Bybit abaisse la barrière d'accès aux solutions de gestion de patrimoine d'élite grâce à une exclusivité de fin d'année pour ses clients VIP

DUBAÏ, ÉAU, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , le numéro 2 mondial des plateformes de cryptomonnaies, renforce le soutien à sa communauté commerciale en abaissant temporairement la souscription minimale pour son programme Private Wealth Management (PWM) à 250 000 USDT, une réduction de 50 % par rapport au seuil standard. Cette initiative exclusive de fin d'année pour les VIP de Bybit élargit l'accès à des stratégies de gestion de patrimoine de niveau institutionnel conçues pour naviguer dans les conditions de marché dynamiques d'aujourd'hui.

Alors que l'incertitude macroéconomique continue de façonner les perspectives à court terme, les investisseurs avisés donnent la priorité aux stratégies sur mesure qui préservent le capital tout en générant des rendements corrigés du risque attrayants. Les services PWM de Bybit ont fait preuve d'une résilience convaincante au cours des récentes fluctuations du marché, le fonds le plus performant atteignant un impressionnant TPA de 16,94 % en octobre 2025 , attestant de la valeur d'une gestion intelligente du portefeuille et des risques, basée sur des données, en période de volatilité.

Apporter de la valeur grâce à l'expertise

Bybit PWM combine des stratégies d'allocation d'actifs sur mesure avec une gestion des relations dédiée, offrant aux clients :

une conception personnalisée des portefeuilles adaptée aux profils de risque et aux objectifs d'investissement individuels

adaptée aux profils de risque et aux objectifs d'investissement individuels une gestion active des risques conçue pour préserver le capital dans des conditions de marché volatiles

conçue pour préserver le capital dans des conditions de marché volatiles un accès exclusif à des fonds privés sélectionnés et à des opportunités d'investissement de qualité institutionnelle

à des fonds privés sélectionnés et à des opportunités d'investissement de qualité institutionnelle une assistance dédiée de spécialistes de la gestion de patrimoine expérimentés

« Cette initiative VIP exclusive de fin d'année reflète notre engagement à soutenir nos clients fortunés lorsque la gestion réfléchie de leur portefeuille est plus importante que jamais », déclaré Jerry Li, responsable des produits financiers et de la gestion de patrimoine chez Bybit. « En ajustant les conditions d'entrée, nous étendons les solutions de qualité institutionnelle à un groupe plus large d'investisseurs avertis. Que les marchés soient à la hausse ou à la baisse, Bybit PWM répond aux besoins des clients : cohérence, stratégies disciplinées et performances éprouvées ».

Cet ajustement des conditions de souscription, une offre à durée limitée, intervient alors que les investisseurs cherchent à positionner leurs portefeuilles de manière stratégique à l'approche de la nouvelle année. Les clients VIP éligibles peuvent désormais accéder aux services PWM complets de Bybit, y compris la gestion de portefeuille privée et la planification d'investissement personnalisée, avec un point d'entrée nettement plus accessible.

Les investisseurs qualifiés intéressés par Bybit PWM sont invités à contacter leur gestionnaire de relations ou l'équipe dédiée à la gestion de patrimoine à l'adresse [email protected] ou par le biais du formulaire de contact en ligne .

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme de cryptomonnaies au monde en volume transactionnel, au service d'une communauté mondiale de plus de 70 millions d'utilisateurs. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et équitable pour tous. En mettant particulièrement l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de la blockchain pour fournir une infrastructure solide et stimuler l'innovation sur la chaîne. Reconnue pour sa garde sécurisée, ses différentes places de marché, son expérience utilisateur intuitive et ses outils avancés sur la blockchain, Bybit jette des ponts entre finance traditionnelle et finance décentralisée afin d'aider les concepteurs, les créateurs et les passionnés à libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com .

