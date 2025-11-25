Bybit abbassa la soglia per le soluzioni di gestione patrimoniale d'élite con un'esclusiva di fine anno per i clienti VIP

DUBAI, EAU, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute più grande al mondo, sta rafforzando il supporto alla sua comunità di trading riducendo temporaneamente l'abbonamento minimo per il suo programma Private Wealth Management (PWM) a 250.000 USDT, ovvero una riduzione del 50% rispetto alla soglia standard. Questa esclusiva iniziativa di fine anno per i VIP di Bybit amplia l'accesso a strategie di gestione patrimoniale di livello istituzionale, progettate per affrontare le dinamiche condizioni di mercato odierne.

Bybit Lowers Barrier to Elite Wealth Management Solutions with Year-End Exclusive for VIP Clients

Poiché l'incertezza macroeconomica continua a plasmare le prospettive a breve termine, gli investitori più attenti stanno dando priorità a strategie personalizzate che preservino il capitale generando al contempo rendimenti interessanti, adeguati al rischio. I servizi PWM di Bybit hanno dimostrato una resilienza convincente durante le recenti fluttuazioni del mercato, con il fondo più performante che, a ottobre 2025, ha raggiunto un impressionante 16,94% APR , a testimonianza del valore di un portafoglio intelligente e basato sui dati e di una gestione del rischio in periodi di volatilità.

Fornire valore attraverso la competenza

Bybit PWM combina strategie di allocazione delle risorse personalizzate con una gestione dedicata delle relazioni, offrendo ai clienti:

Progettazione personalizzata del portafoglio su misura in base a profili di rischio e obiettivi di investimento individuali

su misura in base a profili di rischio e obiettivi di investimento individuali Gestione attiva del rischio concepita per preservare il capitale a fronte di condizioni di mercato volatili

concepita per preservare il capitale a fronte di condizioni di mercato volatili Accesso esclusivo a fondi privati selezionati e opportunità di investimento di livello istituzionale

a fondi privati selezionati e opportunità di investimento di livello istituzionale Supporto dedicato da parte di professionisti esperti nella gestione patrimoniale

"Questa esclusiva iniziativa VIP di fine anno riflette il nostro impegno nel supportare i nostri clienti ad alto patrimonio netto quando ciò che conta di più è una gestione ponderata del portafoglio", ha dichiarato Jerry Li, Head of Financial Products and Wealth Management di Bybit. "Modificando i requisiti di ingresso, stiamo estendendo le soluzioni di qualità istituzionale a un gruppo più ampio di investitori sofisticati. Che i mercati salgano o scendano, Bybit PWM offre ai clienti ciò di cui hanno bisogno: coerenza, strategie disciplinate e prestazioni affidabili".

Questo adeguamento dei requisiti di sottoscrizione a tempo limitato arriva in un momento in cui gli investitori stanno cercando di posizionare strategicamente i loro portafogli in vista del nuovo anno. I clienti VIP idonei possono ora accedere ai servizi PWM completi di Bybit, tra cui la gestione di portafogli privati e la pianificazione personalizzata degli investimenti, con un entry point decisamente più basso.

Gli investitori qualificati interessati a esplorare Bybit PWM sono invitati a contattare il proprio Relationship Manager o a rivolgersi al team dedicato di Wealth Management all'indirizzo [email protected] o tramite il modulo di contatto online .

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com .

