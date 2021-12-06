EcoFlow снижает цены на портативные источники энергии в преддверии новогодних праздников

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EcoFlow Inc.

Dec 06, 2021, 01:00 ET

ПАРДУБИЦЕ (Чехия), 6 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, ведущий производитель портативного оборудования для энергоснабжения, в том числе возобновляемой энергии, объявила о начале новогодней и рождественской распродажи 6 декабря. Представители семейства портативных электростанций RIVER, высокопроизводительное оборудование серии DELTA, а также отдельные солнечные панели станут отличным подарком на Рождество или выгодным вложением для семейного бюджета на случай внезапного отключения электроэнергии.

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В течение промоакции клиенты могут сэкономить до 12%, делая покупки на веб-сайте компании EcoFlow.

Скидка на портативную электростанцию DELTA составляет 11%: ее стоимость снизилась с €1399 до €1249. EcoFlow DELTA представляет собой генератор аккумуляторного типа емкостью 1,2 кВт·ч, способный одновременно питать до 11 устройств через розетки переменного и постоянного тока или USB.

Стоимость портативной электростанции RIVER Max в розничной продаже снизилась с €649 до €599. За счет запатентованной компанией EcoFlow технологии X-Stream интеллектуальный преобразователь поддерживает быструю перезарядку с 0% до 80% менее чем за час. Модульная конструкция RIVER Max обеспечивает гибкость вариантов использования аккумулятора. Чтобы повысить портативность оборудования при работе вне помещений, дополнительный съемный аккумулятор можно снять, при этом мощность снизится с 576 Вт·ч до 288 Вт·ч.

Стоимость портативной электростанции RIVER Pro снизилась с €749 до €699. Электростанция RIVER Pro может снабжать энергией устройства мощностью до 1800 Вт в режиме X-Boost и совместима с 80% бытовой кухонной техники и инструментов для дома.

Кроме того, была снижена стоимость солнечной панели мощностью 110 Вт — с €339 EUR до €299 EUR. Солнечная панель состоит из высокопроизводительных монокристаллических кремниевых элементов в сочетании с водостойким материалом и предназначена для зарядки портативных электростанций с целью энергоснабжения различных видов оборудования.

«Доверие наших клиентов помогло нам занять прочные позиции на европейском рынке. Мы по-прежнему привержены своей миссии — трансформировать доступ к энергии по всему миру», — отметила глава отдела глобального маркетинга компании EcoFlow Дженни Чанг (Jenny Zhang).

Компания EcoFlow была основана в 2017 году группой разработчиков беспилотных летательных аппаратов, которые искали способ создать легкие и долговечные аккумуляторы для дронов. В настоящее время компания известна как производитель портативного оборудования для энергоснабжения, в том числе возобновляемой энергии, поставляя портативные электростанции и экологически чистые аксессуары, в частности солнечные панели и интеллектуальные генераторы. EcoFlow реализует свою продукцию в 35 странах Европы при поддержке более чем 300 местных ритейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании EcoFlow.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1697837/EU_EN.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.

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