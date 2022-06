LOS MAYORES DISRUPTORES EN LA GASTRONOMÍA DEL FUTURO SE REVELAN EN LA MUY ESPERADA SEGUNDA EDICIÓN DE "50 NEXT"

La segunda edición de la lista 50 Next incluye a personas de 30 territorios de 6 continentes

BILBAO, España , 24 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- La organización que está detrás de The World's 50 Best Restaurants y The World's 50 Best Bars ha presentado hoy la segunda edición de 50 Next, una lista, pero no una clasificación, de jóvenes que están dando forma al futuro de la gastronomía. Este año se ha llevado a cabo el primer evento en vivo para celebrar 50 Next, que ha tenido lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, País Vasco, España. Diseñado para inspirar, empoderar y conectar a la próxima generación de líderes, 50 Next reconoce a personas de 35 años o menos de toda la escena de los alimentos y bebidas, desde productores y educadores hasta creadores de tecnología y activistas. La lista también incluye a solicitantes mayores de 35 años que han iniciado recientemente una nueva andadura profesional.