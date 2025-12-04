DEBUTTERÀ EUROPE'S 50 BEST BARS CHE METTE IN LUCE I BAR DI TUTTO IL CONTINENTE

50 Best, l'organizzazione che cura la classifica di The World's 50 Best Bars, pubblicherà per la prima volta in Europa una nuovissima lista

LONDRA, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- 50 Best lancerà la sua lista inaugurale dei Europe's 50 Best Bars, stabilendo una nuova classifica che rende omaggio alle destinazioni più eccezionali del continente e celebra la creatività e l'eccellenza che plasmano la cultura dei bar europei.

Entrando a far parte della dei The World's 50 Best Bars, North America's 50 Best Bars e Asia's 50 Best Bars, questa nuova classifica regionale celebrerà le migliori destinazioni del continente per bere e fornirà ai consumatori la guida più affidabile e curata da esperti per vivere esperienze eccezionali nei bar.

Emma Sleight, responsabile dei contenuti di Europe's 50 Best Bars, afferma: "Non potremmo essere più entusiasti di lanciare il questo programma con una nuova classifica e nuovi riconoscimenti per i bar in Europa. Dopo il crescente successo dei nostri elenchi regionali in Asia e in Nord America, siamo certi che questa nuova aggiunta diventerà una parte fondamentale del panorama dei bar regionali, mettendo in luce sia le destinazioni consolidate che, cosa entusiasmante, quelle emergenti in tutto il continente. Il risultato sarà un elenco delle esperienze più memorabili nei bar della regione, che ne celebrerà la passione, il talento e il duro lavoro e fornirà una guida credibile e affidabile per i bevitori più esigenti."

L'evento Europe's 50 Best Bars si svolgerà nell'arco di diversi giorni di festeggiamenti, tra cui l'amatissima Bartenders' Feast che si terrà alla vigilia della cerimonia. L'attesissimo elenco Europe's 50 Best Bars verrà presentato durante un'eccezionale cerimonia di premiazione, con arrivi sul red carpet e un ricevimento con drink prima del conto alla rovescia dal vivo. L'evento culminerà con la presentazione di una serie di premi speciali destinati sia a singoli individui che a strutture, nonché con l'ambito titolo The Best Bar in Europe, sponsorizzato da Perrier.

La classifica inaugurale per Europe's 50 Best Bars rispecchierà le migliori esperienze nei bar in base ai voti di 300 esperti anonimi del settore dei bar europei provenienti da tutta la regione. I membri dell'organizzazione 50 Best non votano; questo è il ruolo collettivo dell'Accademia votante. I bar non possono presentare domanda per essere inseriti nell'elenco e gli sponsor non hanno alcuna influenza sulla sua composizione.

Il primo elenco verrà presentato durante una cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo anno, la cui data e sede saranno annunciate successivamente.

