DELTA : la première application au monde à réunir un aperçu en direct des investissements en crypto et en bourse

Les connexions de comptes de courtier font du tracker d'investissement d'Opus labs N.V. le plus complet du marché

GAND, Belgique, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le portefeuille d'investissement numérique Delta, basé en Belgique, ajoute des connexions de comptes de courtiers à son application pour smartphone. Ainsi, les investisseurs n'ont plus à saisir eux-mêmes leurs transactions. Désormais, l'application les synchronisera automatiquement. De cette manière, Delta est la première application au monde à offrir à ses utilisateurs un aperçu en direct des rendements de leurs actions, fonds et cryto-monnaies. Aujourd'hui, Delta compte plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 115 pays, ce qui fait de l'appli l'un des acteurs à la croissance la plus rapide du marché.

La recette de cette success story ? L'appli regroupe tous les investissements en un seul endroit. De cette façon, Delta élimine le besoin d'utiliser plusieurs applications ou plateformes. Aux États-Unis, plus de 330 000 investisseurs ont déjà un aperçu clair des dernières évolutions de leurs crypto-monnaies, investissements, actions, fonds communs de placement et ETF via l'application sur leur smartphone. La convivialité reçoit aujourd'hui un coup de pouce supplémentaire car Delta est la première appli du marché qui propose également des connexions de comptes de courtiers.

Connexion avec plus de 5 000 banques et courtiers

La nouvelle fonctionnalité permet d'importer automatiquement les nouvelles transactions dans l'aperçu du portefeuille de l'utilisateur. Delta établit une connexion automatique avec plus de 5 000 banques et courtiers afin de garantir la synchronisation des données les plus récentes. Cette synchronisation permet de réagir rapidement aux nouvelles opportunités.

« Plus personne n'a besoin de jongler avec différentes applications sur les actions et les crypto-monnaies. Delta est la seule à fournir un aperçu en direct et complet de tout ce qui se trouve dans vos portefeuilles d'investissement », a déclaré Nicolas Van Hoorde, PDG de Delta.

L'art et l'immobilier dans l'aperçu des investissements

Les utilisateurs de l'outil de suivi des investissements peuvent depuis longtemps compter sur les dernières nouvelles du Dow Jones et les opinions du Wall Street Journal intégrées à l'application. Chaque jour, Delta partage les dernières mises à jour de chaque portefeuille et, grâce à un algorithme avancé, les investisseurs reçoivent des informations pertinentes sur les changements attendus dans leur portefeuille.

« À l'avenir, nous voulons permettre d'ajouter à la gamme des investissements tels que l'art et l'immobilier, afin que les utilisateurs puissent avoir un aperçu instantané de tout ce dans quoi ils investissent via notre appli. Nous voulons leur faciliter la vie en faisant en sorte qu'ils aient toujours à portée de main toutes les informations financières immédiatement via leur smartphone », a ainsi conclu Nicolas Van Hoorde.

À propos de Delta

Delta est la seule application sur le marché qui permet aux investisseurs d'avoir un aperçu en direct de tous les éléments de leur portefeuille. L'application pour smartphone basée à Gand se connecte à la fois aux portefeuilles de crypto-monnaies et aux portefeuilles d'actions, les versant dans un aperçu pratique et convivial où les utilisateurs peuvent voir d'un coup d'œil la valeur totale de leurs éléments. Avec une équipe de 20 personnes, Delta a aidé plus de 3 millions d'investisseurs dans le monde entier à prendre les bonnes décisions de manière simple depuis 2017. Depuis 2019, Delta fait partie du groupe eToro, l'un des plus grands courtiers en crypto et en actions au monde. Delta est disponible sur iOS & Android.

Pour en savoir plus :www.delta.app

SOURCE Opus Labs