DELTA: o primeiro aplicativo do mundo a reunir ao vivo uma visão geral dos investimentos em criptomoedas e no mercado de ações

GHENT, Bélgica, 7 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O portfólio de investimentos digitais Delta, com sede na Bélgica, adiciona a possibilidade de conexões com contas de corretagem ao seu aplicativo para smartphones. Dessa maneira os investidores não precisam mais registrar suas próprias transações. A partir de agora, o aplicativo as sincronizará automaticamente. Dessa forma, o Delta é o primeiro app do mundo a oferecer uma visão geral ao vivo dos retornos em ações, fundos e criptomoedas a seus usuários. Atualmente o Delta tem mais de três milhões de usuários em mais de 115 países, o que faz do aplicativo um dos players que cresce mais rápido no mercado.

O app reúne todos os investimentos em um só lugar, a receita para essa história de sucesso. Desse jeito, eliminando a necessidade de utilizar vários aplicativos ou plataformas. Nos Estados Unidos, mais de 330 mil investidores já têm uma visão clara das evoluções mais recentes em suas criptomoedas, investimentos, títulos, fundos mútuos e fundos de índice (ETFs) por meio do aplicativo em seus smartphones. A praticidade para o usuário está sendo reforçada hoje, porque o Delta é o primeiro aplicativo do mercado a oferecer conexōes com contas de corretagem.

Conexão com mais de cinco mil bancos e intermediários

O novo recurso permite que o usuário importe novas transações automaticamente para a visão geral do portfólio. O Delta estabelece uma conexão automática com mais de cinco mil bancos e intermediários para garantir que os dados mais recentes sejam sincronizados. Essa sincronização permite uma resposta rápida à novas oportunidades.

"Ninguém mais precisa lidar com diferentes aplicativos de ações e criptomoedas. O Delta é o único a oferecer uma síntese completa e ao vivo de tudo que está em seus portfólios de investimento", disse Nicolas Van Hoorde, CEO do Delta.

Síntese de investimento dos mercados de arte e imobiliário

Há muito tempo, os usuários do rastreador de investimentos contam com as últimas notícias sobre a Dow Jones e com as opiniões do Wall Street Journal integradas ao aplicativo. Diariamente, o Delta compartilha as atualizações mais recentes de cada portfólio e, graças a um algoritmo avançado, os investidores recebem notícias relevantes sobre as mudanças previstas em seu portfólio.

"No futuro, queremos possibilitar a adição de investimentos como obras de arte e imóveis, para que os usuários possam obter uma visão geral instantânea de tudo em que estão investindo por meio de nosso aplicativo. Queremos tornar vidas mais fáceis, garantindo que nossos usuários sempre tenham todas as informações financeiras disponíveis imediatamente por meio de seu smartphone", concluiu Nicolas Van Hoorde.

Sobre o Delta

O Delta é o único aplicativo do mercado que dá aos investidores uma visão geral ao vivo de tudo no seu portfólio. O aplicativo para smartphones, com sede em Ghent, é sincronizado com carteiras de criptomoedas e portfólios de ações, colocando-os em uma síntese conveniente e prática, na qual os usuários podem ver rapidamente o valor total dos seus elementos. Com uma equipe de 20 pessoas, desde 2017, o Delta vem ajudando mais de três milhões de investidores do mundo todo a tomar as decisões certas de maneira fácil. Desde 2019, o Delta faz parte do grupo eToro, uma das maiores corretoras de criptomoedas e ações do mundo. Delta está disponível para iOS e Android.

Mais informações: www.delta.app

FONTE Opus Labs

