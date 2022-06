CON L'ATTESISSIMA SECONDA EDIZIONE DI '50 NEXT' VENGONO ANNUNCIATI I NOMI CHE RIVOLUZIONERANNO IL FUTURO DELLA GASTRONOMIA

Proprio come la prima edizione dell'elenco, pubblicata nel 2021, la seconda edizione di 50 Next vuole riflettere la diversità della scena gastronomica globale. La Class of 2022 comprende un'ampia gamma di personalità rivoluzionarie, tra cui: le pensatrici innovative Anusha Murthy e Elizabeth Yorke, che stanno intavolando conversazioni sui sistemi alimentari indiani; Dinara Kasko, la pasticcera ucraina che sta rivoluzionando il mondo dei dolci; Mmabatho Molefe, lo chef che valorizza le donne nere e mette in discussione i pregiudizi legati alla cucina indigena, e Lefteris Arapakis, il pescatore che lotta contro l'inquinamento marino in Grecia. Le informazioni complete su ciascun personaggio sono disponibili sul sito di 50 Next qui .

William Drew, Director of Content per 50 Best, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare la 50 Next Class of 2022 in una cerimonia dal vivo, che ci permette di festeggiare insieme la prossima generazione di leader gastronomici e rendere omaggio ai loro incredibili risultati."

Per celebrare la presentazione della Class of 2022, nonché per onorare la Class of 2021, è stato organizzato un evento 50 Next della durata di un giorno in collaborazione con la regione basca e il governo basco, culminato con l'annuncio dell'elenco 2022.

