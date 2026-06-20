Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di circa 472 milioni di dollari, tra cui OpenAI, Beast Industries, oltre 16.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

Composizione della tesoreria di Eightco al 18 giugno 2026: 90 milioni di dollari di azioni OpenAI (indirette), 18 milioni di dollari di azioni Beast Industries, 16.278 ETH, 283 milioni di WLD e 149 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti, per un totale di circa 472 milioni di dollari

OpenAI ha annunciato di aver presentato un S-1 riservato, preparandosi per un'offerta pubblica iniziale

World offre una soluzione al problema del "doppio umano" in un mondo in cui aumentano i deepfake

Eightco offre un'esposizione indiretta ad alcune delle società private più innovative, tra cui OpenAI e Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 20 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o "la Società") ha fornito oggi un aggiornamento sulle proprie partecipazioni complessive, evidenziando la crescente presenza nel settore degli asset digitali e degli investimenti strategici in aziende tecnologiche private leader.

Al 17 giugno 2026, alle ore 19:30. ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento di 18 milioni di dollari in Beast Industries, un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,66 dollari per WLD (secondo Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e un totale di circa 149 milioni di dollari in contanti e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 472 milioni di dollari.

Le principali notizie in testa all'informazione:

Il management di ORBS ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcuni degli elementi più cruciali per il futuro dell'intelligenza artificiale e del sistema finanziario digitale. Tra le partecipazioni, i punti salienti delle ultime settimane sono:

Recentemente, SpaceX ha annunciato l'acquisizione di Cursor per 60 miliardi di dollari, al fine di rafforzare le proprie capacità nel campo del software di IA e della programmazione attraverso la propria divisione dedicata all'IA. Cursor è una delle piattaforme di programmazione per l'IA in più rapida crescita ed è diventata un importante prodotto di IA per le imprese. Questa acquisizione continua a rafforzare l'interesse degli investitori per le infrastrutture di IA e i software di produttività (Reuters).

Questa settimana, MrBeast ha battuto un altro record raggiungendo i 500 milioni di iscritti su YouTube, diventando il primo creator a raggiungere questo traguardo (TheWrap).

"La quotazione in borsa delle aziende specializzate in IA rappresenta uno sviluppo positivo per l'intero settore. Man mano che gli investitori acquisiscono maggiore esposizione nei confronti dei leader del settore dell'IA, l'interesse spesso si estende all'intero ecosistema, creando maggiore visibilità e opportunità per aziende come ORBS", ha affermato Thomas "Tom" Lee, membro del consiglio di amministrazione di Eightco.

Eightco: esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo le previsioni dell'Azienda, plasmeranno il prossimo decennio dell'innovazione: IA, identità digitale ed economia dei creator, con posizioni in ciascuno di essi attraverso investimenti indiretti in OpenAI (19% delle partecipazioni in portafoglio di ORBS), Worldcoin (39%) e Beast Industries (4%).

Intelligenza artificiale: OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in veicoli a scopo speciale con esposizione a partecipazioni azionarie nella società madre di OpenAI, pari a circa il 19% delle attività di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate tra tutti i veicoli quotati.

ChatGPT, l'app di OpenAI destinata al grande pubblico, è diventata l'app di IA per consumatori numero uno al mondo (Sensor Tower) e nel febbraio 2026 ha superato i 900 milioni di utenti attivi settimanali, diventando così la tecnologia consumer con la crescita più rapida della storia (UBS via Reuters).

Identità digitale: Token WLD

Eightco detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,3% della fornitura circolante, la maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 39% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale di 'Proof of Human' creata da Tools for Humanity (cofondata da Sam Altman e Alex Blania) e gestita dalla World Foundation. I dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che l'utente sia una persona fisica e non un agente AI.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni pagano commissioni per ogni verifica, mentre la verifica dell'utente finale rimane gratuita; sia gli emittenti di credenziali che il protocollo World traggono profitto dall'autenticazione di utenti umani verificati. World individua un'opportunità di fatturato potenziale complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui quello bancario, l'e-commerce, i giochi, i social media e l'IA agentica (secondo Tools for Humanity).

Economia dei creator: Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, pari a circa il 4% delle attività di tesoreria.

Beast Industries vanta una delle più ampie reti di distribuzione diretta al consumatore al mondo, con una base complessiva di oltre 500 milioni di follower su tutte le piattaforme, grazie soprattutto a MrBeast, la persona più seguita su YouTube a livello globale. Man mano che l'IA trasforma la creazione di contenuti in un bene standardizzato, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa, che sta implementando una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), offrendo agli investitori un'esposizione indiretta, tramite un unico ticker, a tre dei trend principali di questo ciclo: l'IA attraverso il suo investimento indiretto in OpenAI, l'identità digitale attraverso la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof-of-Human, e l'economia dei creator attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali leader, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta sviluppando l'infrastruttura per la verifica umana nell'era dell'IA agentica.

Per ulteriori informazioni:

X: @iamhuman_orbs

Sito web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa al Nasdaq. ORBS offre un'esposizione indiretta a: OpenAI e Beast Industries.

Chi possiede la maggior quantità di Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,30% dell'offerta circolante, e rappresenta la più grande posizione istituzionale resa pubblica a livello globale.

Che cos'è la Proof of Human?

La Proof of Human è una verifica crittografica che attesta che un utente è una persona fisica e unica, non un bot o un agente AI. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, il settore bancario, il commercio agentico e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) è collegata alla Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale pubblicamente noto di Worldcoin (WLD), il token che alimenta la rete 'Proof of Human' di World.

Chi è il CEO di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è il CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della società vi sono Tom Lee (Managing Partner e responsabile della ricerca presso Fundstrat, nonché presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in qualità di consulente del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist presso ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quelle relative a fatti storici, possono essere considerate di natura previsionale, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni riguardanti: le aspettative della Società secondo cui l'IA, l'identità digitale e l'economia dei creator plasmeranno il prossimo decennio di innovazione; la convinzione della Società che il proprio portafoglio di titoli detenga alcune delle componenti più cruciali per il futuro dell'IA e del sistema finanziario digitale; le dichiarazioni relative alla possibilità di una quotazione diretta o di un'offerta pubblica iniziale (IPO) di OpenAI a seguito della presentazione di un modulo S-1 riservato; la dichiarazione di Tom Lee secondo cui la quotazione in borsa delle società di IA rappresenta uno sviluppo positivo per l'intero settore e che, man mano che gli investitori acquisiscono maggiore esposizione ai leader del settore dell'IA, l'interesse spesso si espande all'intero ecosistema, creando maggiore visibilità e opportunità per società come ORBS; le dichiarazioni relative al fatto che ChatGPT sia la tecnologia di consumo in più rapida espansione della storia; la convinzione che la verifica 'Proof-of-Human' stia diventando un'infrastruttura essenziale per i social network, il settore bancario, il commercio agentico e i sistemi finanziari nell'era dell'IA agentica; dichiarazioni secondo cui World offre una soluzione al problema del 'doppio umano' in un mondo in cui proliferano i deepfake; dichiarazioni relative alle opportunità di fatturato raggiungibili da World, pari a 6,35 trilioni di dollari, in settori che spaziano dal settore bancario all'e-commerce, ai giochi, ai social media e all'IA agentica; dichiarazioni relative alla posizione della Società come il più grande detentore istituzionale di WLD a livello globale, secondo quanto reso pubblico; dichiarazioni secondo cui la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse man mano che l'IA rende la produzione di contenuti un bene di massa; e dichiarazioni relative alla creazione, da parte della Società, di un livello infrastrutturale per la verifica umana nell'era dell'IA agentica. Termini quali "prevedere", "aspettarsi", "sarà", "anticipa", "continuare", "ampliare", "promuovere", "sviluppare", "ritiene", "linee guida", "obiettivo", "potrebbe", "rimanere", "progettare", "prospettive", "intendere", "stimare", "essere in grado di", "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili mirano a individuare le dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi del management, soggette a rischi e incertezze, e non costituiscono garanzie di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'incapacità della Società di influenzare la gestione o le operazioni di società private in cui la Società non detiene una partecipazione di controllo, tra cui OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società, inclusa la sua posizione indiretta nel capitale di OpenAI (detenuta tramite veicoli a scopo speciale), la sua posizione in WLD e la sua posizione nel capitale di Beast Industries; la capacità della Società di mantenere la conformità ai requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale della Società o ritardano in altro modo l'impiego di capitale; l'incapacità di raccogliere capitale adeguato per finanziare o espandere le proprie operazioni aziendali o gli investimenti strategici; volatilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi WLD ed ETH, che potrebbe influire in modo significativo sul valore delle partecipazioni di tesoreria della Società; cambiamenti normativi, legislazione futura e regolamentazione che incidono negativamente sugli asset digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; rischi relativi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof-of-Human e della rete World; incertezza riguardo al ritmo e alla traiettoria dell'implementazione dell'IA agentica nelle applicazioni aziendali e di consumo; l'incertezza relativa alla roadmap dei prodotti di OpenAI e alle tempistiche o al lancio di una eventuale IPO o quotazione diretta; rischi relativi alla capacità di Beast Industries di raggiungere le proprie proiezioni di crescita; concorrenza nei mercati dell'identità digitale e delle infrastrutture di IA; dipendenza da fonti terze per la valutazione di determinati investimenti; incertezza riguardo al successo continuativo di MrBeast e alle prestazioni del modello di business di Beast Industries incentrato sui creator; rischi relativi alle posizioni concentrate della Società in determinati asset digitali e investimenti in società private; e cambiamenti nelle posizioni dell'opinione pubblica e dei governi riguardo agli asset digitali o ai settori legati all'intelligenza artificiale. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di altri rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e le altre informazioni contenute nella Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e nei successivi documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni al fine di riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.