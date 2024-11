Cision transforme les communications basées sur l'IA en collaboration avec Google Cloud

Cette collaboration permettra de renforcer les produits de PR Newswire, CisionOne, Brandwatch et Streem.

CHICAGO, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Cision, un leader mondial des logiciels de communication, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Google Cloud pour faire progresser les capacités de ses solutions de communication basées sur l'IA. Grâce à cette initiative, Cision exploitera les technologies d'IA générative de Google Cloud pour renforcer sa gamme de produits à travers PR Newswire, CisionOne, Brandwatch et Streem, offrant ainsi une innovation inégalée à ses clients.

Cette annonce fait suite au lancement récemment annoncé de la boîte à outils IA de PR Newswire, conçue avec Gemini sur Vertex AI, qui aide les entreprises à créer et à distribuer du contenu plus rapidement et plus efficacement, en réduisant considérablement les délais pour les clients. Cette collaboration accélère encore la capacité de Cision à fournir des solutions visionnaires à travers toutes les unités d'affaires.

En combinant l'expertise inégalée de Cision en matière de données et de communications avec la plateforme d'IA Vertex et les modèles Gemini sur Google Cloud, Cision est prête à débloquer des fonctionnalités et une intelligence plus avancées, permettant aux dirigeants de prendre des décisions basées sur les données, d'optimiser les stratégies et d'accélérer les résultats de l'entreprise.

Principaux avantages de cette collaboration :

Des informations exploitables et fondées sur des données : les clients de Cision auront désormais accès à des informations et à des analyses encore plus puissantes fournies par l'IA, ce qui leur permettra d'élaborer des stratégies fondées sur des données qui offrent un avantage concurrentiel significatif

Optimisation de la productivité : les clients de Cision bénéficieront de capacités d'IA améliorées, pour créer des flux de travail rationalisés et agir sur les informations avec plus de rapidité et de précision

Des stratégies pérennes : grâce à cette collaboration, les clients de toutes les solutions Cision pourront profiter de la technologie de l'IA qui est à la pointe de l'industrie, ce qui leur permettra de façonner l'avenir du marketing et de la communication.

« En exploitant la puissance de l'IA de Google Cloud, nous ne construisons pas seulement des produits plus puissants pour nos clients, nous établissons également une nouvelle référence pour l'avenir des informations et des communications, en innovant de manière à redéfinir l'industrie« », a déclaré Prasant Gondipalli, CEO par intérim de Cision.

« Notre collaboration avec Cision marque un moment important dans le paysage du marketing et de la communication, en permettant aux entreprises de tirer parti de l'IA pour stimuler l'innovation et l'efficacité », a déclaré Carrie Tharp, VP Solutions & Industries, Google Cloud. « Avec ces avancées, Cision ne se contente pas d'améliorer ses produits, mais contribue à changer la façon dont les entreprises abordent la prise de décision basée sur la connaissance. »

Au fur et à mesure que la technologie d'IA générative de Google Cloud est déployée dans l'ensemble des activités de Cision, cette dernière est prête à lancer d'autres innovations, renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine des communications basées sur l'IA. Avec d'autres lancements révolutionnaires en 2025 pour l'ensemble de ses marques, Cision s'engage à repousser les limites de l'innovation basée sur la connaissance.

À propos de Cision

Cision est le leader mondial des solutions et des services pour les relations presse, l'influence, la veille et l'intelligence Médias. Nous fournissons aux spécialistes des RP, de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils nécessaires pour exceller dans un monde axé sur les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notamment CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % du Fortune 500, de voir et d'être vues mais aussi de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus pour elles.

