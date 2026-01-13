ESTEVE acquisirà la business unit Infusion Specialty Therapies di TerSera Therapeutics, espandendo la presenza negli Stati Uniti

Notizia fornita da

ESTEVE

13 gen, 2026, 09:18 GMT

BARCELLONA, Spagna e DEERFIELD, Illinois, 13 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE e TerSera Therapeutics LLC hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo in base al quale ESTEVE acquisirà la business unit Infusion Specialty Therapies (IST) di TerSera.  Questa acquisizione strategica consente a ESTEVE di espandere la propria presenza negli Stati Uniti, con due asset sul mercato altamente specializzati e un team dedicato di professionisti delle vendite, del marketing e del settore medico. 

Il ramo aziendale IST di TerSera comprende due farmaci speciali, Prialt® (infusione intratecale di ziconotide) e Quzyttir® (iniezione di cetirizina cloridrato).  Prialt® è l'unico agente non oppioide approvato dalla FDA, indicato per la gestione del dolore cronico grave nei pazienti adulti per i quali è giustificata la terapia intratecale e che sono intolleranti o refrattari ad altri trattamenti, come analgesici sistemici, terapie aggiuntive o morfina intratecale.1 Prialt® è attualmente commercializzato in Europa da ESTEVE.2 Quzyttir® è il primo e unico antistaminico H1 iniettabile di seconda generazione approvato dalla FDA per il trattamento dell'orticaria acuta negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a sei mesi.3

Con questa transazione, ESTEVE otterrà i diritti mondiali per Quzyttir® in tutti i territori (tranne la Cina) e consoliderà i suoi diritti per Prialt® in tutto il mondo.

Staffan Schüberg, amministratore delegato di ESTEVE, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di accogliere la business unit Infusion Specialty Therapies e non vediamo l'ora di dare il benvenuto al talentuoso team di TerSera in ESTEVE. Questa acquisizione è perfettamente in linea con la nostra visione strategica di fornire soluzioni altamente specializzate laddove vi sia un'importante esigenza medica insoddisfatta. Aggiungendo Quzyttir® al nostro portafoglio ed espandendoci nel mercato statunitense con Prialt®, non solo rafforziamo la nostra competenza nelle terapie altamente specializzate, ma acceleriamo anche la nostra espansione negli Stati Uniti, il più grande mercato farmaceutico al mondo".

"ESTEVE è il nostro partner di lunga data per Prialt® in Europa. La loro competenza e le loro principali aree di interesse li rendono i futuri proprietari ideali per IST", ha affermato Edward Donovan, Amministratore Delegato di TerSera. "Riteniamo che questa transazione offra un'eccellente opportunità per Prialt® e Quzyttir® per portare avanti il forte slancio che abbiamo costruito con questi farmaci, mentre concentriamo la nostra attenzione sulle nostre aree terapeutiche principali dell'oncologia e delle malattie rare".  

Questa operazione rafforza la crescita di ESTEVE negli Stati Uniti, una crescita iniziata con l'acquisizione nel 2024 di un'azienda specializzata in malattie rare e ultra-rare nelle aree dell'endocrinologia e dell'oncoendocrinologia. Il portafoglio altamente specializzato di ESTEVE è stato ulteriormente rafforzato dalla successiva espansione nel 2025: autorizzazione per Ex US di un prodotto biologico utilizzato per trattare bambini e adolescenti dai 2 ai 18 anni affetti da grave deficit primario del fattore di crescita insulino-simile 14; un trattamento adiuvante in fase di sperimentazione negli Stati Uniti e considerato lo standard di cura al di fuori degli Stati Uniti, dove è approvato per l'osteosarcoma non metastatico resecabile di alto grado in pazienti di età compresa tra 2 e 30 anni5 ; e un medicinale utilizzato negli adulti e nei bambini di età superiore ai 5 anni per trattare il carcinoma midollare della tiroide aggressivo e sintomatico .6

La chiusura della transazione attuale è prevista per il primo trimestre del 2026, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Perella Weinberg Partners è il consulente finanziario di ESTEVE per questa transazione, mentre Arnold & Porter è consulente legale.  Leerink Partners ha agito in qualità di consulente finanziario principale di TerSera, mentre Kirkland & Ellis LLP è consulente legale.

Informazioni su ESTEVE

ESTEVE (esteve.com) è un'azienda farmaceutica globale con uno scopo chiaro: migliorare la vita delle persone. Fondata nel 1929 e con sede a Barcellona, ESTEVE vanta una forte presenza internazionale con filiali in ambito farmaceutico in Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

ESTEVE si concentra sulla distribuzione di trattamenti altamente specializzati che rispondono a importanti esigenze mediche insoddisfatte in diverse aree terapeutiche. Oltre alla nostra innovativa attività farmaceutica, offriamo servizi completi di produzione e sviluppo su contratto (CDMO), specializzati nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) attraverso strutture di livello mondiale in Spagna, Messico, Cina e Stati Uniti.

Il forte impegno di ESTEVE nei confronti dei suoi valori fondamentali – le persone sono importanti, la trasparenza e la responsabilità – resta al centro di tutto il suo operato.   

Informazioni su TerSera Therapeutics

TerSera Therapeutics è un'azienda biofarmaceutica specializzata in oncologia e malattie rare. Fondata nel 2016, TerSera sta costruendo nuovi pilastri dell'assistenza sanitaria attraverso il suo portafoglio di terapie esclusive, amplificandone la capacità di fornire risultati significativi per i pazienti. TerSera è stata riconosciuta come uno dei migliori posti di lavoro del 2025.  Per ulteriori informazioni, visitare TerSera.com e seguire la pagina LinkedIn.

Per ulteriori informazioni:

Esteve:
Irene Simón
Responsabile delle comunicazioni esterne globali e ESG
+34 934 466 000
[email protected]  

Riferimenti

  1. PRIALT® (ziconotide). Informazioni di prescrizione. TerSera Therapeutics LLC. www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/021060s012lbl.pdf 
  2. Prialt®- www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/prialt 
  3. QUZYTTIR® (cetirizina cloridrato iniettabile). Informazioni di prescrizione. TerSera Therapeutics LLC. www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2025/211415s008lbl.pdf 
  4. Increlex - www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/increlex 
  5. Mepact - www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/mepact 
  6. Caprelsa - www.ema.europa.eu/it/medicines/human/EPAR/caprelsa   

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859253/ESTEVE_Logo.jpg

Sempre da questa fonte

ESTEVE rileva Regis Technologies, espandendo la presenza e le capacità negli Stati Uniti

ESTEVE rileva Regis Technologies, espandendo la presenza e le capacità negli Stati Uniti

ESTEVE rileva Regis Technologies, un'organizzazione statunitense di sviluppo e produzione su contratto (CDMO) con sede a Chicago. Questa iniziativa...
ESTEVE acquisirà farmaci per il trattamento del carcinoma midollare della tiroide

ESTEVE acquisirà farmaci per il trattamento del carcinoma midollare della tiroide

ESTEVE ha stipulato un accordo con Sanofi per acquisire i diritti di Caprelsa® (vandetanib) in più di 50 paesi, un trattamento utilizzato negli...
Altri comunicati stampa da questa fonte

Esplora

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Pharmaceuticals

Pharmaceuticals

Corporate Expansion

Corporate Expansion

Comunicati stampa su argomenti simili