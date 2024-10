Delta selezionata per fornire caricabatterie ultra-rapidi DC da 200kW per la rete di ricarica IZIVIA FAST nei McDonald's in Francia

PARIGI, 9 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Delta, leader globale nella gestione dell'energia e fornitore di soluzioni smart e green basate sull'IoT, ha annunciato oggi che il suo caricabatterie ultra-rapido per veicoli elettrici UFC 200 da 200kW è stato scelto per supportare IZIVIA FAST*, un'azienda che sta attualmente installando caricabatterie ultra-rapidi in oltre 700 parcheggi dei ristoranti McDonald's in tutta la Francia. Si prevede l'installazione di circa 800 unità del UFC 200 di Delta per offrire ai clienti di McDonald's un'eccellente infrastruttura di ricarica ultra-rapida e un'esperienza di ricarica ottimale. I caricabatterie UFC 200 di Delta sono in grado di caricare fino all'80% della batteria di un comune veicolo elettrico in circa 20 minuti.

Christelle Vives, CEO di IZIVIA, filiale del Gruppo EDF, ha commentato la collaborazione, affermando: "In qualità di forza trainante nella mobilità elettrica, IZIVIA è impegnata a migliorare il panorama della ricarica per veicoli elettrici, supervisionando oltre 25.000 punti di ricarica operativi. Sebbene la Francia continentale conti più di 143.000 punti di ricarica accessibili al pubblico, meno del 10% fornisce una potenza di 150 kW o superiore. IZIVIA FAST, in collaborazione con i nostri partner finanziari Morrison e Crédit Mutuel Impact, mira a colmare questa lacuna, rafforzando il nostro impegno verso la ricarica veloce e supportando i conducenti di veicoli elettrici a livello nazionale. Il caricabatterie ultra-rapido UFC 200 di Delta si è dimostrato la soluzione ottimale attraverso rigorosi test, e siamo entusiasti di collaborare con Delta per promuovere la mobilità sostenibile."

Vincent Lin, Vicepresidente di eMobility & Smart Energy Solutions presso Delta EMEA, ha aggiunto: "Siamo onorati che IZIVIA abbia scelto Delta per servire McDonald's e i suoi clienti, sottolineando la nostra dedizione a migliorare l'infrastruttura per veicoli elettrici nella regione EMEA e oltre. Per quasi 15 anni, Delta ha installato oltre 3 milioni di caricabatterie per veicoli elettrici per i nostri clienti in tutto il mondo. La vasta gamma di caricabatterie per veicoli elettrici flessibili ed efficienti di Delta, unita alla nostra pluriennale esperienza nelle soluzioni per il risparmio energetico e nel settore automobilistico, ci rende una scelta leader per le soluzioni di ricarica per veicoli elettrici."

Il UFC 200 di Delta soddisfa le esigenze dei proprietari di veicoli elettrici con capacità di ricarica rapida e semplice, offrendo una robusta capacità di 200kW. Questa capacità può essere suddivisa in due unità da 100kW, consentendo la ricarica simultanea di due veicoli elettrici. Il sistema include un innovativo cavo/connettore CCS ad alta potenza da 400A senza raffreddamento a liquido, garantendo un controllo efficiente della temperatura e un costo di manutenzione relativamente basso. Questo sistema di connettori ad alta potenza è in grado di fornire energia aggiuntiva alla batteria di un veicolo elettrico quando ha una carica bassa, senza la necessità di un sistema sovradimensionato. Inoltre, l'impegno di Delta per soluzioni di alta qualità è evidente, garantendo un servizio di eccellenza che si allinea con i più alti standard del settore.

La partnership con IZIVIA si distingue per la sua ampia copertura di rete, rendendo trovare una stazione di ricarica per veicoli elettrici semplice quanto trovare un ristorante McDonald's. Questa iniziativa consente ai clienti di godere della comodità della ricarica per veicoli elettrici mentre si gustano le offerte di McDonald's.

(*) IZIVIA è azionista di IZIVIA FAST.

Informazioni su Delta

Delta, fondata nel 1971 e quotata in borsa a Taiwan (codice: 2308), è un'azienda leader a livello mondiale nel settore degli alimentatori switching e dei prodotti per la gestione termica, con una vasta gamma di sistemi e soluzioni smart per il risparmio energetico in ambito di automazione industriale, building automation, telecomunicazioni, infrastrutture per data center, ricarica di veicoli elettrici, energie rinnovabili, immagazzinamento di energia e display, con l'obiettivo di promuovere città sostenibili e produzioni efficienti. In qualità di azienda di livello mondiale guidata dalla sua missione: "Fornire soluzioni innovative, ecologiche ed efficienti dal punto di vista energetico per un domani migliore", Delta sfrutta la sua grande competenza nell'elettronica di potenza e il suo modello di business che integra i principi ESG (Environmental, Social, Governance) per affrontare le principali questioni ambientali, come il cambiamento climatico. Delta serve i clienti attraverso i suoi uffici commerciali, i centri di ricerca e sviluppo e gli stabilimenti di produzione distribuiti in quasi 200 località presenti in 5 continenti.

Nel corso della sua storia, Delta ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti a livello mondiale per i suoi successi di business, le sue tecnologie innovative e la sua dedizione ai temi ambientali. A partire dal 2011, Delta è stata inserita per 13 anni consecutivi nel DJSI World Index del Dow Jones Sustainability™ Indices. Nel 2020, 2022 e 2023, Delta è stata inoltre premiata da CDP con una doppia A List per il suo contributo significativo ai temi del cambiamento climatico e della sicurezza idrica, e nominata Supplier Engagement Leader per il suo continuo sviluppo di una catena del valore sostenibile per 7 anni consecutivi.

Per ulteriori informazioni su Delta, invitiamo a visitare il sito Web: www.delta-emea.com

Informazioni su IZIVIA

IZIVIA è un attore di primo piano nel campo della mobilità elettrica in Francia. L'azienda offre soluzioni di ricarica chiavi in mano per veicoli elettrici, rivolte alle autorità locali e alle imprese. L'expertise di IZIVIA comprende la fornitura e l'installazione di stazioni di ricarica, la supervisione e la manutenzione delle infrastrutture, oltre a una vasta gamma di servizi. Inoltre, IZIVIA investe con partner finanziari nelle proprie stazioni di ricarica pubbliche, situate in aree strategiche come parcheggi di supermercati e ristoranti. Come fornitore di servizi di mobilità elettrica, IZIVIA offre un'app e una carta di ricarica che consentono l'accesso a 300.000 punti di ricarica in tutta la Francia e in Europa.

