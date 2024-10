Delta's ultra-snelle 200kW DC EV-laders geselecteerd voor IZIVIA FAST-laadnetwerk bij McDonald's in Frankrijk

PARIJS, 9 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Delta, een wereldwijde leider in energiemanagement en leverancier van op IoT gebaseerde slimme groene oplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat de ultrakrachtige UFC 200 DC EV-lader van 200 kW is geselecteerd om IZIVIA FAST* te ondersteunen, een bedrijf dat momenteel ultra-snelle laders installeert op meer dan 700 parkeerterreinen van McDonald's restaurants in heel Frankrijk. Naar verwachting zullen er ongeveer 800 units van de Delta UFC 200 worden geïnstalleerd om McDonald's klanten ultra-snel te laten laden met een optimale laadervaring. De UFC 200 laders van Delta kunnen tot 80% van een gemiddelde EV-batterij opladen in ongeveer 20 minuten.

Christelle Vives, CEO van IZIVIA, dochteronderneming van de EDF Groep, gaf commentaar op de samenwerking en zei: "Als een leidende kracht in elektrische mobiliteit zet IZIVIA zich in voor het verbeteren van het laadlandschap voor elektrische voertuigen en beheert het meer dan 25.000 operationele laadpunten. Hoewel het vasteland van Frankrijk meer dan 143.000 openbaar toegankelijke laadpunten telt, biedt minder dan 10% daarvan een vermogen van 150 kW of hoger. IZIVIA FAST, in samenwerking met onze financiële partners Morrison en Crédit Mutuel Impact, streeft ernaar deze kloof te dichten, en versterkt hiermee ons engagement voor snel laden en ondersteuning van EV-rijders in het hele land. De ultrakrachtige UFC 200 lader van Delta is door middel van rigoureuze testen als de optimale oplossing naar voren gekomen, en we zijn verheugd om samen te werken met Delta om duurzame mobiliteit te bevorderen."

Vincent Lin, Vice President van eMobility & Smart Energy Solutions bij Delta EMEA, voegde toe: "We zijn vereerd dat IZIVIA voor Delta heeft gekozen om uiteindelijk McDonald's en hun klanten te bedienen, wat onze inzet onderstreept om de EV-infrastructuur in de EMEA-regio en daarbuiten te verbeteren. Delta heeft in bijna 15 jaar meer dan 3 miljoen EV-laders geïnstalleerd voor onze klanten wereldwijd. Het brede scala aan flexibele en efficiënte EV-laders van Delta, gecombineerd met onze decennialange ervaring in energiezuinige oplossingen en in de automobielsector, maakt ons tot een toonaangevende keuze voor EV-laadoplossingen."

De UFC 200 van Delta voldoet aan de eisen van EV-eigenaren met zijn snelle en gemakkelijke laadmogelijkheden, dankzij een robuuste capaciteit van 200 kW. Deze capaciteit kan worden opgesplitst in twee units van 100 kW, waardoor het mogelijk is om twee EV's gelijktijdig op te laden. Het systeem bevat een innovatieve, niet-vloeistofgekoelde 400A hoogvermogen CCS-kabel/connector, die zorgt voor een efficiënte temperatuurregeling en relatief lage onderhoudskosten. Dit hoogvermogen connectorsysteem kan extra vermogen leveren aan de batterij van een EV wanneer deze een lage lading heeft, zonder de noodzaak van een overgedimensioneerd systeem. Bovendien garandeert Delta's duidelijke toewijding aan hoogwaardige oplossingen een uitmuntende service die in lijn is met de hoogste standaard de industrie.

Het partnerschap met IZIVIA wordt gekenmerkt door de uitgebreide netwerkdekking, waardoor het vinden van een EV-laadstation net zo eenvoudig is als het vinden van een McDonald's restaurant. Dit initiatief stelt klanten in staat om gecombineerd te genieten van het gemak van EV-laden met het aanbod van McDonald's.

(*) IZIVIA is aandeelhouder van IZIVIA FAST.

Delta, opgericht in 1971 en genoteerd op de aandelenbeurs van Taiwan (code 2308), is een wereldleider op het gebied van schakelvoedingen en warmtebeheerproducten, met een uitgebreid portfolio van slimme energiebesparende systemen en oplossingen op het gebied van industriële automatisering, gebouwautomatisering, telecomenergie, datacenterinfrastructuur, EV-laden, duurzame energie, energieopslag en -display, om duurzame steden en slimme productie te stimuleren. Als een maatschappelijk verantwoorde onderneming van wereldklasse, geleid door haar missie: "innovatieve, schone en energie-efficiënte oplossingen bieden voor een betere toekomst", maakt Delta gebruik van zijn kerncompetentie op het gebied van hoogefficiënte vermogenselektronica en zijn op maatschappelijk verantwoord ondernemen(ESG) afgestemde bedrijfsmodel om belangrijke milieukwesties aan te pakken, zoals klimaatverandering. Delta bedient klanten via verkoopkantoren, R&D-centra en productiefaciliteiten verspreid over bijna 200 locaties in 5 continenten.

In de loop van zijn geschiedenis heeft Delta diverse wereldwijde onderscheidingen ontvangen en erkenning gekregen voor bedrijfsprestaties, innovatieve technologieën en toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (ESG). Sinds 2011 is Delta gedurende 13 opeenvolgende jaren genoteerd aan de DJSI World Index van Dow Jones Sustainability™ Indices. In 2020, 2022 en 2023 werd Delta door CDP erkend met een dubbele notering op de A-lijst vanwege de aanzienlijke bijdrage betreffende de klimaatverandering en waterveiligheidsproblemen en werd Delta 7 jaar op rij benoemd tot Supplier Engagement Leader voor de continue ontwikkeling van een duurzame waardeketen.

IZIVIA is een toonaangevende speler op het gebied van elektrische mobiliteit in Frankrijk. Het bedrijf biedt kant-en-klare oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen, gericht op lokale overheden en bedrijven. De expertise van IZIVIA omvat de levering en installatie van oplaadstations, het toezicht en onderhoud van infrastructuur, evenals een breed scala aan diensten. Daarnaast investeert IZIVIA samen met financiële partners in haar eigen openbare oplaadstations, gelegen op strategische locaties zoals parkeerterreinen van supermarkten en restaurants. Als aanbieder van diensten op het gebied van elektrische mobiliteit biedt IZIVIA een app en een oplaadkaart die toegang geven tot 300.000 oplaadpunten in heel Frankrijk en Europa.

