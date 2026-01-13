ESTEVE acquisirà la business unit Infusion Specialty Therapies di TerSera Therapeutics, espandendo la presenza negli Stati Uniti

BARCELLONA, Spagna e DEERFIELD, Illinois, 13 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE e TerSera Therapeutics LLC hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo in base al quale ESTEVE acquisirà la business unit Infusion Specialty Therapies (IST) di TerSera. Questa acquisizione strategica consente a ESTEVE di espandere la propria presenza negli Stati Uniti, con due asset sul mercato altamente specializzati e un team dedicato di professionisti delle vendite, del marketing e del settore medico.

Il ramo aziendale IST di TerSera comprende due farmaci speciali, Prialt® (infusione intratecale di ziconotide) e Quzyttir® (iniezione di cetirizina cloridrato). Prialt® è l'unico agente non oppioide approvato dalla FDA, indicato per la gestione del dolore cronico grave nei pazienti adulti per i quali è giustificata la terapia intratecale e che sono intolleranti o refrattari ad altri trattamenti, come analgesici sistemici, terapie aggiuntive o morfina intratecale.1 Prialt® è attualmente commercializzato in Europa da ESTEVE.2 Quzyttir® è il primo e unico antistaminico H1 iniettabile di seconda generazione approvato dalla FDA per il trattamento dell'orticaria acuta negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a sei mesi.3

Con questa transazione, ESTEVE otterrà i diritti mondiali per Quzyttir® in tutti i territori (tranne la Cina) e consoliderà i suoi diritti per Prialt® in tutto il mondo.

Staffan Schüberg, amministratore delegato di ESTEVE, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di accogliere la business unit Infusion Specialty Therapies e non vediamo l'ora di dare il benvenuto al talentuoso team di TerSera in ESTEVE. Questa acquisizione è perfettamente in linea con la nostra visione strategica di fornire soluzioni altamente specializzate laddove vi sia un'importante esigenza medica insoddisfatta. Aggiungendo Quzyttir® al nostro portafoglio ed espandendoci nel mercato statunitense con Prialt®, non solo rafforziamo la nostra competenza nelle terapie altamente specializzate, ma acceleriamo anche la nostra espansione negli Stati Uniti, il più grande mercato farmaceutico al mondo".

"ESTEVE è il nostro partner di lunga data per Prialt® in Europa. La loro competenza e le loro principali aree di interesse li rendono i futuri proprietari ideali per IST", ha affermato Edward Donovan, Amministratore Delegato di TerSera. "Riteniamo che questa transazione offra un'eccellente opportunità per Prialt® e Quzyttir® per portare avanti il forte slancio che abbiamo costruito con questi farmaci, mentre concentriamo la nostra attenzione sulle nostre aree terapeutiche principali dell'oncologia e delle malattie rare".

Questa operazione rafforza la crescita di ESTEVE negli Stati Uniti, una crescita iniziata con l'acquisizione nel 2024 di un'azienda specializzata in malattie rare e ultra-rare nelle aree dell'endocrinologia e dell'oncoendocrinologia. Il portafoglio altamente specializzato di ESTEVE è stato ulteriormente rafforzato dalla successiva espansione nel 2025: autorizzazione per Ex US di un prodotto biologico utilizzato per trattare bambini e adolescenti dai 2 ai 18 anni affetti da grave deficit primario del fattore di crescita insulino-simile 14; un trattamento adiuvante in fase di sperimentazione negli Stati Uniti e considerato lo standard di cura al di fuori degli Stati Uniti, dove è approvato per l'osteosarcoma non metastatico resecabile di alto grado in pazienti di età compresa tra 2 e 30 anni5 ; e un medicinale utilizzato negli adulti e nei bambini di età superiore ai 5 anni per trattare il carcinoma midollare della tiroide aggressivo e sintomatico .6

La chiusura della transazione attuale è prevista per il primo trimestre del 2026, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Perella Weinberg Partners è il consulente finanziario di ESTEVE per questa transazione, mentre Arnold & Porter è consulente legale. Leerink Partners ha agito in qualità di consulente finanziario principale di TerSera, mentre Kirkland & Ellis LLP è consulente legale.

Informazioni su ESTEVE

ESTEVE (esteve.com) è un'azienda farmaceutica globale con uno scopo chiaro: migliorare la vita delle persone. Fondata nel 1929 e con sede a Barcellona, ESTEVE vanta una forte presenza internazionale con filiali in ambito farmaceutico in Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

ESTEVE si concentra sulla distribuzione di trattamenti altamente specializzati che rispondono a importanti esigenze mediche insoddisfatte in diverse aree terapeutiche. Oltre alla nostra innovativa attività farmaceutica, offriamo servizi completi di produzione e sviluppo su contratto (CDMO), specializzati nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) attraverso strutture di livello mondiale in Spagna, Messico, Cina e Stati Uniti.

Il forte impegno di ESTEVE nei confronti dei suoi valori fondamentali – le persone sono importanti, la trasparenza e la responsabilità – resta al centro di tutto il suo operato.

Informazioni su TerSera Therapeutics

TerSera Therapeutics è un'azienda biofarmaceutica specializzata in oncologia e malattie rare. Fondata nel 2016, TerSera sta costruendo nuovi pilastri dell'assistenza sanitaria attraverso il suo portafoglio di terapie esclusive, amplificandone la capacità di fornire risultati significativi per i pazienti. TerSera è stata riconosciuta come uno dei migliori posti di lavoro del 2025. Per ulteriori informazioni, visitare TerSera.com e seguire la pagina LinkedIn.

Per ulteriori informazioni:



Esteve:

Irene Simón

Responsabile delle comunicazioni esterne globali e ESG

+34 934 466 000

[email protected]

Riferimenti

PRIALT® (ziconotide). Informazioni di prescrizione. TerSera Therapeutics LLC. www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/021060s012lbl.pdf Prialt®- www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/prialt QUZYTTIR® (cetirizina cloridrato iniettabile). Informazioni di prescrizione. TerSera Therapeutics LLC. www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/211415s008lbl.pdf Increlex - www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/increlex Mepact - www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/mepact Caprelsa - www.ema.europa.eu/it/medicines/human/EPAR/caprelsa

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859253/ESTEVE_Logo.jpg