfolio internationaler Anerkennungen, darunter der erste Platz im Corporate Knights Global 100 für die Haushaltsgeräteindustrie, sieben Jahre in Folge als Branchenführer im S&P Global Corporate Sustainability Assessment sowie zwei Innovationen in TIME's Best Inventions 2025.

Informationen zu Beko

Beko ist ein internationales Unternehmen für Haushaltsgeräte mit einer starken globalen Präsenz. Es ist mit Tochtergesellschaften in mehr als 55 Ländern vertreten, beschäftigt rund 45.000 Mitarbeiter und verfügt über Produktionsstätten in verschiedenen Regionen, darunter Europa, Asien, Afrika und der Nahe Osten. Beko besitzt 22 Marken oder nutzt diese mit eingeschränkter Lizenz (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko ist das größte Unternehmen für Haushaltsgeräte in Europa, gemessen am Marktanteil (basierend auf den Verkaufszahlen), und erzielte im Jahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von 10,7 Milliarden Euro. In den 28 Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentren und Büros von Beko weltweit sind über 2.300 Forscher beschäftigt, und das Unternehmen hält bis heute mehr als 4.500 international registrierte Patentanmeldungen. Das Unternehmen hat zum siebten Mal in Folge die höchste Punktzahl im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) in der Branche „DHP Household Durables" (Haushaltsgeräte) erreicht (basierend auf den Ergebnissen vom 16. Oktober 2025).** Das Unternehmen wurde vom TIME Magazine und Statista in der Liste der nachhaltigsten Unternehmen der Welt 2025 als das 17. unter den nachhaltigsten Unternehmen ausgezeichnet. Die Vision von Beko lautet ‚Respecting the World, Respected Worldwide'.

www.bekocorporate.com

* Lizenznehmer beschränkt auf bestimmte Länder/Regionen.

**Die dargestellten Daten sind Eigentum der Arçelik A.Ş., einer Muttergesellschaft von Beko.

