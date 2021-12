DELTA: la prima app al mondo che offre una panoramica degli investimenti in critpovalute e nei mercati azionari in tempo reale

Le connessioni agli account dei broker rendono Opus labs N.V. il tracker di investimenti più completo sul mercato

GHENT, Belgio, 7 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Delta, il portafoglio di investimenti digitali con sede in Belgio, aggiunge alla sua app per smartphone la modalità di connessione agli account dei broker. Di conseguenza, gli investitori non dovranno più inserire le loro transazioni manualmente, ma da oggi sarà l'applicazione a sincronizzarle in via automatica. Delta diviene così la prima app al mondo ad offrire ai propri utenti una panoramica in tempo reale dei rendimenti delle loro azioni, fondi e criptovalute. Ad oggi, Delta conta oltre 3 milioni di utenti in oltre 115 Paesi, numeri che rendendo l'applicazione uno degli attori in più rapida crescita sul mercato.

La soluzione della app di raggruppare tutti gli investimenti in un unico luogo rappresenta la ricetta per questa storia di successo. In questo modo, infatti, Delta elimina la necessità di utilizzare più applicazioni o piattaforme. Negli Stati Uniti, oltre 330.000 investitori hanno già a disposizione una panoramica chiara delle ultime evoluzioni dei loro investimenti in criptovalute, azioni, fondi comuni e ETF tramite l'app scaricata sul loro smartphone. Oggi l'immediatezza e la facilità d'uso ricevono un'ulteriore spinta, poiché Delta diventa la prima app sul mercato ad offrire anche la connessione agli account dei broker.

Connessione con oltre 5.000 banche e broker

La nuova funzionalità consente di importare automaticamente tutte le nuove transazioni nella panoramica del portafoglio dell'utente. Delta stabilisce una connessione automatica con oltre 5.000 banche e broker per garantire la sincronizzazione dei dati più recenti; un fattore che consente di rispondere rapidamente alle nuove opportunità.

"Nessuno deve più destreggiarsi tra diverse applicazioni per controllare i propri investimenti in azioni e cripto. Delta è l'unica a fornire una panoramica in tempo reale e completa di tutto ciò che è nel vostro portafoglio di investimento, ovunque", ha dichiarato Nicolas Van Hoorde, CEO di Delta.

Panoramica degli investimenti in arte e immobiliari

Gli utenti dell'applicazione, inoltre, già da tempo possono accedere e fare affidamento sulle ultime notizie relative al Dow Jones e sui commenti del Wall Street Journal integrate nell'app. Su base giornaliera, infatti, Delta condivide con gli investitori le ultime notizie più rilevanti sui possibili cambiamenti previsti per ciascun portafoglio, individuate tramite un algoritmo avanzato.

"In futuro, vogliamo rendere possibile integrare la nostra offerta con l'aggiunta di classi di investimento come l'arte e il settore immobiliare, in modo che gli utenti possano ottenere una panoramica immediata di tutto ciò in cui stanno investendo attraverso la nostra app. Vogliamo rendere la loro vita molto più facile, garantendo loro accesso, costante e immediato tramite il loro smartphone, a tutte le informazioni finanziarie ", conclude Nicolas Van Hoorde.

Informazioni su Delta

Delta è l'unica app sul mercato che offre agli investitori una visione diretta di tutto ciò che hanno in portafoglio. L'applicazione per smartphone, basata a Ghent, si collega sia ai portafogli cripto che a quelli azionari, riportandoli in un'unica panoramica, pratica e intuitiva, che permette agli utenti di vederne a colpo d'occhio il valore totale. Con un team di 20 persone, Delta aiuta oltre 3 milioni di investitori in tutto il mondo a prendere le decisioni corrette in modo semplice dal 2017. Dal 2019, Delta fa parte del gruppo eToro, uno dei più grandi broker di criptovalute e azioni al mondo. Delta è disponibile su iOS e Android.

Per maggiori informazioni: www.delta.app

