- Envision Energy lanza su plataforma escalable Gen 8: mayor densidad energética, mayor flexibilidad y mayor rentabilidad

BEIJING, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, anunció el lanzamiento completo de su Plataforma Escalable Gen 8 en su Tech Day en Pekín. Tras el debut de la solución de 8 MWh en Intersolar a principios de este año, la compañía presenta ahora su cartera completa de configuraciones modulares, diseñadas para satisfacer una amplia gama de requisitos de proyectos de integración de energías renovables, alto rendimiento y descarbonización a escala de servicios públicos en todo el mundo.

Envision Gen 8 Scalable Platform

La Plataforma Escalable Gen 8 se basa en el diseño modular sobre patines de la Generación 6, que proporciona una flexibilidad in situ inigualable y minimiza el trabajo en el balance de planta (BoP). Además, impulsa las mejoras de densidad energética introducidas con el contenedor de 5 MWh de la Generación 7 mediante la adopción de la nueva celda de más de 750 Ah. Al combinar una alta densidad energética con una unidad modular de 3 metros, más ligera y fácil de transportar, la GEN 8 ofrece una mayor adaptabilidad a diversos emplazamientos de proyecto sin comprometer la eficiencia en el transporte, la instalación ni la operación. Su diseño admite configuraciones de 6 MWh, 8 MWh, 10 MWh, 12 MWh (y superiores) por unidad, lo que permite a los clientes elegir el equilibrio óptimo entre espacio y duración para adaptarse a la disponibilidad de terreno, la rentabilidad del proyecto y los requisitos de rendimiento.

Flexibilidad modular con seguridad avanzada y alto rendimiento

El diseño modular de 3 metros de Envision ofrece una adaptabilidad excepcional para proyectos de todos los tamaños, soportando fácilmente aplicaciones de más de cuatro horas. Cada unidad pesa menos de 29 toneladas, lo que permite un transporte fluido y listo para circular por carretera, incluso en regiones con límites estrictos de peso para puentes o ejes.

El diseño modular más ligero ofrece a los clientes mayor flexibilidad. Pueden optar por vehículos de transporte y grúas de menor tonelaje, lo que mejora la accesibilidad de los equipos, reduce los costes generales del proyecto y minimiza la necesidad de terreno para el radio de giro y las operaciones de elevación en la obra. Como alternativa, se pueden emplear grúas de mayor tonelaje para instalar múltiples unidades de almacenamiento de energía sin reubicarlas, lo que reduce el tiempo total de instalación y puesta en marcha del proyecto hasta en un 30 %.

Una estrategia de seguridad contra incendios que prioriza la prevención proporciona protección multicapa, desde la celda hasta el sistema, cumpliendo con los estándares más estrictos de la industria. Además, logra una reducción del 12 % en el consumo de energía auxiliar. Los algoritmos optimizados del SoC y el balanceo dinámico continuo mantienen el sistema funcionando a su máxima capacidad útil, con una estimación precisa del estado operativo de la batería.

Menor LCOE con optimización inteligente para obtener mayores retornos

Cada unidad modular se basa en una plataforma de alta capacidad con celdas de más de 750 Ah, lo que ofrece mayor densidad energética, un espacio un 26 % menor para sistemas típicos de 4 horas y un consumo de energía auxiliar un 12 % menor, lo que reduce los costes generales del proyecto y prolonga su vida útil. Estas eficiencias se traducen en una mayor rentabilidad, incluyendo un aumento estimado del 1 % en la TIR para un proyecto de 100 MW/4 horas, en comparación con un sistema base de 5 MWh.

Basadas en el ecosistema inteligente OT-IT EnOS de Envision, las soluciones SCADA, EMS y PPC híbrido ofrecen una arquitectura de control integral que permite la gestión compleja en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimización de ingresos. La gestión de flotas en la nube aprovecha el aprendizaje automático para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil del sistema, garantizando así la máxima rentabilidad financiera en cada proyecto. Los análisis avanzados permiten la detección temprana de anomalías térmicas y eléctricas para proteger los activos, mientras que el mantenimiento predictivo y el aprendizaje adaptativo del sistema reducen el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento. La previsión precisa de SoC/SoE y el despacho optimizado maximizan aún más los ingresos y la rentabilidad general del proyecto.

PCS avanzado con durabilidad ambiental

Envision Energy presenta su segunda configuración de 10 MVA, compuesta por cuatro unidades PCS de 2,5 MW acopladas en paralelo. Este diseño modular de PCS mejora la disponibilidad y la resiliencia del sistema, a la vez que ofrece un perfil de ruido más bajo que sus homólogos de una sola máquina de mayor tamaño, una ventaja crucial en entornos sensibles al ruido. Diseñado para las condiciones más exigentes, el sistema funciona de forma fiable desde -30 °C hasta +55 °C y cumple con los estándares anticorrosión IP55 y C5 para soportar la salinidad, la humedad y las duras condiciones exteriores. Su tecnología de bajo ruido (≤55 dB(A)) con aerodinámica optimizada y algoritmos de control minimiza la resistencia al flujo de aire y el ruido del ventilador, lo que lo hace ideal para instalaciones sensibles al ruido.

"La Plataforma Escalable Gen 8 refleja nuestro compromiso continuo de ofrecer sistemas de almacenamiento que combinen excelencia técnica con adaptabilidad práctica", afirmó Kevin Huang, Vicepresidente Sénior y Presidente de la Línea de Productos de Almacenamiento de Energía de Envision Energy. "Más que un solo producto, esta serie ofrece una familia completa de soluciones, brindando a nuestros clientes la flexibilidad de diseñar proyectos que satisfagan sus necesidades específicas, manteniendo los más altos niveles de confiabilidad y rendimiento. Al combinar tecnología de almacenamiento de vanguardia, fabricación escalable y una profunda experiencia en integración de sistemas, la Plataforma Escalable Gen 8 no solo promueve un futuro energético más limpio, inteligente y resiliente, sino que también refuerza nuestro compromiso de acelerar la transición global hacia las energías renovables".