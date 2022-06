"50 NEXT" RETORNA PARA UMA AGUARDADA SEGUNDA EDIÇÃO COM DIVULGAÇÃO DOS MAIORES INOVADORES DO FUTURO DA GASTRONOMIA

Segunda edição da lista 50 Next conta com pessoas de 30 territórios em seis continentes

BILBAO, Espanha, 24 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A organização por trás do The World's 50 Best Restaurants e do The World's 50 Best Bars divulgou hoje a segunda edição da 50 Next – uma lista, que não é um ranking, de jovens que estão moldando o futuro da gastronomia. Este ano marca o primeiro evento ao vivo em celebração da 50 Next, a ser realizado no Palacio Euskalduna em Bilbao, cidade do País Basco, na Espanha. Projetada para inspirar, capacitar e conectar a próxima geração de líderes, a 50 Next celebra profissionais com 35 anos ou menos de toda a cena mais ampla de alimentos e bebidas. A lista também inclui candidatos com mais de 35 anos que iniciaram recentemente uma nova carreira.