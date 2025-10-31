Bybit bbSOL ottiene il supporto per la custodia istituzionale da Anchorage Digital, rafforzando la propria posizione di livello istituzionale

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 31 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato oggi che il suo token SOL in staking, bbSOL, è ora supportato per la custodia istituzionale da Anchorage Digital, sede della prima banca statunitense per criptovalute con statuto federale.

Bybit’s bbSOL Gains Institutional Custody Support from Anchorage Digital, Reinforcing Its Institutional-Grade Standing

Questa collaborazione rappresenta un'iniziativa significativo nel posizionamento di bbSOL come token di staking liquido (LST) di livello istituzionale all'interno dell'ecosistema Solana, offrendo alle entità regolamentate un percorso affidabile per partecipare alla generazione di rendimenti on-chain.

bbSOL, l'asset SOL in staking di Bybit supportato dall'exchange, consente agli utenti e alle istituzioni di accedere ai premi in staking di Solana mantenendo liquidità e flessibilità. Grazie alla soluzione di custodia sicura Anchorage Digital Bank, i titolari di bbSOL possono ora usufruire di sicurezza e conformità a livello bancario sotto il controllo federale degli Stati Uniti – rafforzando la fiducia tra fondi, gestori patrimoniali e imprese che desiderano esporsi a Solana DeFi.

"L'integrazione di Anchorage Digital rappresenta un grande passo avanti nell'evoluzione di bbSOL come prodotto pronto per le istituzioni", spiega Emily Bao, Head of Spot presso Bybit e fondatrice di Byreal. "Combinando liquidità e garanzia normativa, offriamo alle istituzioni un punto di ingresso conforme e trasparente nel panorama DeFi di Solana, ancorato alla stabilità e all'integrità di Bybit".

"Guardiamo con fiducia all'opportunità di offrire alle istituzioni ulteriori modi per partecipare all'ecosistema Solana tramite lo staking liquido, supportato dalla sicurezza di Anchorage Digital", aggiunge Nathan McCauley, CEO e co-fondatore di Anchorage Digital.

Grazie all'infrastruttura di Anchorage Digital, bbSOL ora unisce prestazioni di livello exchange con protezione di livello istituzionale. La partnership sottolinea l'impegno di Bybit nel dare forma a un gateway sicuro, conforme ed efficiente in termini di rendimento per la finanza decentralizzata per la prossima ondata di partecipanti istituzionali.

#Bybit / #CryptoArk

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una comunità globale di oltre 60 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scoprite il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Per maggiori informazioni su Bybit visitare l'ufficio stampa Bybit

Per richieste di informazioni da parte dei media contattare [email protected]

Per aggiornamenti seguire le community e i social di Bybit.

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808449/Bybit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg