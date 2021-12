EcoFlow, czołowy dostawca przenośnych systemów zasilania ujawnia szczegóły świątecznych promocji dostępnych w Europie

W okresie świątecznej promocji klienci dokonujący zakupów za pośrednictwem strony internetowej EcoFlow mogą zaoszczędzić nawet do 12%.

Podstawową cenę przenośnej stacji zasilania DELTA obniżono o 11% z kwoty 1 399 EUR do 1 249 EUR. EcoFlow DELTA to zasilany z akumulatora generator energii o mocy 1,2 KWh, zdolny do jednoczesnego zasilania nawet 11 urządzeń i wyposażony w złącza prądu stałego, zmiennego i USB.

Przenośną stację zasilania RIVER Max przeceniono z 649 EUR na 599 EUR. Dzięki zastosowaniu opatentowanej przez EcoFlow technologii X-Stream, inteligentny inwerter pozwala na szybkie ładowanie od 0% do 80% w czasie krótszym niż 1 godzina. Ponadto, stacja RIVER Max posiada konstrukcję modułową umożliwiającą elastyczne korzystanie z akumulatora. Dodatkowy akumulator można odłączyć, co ułatwia przenoszenie generatora z miejsca na miejsce. Moc generatora zasilanego dodatkowym akumulatorem wynosi 576 Wh, a bez niego 288 Wh.

Cena przenośnej stacji zasilania RIVER Pro została obniżona z podstawowej kwoty 749 EUR do 699 EUR. Stacja RIVER Pro zasila w trybie X-Boost urządzenia o mocy maksymalnej 1800 W, w tym do 80% urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domowej kuchni oraz elektronarzędzi.

Ponadto, cenę panelu słonecznego 110W Solar Panel obniżono ze standardowej kwoty 339 EUR do 299 EUR. Panel słoneczny składający się z monokrystalicznych ogniw krzemowych oraz tworzywa wodoodpornego umożliwia naładowanie przenośnej stacji zasilania bez konieczności wyłączania urządzenia, niezależnie od warunków.

„Naszą obecność na rynku europejskim mogliśmy w szybkim tempie umocnić dzięki wsparciu, jakie okazali nam nasi klienci. Pozostajemy niezłomnie wierni naszej misji zmiany sposobu zaopatrywania świata w energię" - powiedziała Jenny Zhang, dyrektor działu marketingu EcoFlow.

Spółka EcoFlow powstała w 2017 r. z inicjatywy grupy inżynierów specjalizujących się w budowie dronów, którym przyświecał cel wykorzystania lekkości i dużej wytrzymałości używanych w dronach akumulatorów w wydajnych urządzeniach do magazynowania energii. Dziś, EcoFlow jako spółka oferująca przenośne systemy zasilania i rozwiązania oparte na energii ze źródeł odnawialnych, tworzy najlepsze w branży przenośne stacje zasilania i przyjazne dla środowiska akcesoria, między innymi panele słoneczne i inteligentne generatory. Produkty EcoFlow są dziś dostępne w 35 państwach i regionach Europy za pośrednictwem sieci ponad 300 lokalnych sprzedawców detalicznych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej EcoFlow.

