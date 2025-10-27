Envision Energy lance la plateforme évolutive Gen 8 : Densité énergétique plus élevée, plus grande flexibilité, rendements élevés

BEIJING, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a annoncé le déploiement complet de sa plateforme évolutive Gen 8 lors de son Tech Day à Pékin. Après la présentation de la solution 8 MWh à Intersolar au début de l'année, l'entreprise présente maintenant la gamme complète de configurations modulaires, conçues pour répondre à un large éventail d'exigences en matière d'intégration des énergies renouvelables à l'échelle de l'entreprise, de performances élevées et de projets de décarbonisation dans le monde entier.

Envision Gen 8 Scalable Platform

La plateforme évolutive Gen 8 s'appuie sur la conception modulaire sur patins de la génération 6, qui offre une flexibilité inégalée sur site et minimise les travaux d'équilibrage de l'usine, tout en poursuivant les améliorations de la densité énergétique introduites avec le conteneur de 5 MWh de la génération 7 grâce à l'adoption de la nouvelle cellule de 750+ Ah. En combinant une densité énergétique élevée avec une unité modulaire de 10 pieds plus légère et plus conviviale sur le plan logistique, la GEN 8 offre une plus grande adaptabilité sur divers sites de projet sans compromettre l'efficacité du transport, de l'installation ou de l'exploitation. Sa conception permet des configurations de 6 MWh, 8 MWh, 10 MWh, 12 MWh (et plus) par unité, ce qui permet aux clients de choisir l'équilibre optimal entre l'empreinte et la durée en fonction de la disponibilité du terrain, de l'économie du projet et des exigences de performance.

Flexibilité modulaire, sécurité avancée et haute performance

La conception modulaire de 10 pieds d'Envision offre une adaptabilité exceptionnelle pour des projets de toutes tailles, permettant des applications de plus de quatre heures avec facilité. Chaque unité pèse moins de 29 tonnes, ce qui permet un transport fluide et prêt pour la route, même dans les régions où les limites de poids des ponts ou des essieux sont strictes.

La conception modulaire plus légère offre aux clients une plus grande flexibilité. Les clients peuvent opter pour des véhicules de transport et des grues de plus faible tonnage, ce qui améliore l'accessibilité des équipements, réduit les coûts globaux du projet et minimise les besoins en terrain pour le rayon de braquage et les opérations de levage sur le site. Il est également possible d'utiliser des grues de plus fort tonnage pour installer plusieurs unités de stockage d'énergie sans déplacer la grue, ce qui permet de réduire de 30 % le temps d'installation et de mise en service du projet.

Une stratégie de sécurité incendie axée sur la prévention offre une protection multicouche - de la cellule au système - conformément aux normes les plus strictes de l'industrie. Il permet également de réduire de 12 % la consommation d'énergie auxiliaire. Les algorithmes optimisés du SoC et l'équilibrage dynamique continu permettent au système de fonctionner au maximum de sa capacité utilisable, avec une estimation précise de l'état de fonctionnement de la batterie.

Réduction du LCOE grâce à une optimisation intelligente pour des rendements plus élevés

Chaque unité modulaire est construite sur une plateforme à haute capacité avec des cellules de plus de 750 Ah, offrant une plus grande densité énergétique, un encombrement 26% plus petit pour les systèmes typiques de 4 heures, et une consommation d'énergie auxiliaire inférieure de 12%, réduisant les coûts globaux du projet et prolongeant la durée de vie. Ces gains d'efficacité se traduisent par des économies plus importantes, notamment une augmentation du TRI estimée à 1 % pour un projet de 100 MW / 4 heures par rapport à une base de référence de 5 MWh.

Basées sur l'écosystème intelligent OT-IT EnOS d'Envision , les solutions SCADA, EMS et Hybrid PPC offrent une architecture de contrôle intégrée et de bout en bout qui permet une gestion complexe en temps réel, une maintenance prédictive et une optimisation des revenus. La gestion de flotte basée sur le cloud s'appuie sur l'apprentissage automatique pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie des systèmes, en veillant à ce que chaque projet atteigne un rendement financier maximal. L'analyse avancée permet une détection précoce des anomalies thermiques et électriques afin de protéger les actifs, tandis que la maintenance prédictive et l'apprentissage adaptatif des systèmes réduisent les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. La précision des prévisions SoC/SoE et l'optimisation de la répartition permettent de maximiser les revenus et la rentabilité globale du projet.

PCS avancé avec durabilité environnementale

Envision Energy dévoile sa deuxième configuration de 10 MVA, comprenant quatre unités PCS de 2,5 MW couplées en parallèle. Cette conception modulaire du PCS améliore la disponibilité et la résilience du système, tout en offrant un profil de bruit inférieur à celui des machines plus grandes, ce qui constitue un avantage essentiel dans les environnements sensibles au bruit. Conçu pour les conditions les plus difficiles, le système fonctionne de manière fiable de -30°C à +55°C et répond aux normes anti-corrosion IP55 et C5 pour résister au sel, à l'humidité et aux environnements extérieurs difficiles. Technologie à faible bruit (≤55 dB(A)) avec aérodynamique et algorithmes de contrôle optimisés minimise la résistance au flux d'air et le bruit du ventilateur, ce qui en fait la solution idéale pour les sites sensibles au bruit.

"La plateforme évolutive Gen 8 reflète notre engagement continu à fournir des systèmes de stockage qui combinent l'excellence technique et l'adaptabilité pratique", a déclaré Kevin Huang, vice-président senior et président de la ligne de produits de stockage d'énergie chez Envision Energy. "Plutôt qu'un produit unique, cette série offre une famille complète de solutions, donnant à nos clients la flexibilité de concevoir des projets qui répondent à leurs besoins spécifiques tout en maintenant les niveaux les plus élevés de fiabilité et de performance. En combinant une technologie de stockage de pointe, une fabrication évolutive et une grande expertise en matière d'intégration de systèmes, la plateforme évolutive Gen 8 soutient non seulement un avenir énergétique plus propre, plus intelligent et plus résilient, mais renforce également notre engagement à accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables."

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2802525/Envision_GEN_8__10_MWh_Liquid_Cooled_DC_Container.jpg