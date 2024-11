Cision trasformerà le comunicazioni basate sull'IA in collaborazione con Google Cloud

La collaborazione metterà il turbo ai prodotti PR Newswire, CisionOne, Brandwatch e Streem.

CHICAGO, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondiale nel software per le comunicazioni, ha annunciato oggi una collaborazione con Google Cloud per migliorare le capacità delle sue soluzioni di comunicazione basate sull'IA. Grazie a questa iniziativa Cision sfrutterà l'IA generativa Google Cloud per potenziare la sua suite di prodotti PR Newswire, CisionOne, Brandwatch e Streem, offrendo ai clienti un'innovazione senza pari.

Introducing a new era of Al-powered insights

Questa collaborazione è stata stretta sulla scia del lancio recentemente annunciato della suite di strumenti IA di PR Newswire – progettata con Gemini su Vertex AI – che aiuta le aziende a creare e distribuire contenuti in modo più rapido ed efficiente, riducendo notevolmente i tempi per i clienti, e accelera ulteriormente la capacità di Cision di offrire soluzioni visionarie in tutte le unità aziendali.

Combinando l'esperienza senza pari di Cision in materia di dati e comunicazioni con la piattaforma Vertex AI e i modelli Gemini su Google Cloud, Cision metterà a disposizione funzionalità e informazioni più avanzate, consentendo ai dirigenti di prendere decisioni basate sui dati, ottimizzare le strategie e accelerare il conseguimento dei risultati aziendali.

I principali vantaggi della collaborazione sono:

Informazioni basate sui dati, utilizzabili a fini decisionali: i clienti Cision avranno accesso a informazioni e analisi ancora più approfondite basate sull'IA, che consentiranno di elaborare strategie basate sui dati che offrono un vantaggio competitivo significativo

i clienti Cision avranno accesso a informazioni e analisi ancora più approfondite basate sull'IA, che consentiranno di elaborare strategie basate sui dati che offrono un vantaggio competitivo significativo Maggiore produttività: i clienti Cision trarranno vantaggio dalle funzionalità IA migliorate, per snellire i flussi di lavoro e agire sulla base di informazioni preziose con maggiore velocità e precisione

i clienti Cision trarranno vantaggio dalle funzionalità IA migliorate, per snellire i flussi di lavoro e agire sulla base di informazioni preziose con maggiore velocità e precisione Strategie a prova di futuro: grazie alla collaborazione, i clienti di tutte le soluzioni Cision che utilizzano tutte le soluzioni Cision potranno avvantaggiarsi di un'IA all'avanguardia nel settore, che consentirà di plasmare il futuro del marketing e delle comunicazioni

"Mettendo a frutto la potenza dell'IA Google Cloud, non stiamo solo realizzando prodotti più potenti per i clienti, ma stiamo anche definendo un nuovo punto di riferimento per il futuro dei dati approfonditi e delle comunicazioni, innovando in modi che ridefiniranno il settore", spiega Prasant Gondipalli, Ceo ad interim Cision.

"La nostra collaborazione con Cision segna un momento importante nel settore del marketing e delle comunicazioni, consentendo alle aziende di sfruttare ulteriormente l'IA generativa per promuovere innovazione ed efficienza", aggiunge Carrie Tharp, Vicepresidente Solutions & Industries presso Google Cloud. "Con questi progressi Cision non si limita a migliorare i suoi prodotti ma sta anche contribuendo a cambiare l'approccio delle aziende al processo decisionale basato su dati approfonditi".

Con l'implementazione dell'IA generativa Google Cloud a tutti i livelli dell'azienda, Cision lancerà ulteriori innovazioni, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nelle comunicazioni basate sull'IA. Con ulteriori lanci rivoluzionari nel 2025 per tutti i suoi marchi, Cision continua a impegnarsi per superare i confini dell'innovazione basata su dati approfonditi.

Informazioni su Cision

Cision è leader mondiale nelle soluzioni di intelligence, coinvolgimento e comunicazione per consumatori e media. Offriamo ai professionisti delle PR e comunicazione aziendale, marketing e social gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra vasta competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

