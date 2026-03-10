Beko gana cuatro premios iF DESIGN AWARDS 2026

Seleccionados entre más de 10.000 candidaturas procedentes de 68 países, los modelos ganadores (Beko 36 Inch Multi Door Refrigerator, Hitachi Skyline Side By Side Refrigerator, Beko Intelligent Guidance (UX) y Beko Coffee Experto V4 (UI)) fueron evaluados por un jurado independiente formado por destacados expertos internacionales en diseño y sostenibilidad.

Con 28 centros de I+D y diseño y más de 2.300 investigadores, Beko demuestra una vez más que el diseño cuidado y una ingeniería digital avanzada pueden coexistir, dando lugar a soluciones que no solo reciben premios, sino que se integran de forma natural en la vida de millones de hogares.

Los diseños ganadores

Beko Intelligent Guidance (UX) reinventa por completo la experiencia de asistencia de los electrodomésticos. Integrada en la app HomeWhiz, ofrece asistencia instantánea e intuitiva, eliminando la necesidad de consultar manuales o buscar en inernet. Compatible con lavadoras, lavavajillas, frigoríficos y secadoras, ofrece notificaciones claras, guías paso a paso y recomendaciones de mantenimiento proactivas. Además de ofrecer asistencia con Intelligent Guidance, también sugiere productos de mantenimiento aprobados por Beko en el mismo proceso, lo que permite acceder con un solo clic a las soluciones de cuidado adecuadas y contribuye a mantener el rendimiento del electrodoméstico como el primer día

El frigorífico Beko Multi Door de 36 pulgadas convierte el almacenamiento diario de alimentos en un aliado para el bienestar y el estilo de vida. Su estética minimalista encaja perfectamente en cocinas actuales. Sus innovadoras características incluyen la producción silenciosa de hielo, la tecnología HarvestFresh™ que conserva las vitaminas y el sistema de refrigeración Aeroflow™ continuo para mantener los alimentos frescos durante más tiempo.

El frigorífico Hitachi Skyline Side By Side combina calidad y alto rendimiento. Ha sido reconocido por su elegante diseño, iluminación integrada y almacenamiento ergonómico. Además, incorpora conectividad inteligente, conservación al vacío y zonas de enfriamiento personalizables para mantener los alimentos frescos por más tiempo.

Beko Coffee Experto V4 (UI). La personalización es la esencia de la Coffee Experto de Beko. La máquina cuenta con una interfaz minimalista y un diseño intuitivo y conectado para agilizar el proceso de preparación. El resultado: cafés de calidad profesional con una interfaz intuitiva.

Desde 1954, el iF DESIGN AWARD es un símbolo de diseño excepcional. Para Beko, estos cuatro galardones se suman a una creciente trayectoria internacional, que incluye el primer puesto en la lista Corporate Knights Global 100 del sector de bienes de consumo duraderos, siete años consecutivos como líder del sector en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa Global de S&P y dos innovaciones incluidas en la lista de las Mejores Invenciones 2025 de TIME.

Acerca de Beko

Beko es una empresa internacional de electrodomésticos con una sólida presencia global. Opera a través de filiales en más de 55 países, con una plantilla de aproximadamente 45.000 empleados e instalaciones de producción en diversas regiones, como Europa, Asia, África y Oriente Medio. Beko cuenta con 22 marcas propias o utilizadas con licencia limitada (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis y Polar). Beko es la mayor empresa de electrodomésticos de Europa, con una cuota de mercado (basada en volúmenes) y una facturación consolidada de 10.700 millones de euros en 2025. Sus 28 centros y oficinas de I+D y Diseño en todo el mundo albergan a más de 2.300 investigadores y cuentan con más de 4.500 solicitudes de patentes internacionales registradas hasta la fecha. La empresa ha obtenido la máxima puntuación en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global en el sector de los bienes duraderos del hogar por séptimo año consecutivo (según los resultados del 16 de octubre de 2025).** La empresa ha sido reconocida como la 17 empresa más sostenible en la lista de las empresas más sostenibles del mundo de 2025 de la revista TIME y Statista. La visión de Beko es 'Respetando al mundo, respetada en todo el mundo'.

*Licencia limitada a ciertas jurisdicciones.

**Los datos presentados pertenecen a Arçelik A.Ş., empresa matriz de Beko.

