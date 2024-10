Delta a été choisi afin d'équiper le réseau de recharge IZIVIA FAST chez McDonald's France de bornes de recharge rapide DC 200 kW

PARIS, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Delta, un leader mondial de la gestion de l'énergie et un fournisseur de solutions intelligentes et durables basées sur l'IoT, a annoncé aujourd'hui que sa borne de recharge ultra-rapide UFC 200 de 200 kW a été sélectionnée pour soutenir IZIVIA FAST*, une entreprise déployant actuellement des bornes de recharge ultra-rapides dans plus de 700 parkings de restaurants McDonald's à travers la France. Environ 800 unités UFC 200 de Delta devraient être installées afin d'offrir aux clients de McDonald's une infrastructure de recharge ultra-rapide de haute qualité et une expérience utilisateur optimale. Les bornes UFC 200 de Delta permettent de recharger jusqu'à 80 % d'une batterie de véhicule électrique standard en environ 20 minutes.

Christelle Vives, Directrice Générale d'IZIVIA, filiale du groupe EDF, a commenté cette collaboration en déclarant : « En tant qu'acteur majeur de la mobilité électrique, IZIVIA s'engage à améliorer le paysage des infrastructures de recharge en supervisant plus de 25 000 points de charge opérationnels. Bien que la France métropolitaine dispose de plus de 143 000 points de recharge accessibles au public, moins de 10 % d'entre eux offrent une puissance de 150 kW ou plus. IZIVIA FAST, en collaboration avec nos partenaires financiers Morrison et Crédit Mutuel Impact, vise à combler cette lacune, renforçant ainsi notre engagement en faveur de la recharge rapide et du soutien aux conducteurs de véhicules électriques dans tout le pays. La borne de recharge ultra-rapide UFC200 de Delta s'est avérée être la solution optimale après des tests rigoureux, et nous sommes ravis de nous associer à Delta pour promouvoir une mobilité durable.»

Vincent Lin, Vice-Président de la division eMobilité & Solutions Énergétiques Intelligentes chez Delta EMEA, a ajouté : « Nous sommes honorés qu'IZIVIA ait choisi Delta pour finalement servir McDonald's et leurs clients, soulignant ainsi notre engagement à améliorer l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans la région EMEA et au-delà. Depuis près de 15 ans, Delta a déployé plus de 3 millions de bornes de recharge pour véhicules électriques à travers le monde. La large gamme de bornes de recharge flexibles et efficaces de Delta, combinée à notre longue expérience dans les solutions d'économie d'énergie et dans le secteur automobile, nous positionne comme un choix de premier plan pour les solutions de recharge de véhicules électriques. »

La borne UFC 200 de Delta répond aux besoins des propriétaires de véhicules électriques grâce à ses capacités de recharge rapide, avec une capacité robuste de 200 kW. Cette capacité peut être divisée en deux unités de 100 kW, permettant la recharge simultanée de deux véhicules en DC. Le système comprend un câble/connecteur CCS haute puissance innovant de 400 A, sans refroidissement liquide, garantissant un contrôle efficace de la température et des coûts de maintenance relativement bas. Ce système de connecteur haute puissance est capable de fournir une puissance supplémentaire à la batterie d'un véhicule électrique lorsqu'elle est faiblement chargée, sans nécessiter de système surdimensionné. De plus, l'engagement de Delta envers des solutions de haute qualité est manifeste, assurant un service d'excellence conforme aux normes les plus élevées de l'industrie.

Le partenariat avec IZIVIA se distingue par la couverture étendue de son réseau, rendant la localisation d'une borne de recharge aussi simple que de trouver un restaurant McDonald's. Cette initiative permet aux clients de profiter de la commodité de la recharge des véhicules électriques tout en savourant les produits McDonald's.

(*) IZIVIA est actionnaire d'IZIVIA FAST.

À propos de Delta

Fondé en 1971 et coté à la Bourse de Taïwan (code : 2308), le groupe Delta est devenu un leader mondial dans le domaine de l'alimentation d'énergie de commutation et des solutions de gestion thermique. Il a une expertise reconnue dans les systèmes et les solutions intelligents d'économie d'énergie pour les secteurs de l'automatisation industrielle et de la construction, tels que l'alimentation des télécommunications, les infrastructures de centres de données, la recharge et la traction de véhicules électriques, les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, l'affichage. Son objectif est d'encourager le développement des villes durables et de la production intelligente. En tant qu'entreprise socialement responsable à l'échelle internationale, mue par sa mission : « fournir des solutions innovantes, propres et à haute efficacité énergétique pour un avenir meilleur », Delta met à profit ses compétences clés dans l'électronique de puissance à rendement élevé et de responsabilité la responsabilité sociale et environnementale (RSE) pour relever les principaux défis environnementaux, tels que le changement climatique. Delta répond aux besoins de ses clients à travers ses filiales de vente, ses centres de R&D et ses installations de production répartis dans 200 sites sur 5 continents.

Depuis ses débuts, Delta a reçu de nombreuses récompenses et distinctions internationales pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE)) Le groupe Delta est recensé par les indices du Dow Jones Sustainability World Index™ (DJSI) depuis 2011, soit 13 années consécutives. En 2020, 2022 et 2023, le projet CDP a accordé au groupe Delta une note AA suite à son importante contribution à la lutte contre le changement climatique et sur les problèmes de gestion de l'eau. Le groupe a également été reconnu en tant que leader en matière d'engagement des fournisseurs, grâce au développement continu de sa chaîne de valeur durable pour la septième année consécutive.

Pour plus d'informations sur Delta, veuillez consulter le site www.delta-emea.com

A propos d'IZIVIA

IZIVIA est un acteur de premier plan dans le domaine de la mobilité électrique en France. L'entreprise propose des solutions complètes de recharge pour les véhicules électriques, s'adressant aux collectivités locales et aux entreprises. L'expertise d'IZIVIA couvre la fourniture et l'installation de bornes de recharge, la supervision et la maintenance des infrastructures, ainsi qu'une gamme variée de services. De plus, IZIVIA investit dans ses propres stations de recharge publiques, situées dans des zones stratégiques telles que les parkings de supermarchés et les restaurants. En tant que fournisseur de services de mobilité électrique, IZIVIA propose une application et une carte de recharge permettant l'accès à 300 000 points de recharge à travers la France et l'Europe.

