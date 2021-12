EcoFlow, le premier fournisseur d'énergie portable du secteur, lance ses offres de Noël en Europe

La centrale électrique portable DELTA, initialement vendue à 1 399 €, s'affiche désormais à 1 249€ avec une remise de 11 %. L'EcoFlow DELTA est un générateur avec batterie d'une capacité de 1,2KWh, capable d'alimenter jusqu'à 11 appareils en même temps via des prises CA, CC ou USB.

La station d'alimentation portable RIVER Max, auparavant à 649 €, est maintenant vendue à 599 € Grâce à la technologie X-Stream brevetée d'EcoFlow, l'onduleur intelligent permet une recharge rapide qui prend moins d'une heure pour passer de 0 à 80 %. De plus, le RIVER Max a une conception modulaire qui permet une utilisation flexible de la batterie. La batterie supplémentaire est détachable, offrant plus de portabilité en extérieur en retirant la batterie supplémentaire - de 576Wh à 288Wh.

La centrale d'alimentation portable RIVER Pro, dont le prix d'origine était de 749 €, est proposé maintenant au prix de 699 €. La RIVER Pro alimente des appareils jusqu'à 1800W avec le mode X-Boost, et prend en charge 80 % des appareils de cuisine domestique et des outils de bricolage.

En outre, le Panneau solaire 110W, initialement à 339 €, est réduit à 299 €. Composé de cellules efficaces en silicium monocristallin et d'un matériau résistant à l'eau, le panneau solaire recharge les stations d'alimentation portables tout en maintenant le fonctionnement des équipements dans diverses conditions.

« Les fortes manifestations de soutien de nos clients nous ont permis d'étendre notre présence européenne à un rythme rapide. Nous restons inébranlables dans notre mission de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie », a déclaré Jenny Zhang, la responsable du marketing mondial chez EcoFlow.

EcoFlow a été fondée en 2017 par un groupe d'ingénieurs spécialisés dans les drones, animés par l'objectif d'appliquer la légèreté et la longévité des batteries de drones à de puissants produits de stockage d'énergie. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable, EcoFlow construit des stations d'énergie portable de pointe et des accessoires écologiques comme des panneaux solaires et des générateurs intelligents. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 35 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 300 détaillants locaux.

