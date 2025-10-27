Envision Energy lancia la piattaforma scalabile di ottava generazione: maggiore densità energetica, maggiore flessibilità, rendimenti elevati

PECHINO, 27 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- In occasione del Tech Day di Pechino, Envision Energy, leader mondiale nella tecnologia verde, ha annunciato il lancio completo della sua piattaforma scalabile Gen 8. Dopo il debutto della soluzione da 8 MWh a Intersolar all'inizio di quest'anno, l'azienda presenta ora il portafoglio completo di configurazioni modulari, progettate per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di integrazione di fonti rinnovabili su scala industriale, elevate prestazioni e progetti di decarbonizzazione in tutto il mondo.

La piattaforma scalabile Gen 8 si basa sul design modulare basato su skid della Generazione 6, che offre una flessibilità in loco senza pari e riduce al minimo il lavoro di bilanciamento dell'impianto (BoP), con un ulteriore avanzamento dei miglioramenti della densità energetica introdotti con il contenitore da 5 MWh della Generazione 7 attraverso l'adozione della nuova cella da 750+ Ah. Combinando elevata densità energetica e un'unità modulare da 10 piedi più leggera e adatta alla logistica, GEN 8 offre una maggiore adattabilità a diversi siti di progetto senza compromettere l'efficienza nel trasporto, nell'installazione o nel funzionamento. Il suo design supporta configurazioni da 6 MWh, 8 MWh, 10 MWh, 12 MWh (e superiori) per unità, consentendo ai clienti di scegliere l'equilibrio ottimale tra ingombro e durata in base alla disponibilità del terreno, all'economia del progetto e ai requisiti prestazionali.

Flessibilità modulare con sicurezza avanzata e prestazioni elevate

Il design modulare da 10 piedi di Envision garantisce un'adattabilità eccezionale a progetti di tutte le dimensioni, supportando con facilità applicazioni di durata superiore alle quattro ore. Ogni unità pesa meno di 29 tonnellate, consentendo un trasporto agevole e pronto per la circolazione su strada anche in regioni con rigidi limiti di peso per ponti o assi.

Il design modulare più leggero offre ai clienti maggiore flessibilità. I clienti possono optare per veicoli di trasporto e gru di tonnellaggio inferiore, migliorando l'accessibilità delle attrezzature, riducendo i costi complessivi del progetto e riducendo al minimo i requisiti di terreno per il raggio di sterzata in loco e le operazioni di sollevamento. In alternativa, è possibile utilizzare gru di tonnellaggio maggiore per installare più unità di accumulo di energia senza dover spostare la gru, riducendo così i tempi complessivi di installazione e messa in servizio del progetto fino al 30%.

Una strategia di sicurezza antincendio che privilegia la prevenzione fornisce una protezione multistrato, dal livello cellulare a quello di sistema, in conformità con gli standard più rigorosi del settore. Si ottiene inoltre una riduzione del 12% del consumo di energia ausiliaria. Gli algoritmi SoC ottimizzati e il bilanciamento dinamico continuo mantengono il sistema operativo alla massima capacità utilizzabile, con una stima precisa dello stato operativo della batteria.

Riduzione del LCOE con ottimizzazione intelligente per rendimenti più elevati

Ogni unità modulare è costruita su una piattaforma ad alta capacità con celle da 750+ Ah, che offre una maggiore densità energetica, un ingombro ridotto del 26% per i tipici sistemi da 4 ore e un consumo di energia ausiliaria inferiore del 12%, riducendo i costi complessivi del progetto e prolungando la durata utile. Queste efficienze si traducono in risultati economici più solidi, tra cui un incremento stimato dell'1% del tasso di rendimento interno (IRR) per un progetto da 100 MW/4 ore rispetto a un valore di base di 5 MWh.

Basate sull'ecosistema OT-IT intelligente EnOS di Envision, le soluzioni SCADA, EMS e Hybrid PPC offrono un'architettura di controllo end-to-end integrata che consente gestione complessa in tempo reale, manutenzione predittiva e ottimizzazione dei ricavi. La gestione della flotta basata sul cloud sfrutta l'apprendimento automatico per migliorare le prestazioni e prolungare la durata del sistema, garantendo che ogni progetto raggiunga il massimo ritorno finanziario. L'analisi avanzata consente il rilevamento precoce di anomalie termiche ed elettriche per salvaguardare le risorse, mentre la manutenzione predittiva e l'apprendimento adattivo del sistema riducono i tempi di inattività e i costi di manutenzione. Le previsioni accurate di SoC/SoE e la distribuzione ottimizzata massimizzano ulteriormente i ricavi e la redditività complessiva del progetto.

PCS avanzato con durabilità ambientale

Envision Energy presenta la sua seconda configurazione da 10 MVA, composta da quattro unità PCS da 2,5 MW accoppiate in parallelo. Questo design modulare PCS migliora la disponibilità e la resilienza del sistema, garantendo al contempo un profilo di rumore inferiore rispetto alle controparti costituite da singole macchine più grandi, un vantaggio fondamentale negli ambienti sensibili al rumore. Progettato per le condizioni più difficili, il sistema funziona in modo affidabile da -30°C a +55°C e soddisfa gli standard anticorrosione IP55 e C5 per resistere a sale, umidità e ambienti esterni difficili. La tecnologia a bassa rumorosità (≤55 dB(A)) con aerodinamica ottimizzata e algoritmi di controllo riduce al minimo la resistenza al flusso d'aria e il rumore delle ventole, rendendolo ideale per i siti sensibili al rumore.

"La piattaforma scalabile Gen 8 riflette il nostro impegno continuo nel fornire sistemi di accumulo che combinano eccellenza tecnica e adattabilità pratica", ha dichiarato Kevin Huang, vicepresidente senior e presidente della linea di prodotti per l'accumulo di energia di Envision Energy. "Piuttosto che un singolo prodotto, questa serie offre una famiglia completa di soluzioni, dando ai nostri clienti la flessibilità di concepire progetti che soddisfino le loro esigenze specifiche, mantenendo al contempo i massimi livelli di affidabilità e prestazioni. Combinando tecnologie di storage all'avanguardia, produzione scalabile e una profonda competenza nell'integrazione dei sistemi, la piattaforma scalabile Gen 8 non solo supporta un futuro energetico più pulito, più intelligente e più resiliente, ma rafforza anche il nostro impegno nell'accelerare la transizione globale verso l'energia rinnovabile".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802525/Envision_GEN_8__10_MWh_Liquid_Cooled_DC_Container.jpg