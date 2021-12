EcoFlow, fornitore di energia portatile leader del settore, lancia gli sconti delle feste in Europa

Il sistema di alimentazione portatile DELTA, con un prezzo di listino di 1.399 euro, è ora scontato dell'11% a 1.249 euro. EcoFlow DELTA è un generatore alimentato a batteria con una capacità di 1,2 kWh, in grado di alimentare contemporaneamente fino a 11 dispositivi tramite prese CA, CC o USB.

Il sistema di alimentazione portatile RIVER Max, in precedenza 649 euro, è ora scontato a 599 euro. Con la tecnologia brevettata X-Stream di EcoFlow, l'inverter smart consente una rapida ricaricabilità che richiede meno di 1 ora per ricaricare dallo 0% all'80%. RIVER Max presenta inoltre un design modulare che consente un uso flessibile della batteria: la batteria extra può infatti essere rimossa, passando da 576 Wh a 288 Wh, per una maggiore portabilità all'aperto.

Il sistema di alimentazione portatile RIVER Pro, venduto inizialmente a 749 euro, ora ha un prezzo di 699 euro. RIVER Pro alimenta dispositivi fino a 1800 W con la modalità X-Boost e supporta l'80% degli elettrodomestici di cucina e degli utensili per il fai da te.

Inoltre, il pannello solare da 110 W, originariamente 339 euro, è scontato a 299 euro. Composto da efficienti celle in silicio monocristallino e materiale idrorepellente, il pannello solare ricarica i sistemi di alimentazione portatili mantenendo le apparecchiature in funzione in varie condizioni.

"Il grande supporto dimostratoci dai nostri clienti ci ha consentito di espandere la nostra presenza in Europa a un ritmo rapido. Rimaniamo fedeli alla nostra missione di reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia", ha dichiarato Jenny Zhang, Global Marketing Head di EcoFlow.

EcoFlow è stata fondata nel 2017 da un gruppo di ingegneri di droni, guidati dall'obiettivo di applicare la leggerezza e la longevità delle batterie dei droni ai potenti prodotti di accumulo di energia. Oggi, come azienda di soluzioni portatili per l'alimentazione e le energie rinnovabili, EcoFlow costruisce sistemi di alimentazione portatili leader del settore, nonché accessori ecologici come pannelli solari e generatori intelligenti. Grazie a una rete di oltre 300 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in 35 Paesi e aree geografiche in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697837/EU_EN.jpg

