ESTEVE übernimmt den Geschäftsbereich Infusion Specialty Therapies von TerSera Therapeutics und baut damit seine Präsenz in den USA aus

BARCELONA, Spanien und DEERFIELD, Illinois, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE und TerSera Therapeutics LLC gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung getroffen haben, wonach ESTEVE den Geschäftsbereich Infusion Specialty Therapies (IST) von TerSera übernehmen wird. Diese strategische Übernahme ermöglicht ESTEVE die Ausweitung seiner Präsenz in den USA mit zwei hochspezialisierten Marktprodukten und einem engagierten Team aus Vertriebs-, Marketing- und Medizinfachleuten.

Der Geschäftsbereich IST von TerSera umfasst zwei Spezialmedikamente: Prialt® (Ziconotid-Intrathekalinfusion) und Quzyttir® (Cetirizinhydrochlorid-Injektion). Prialt® ist das einzige von der FDA zugelassene, nicht-opioide Mittel zur Behandlung von starken chronischen Schmerzen bei erwachsenen Patienten, bei denen eine intrathekale Therapie angezeigt ist und die andere Behandlungen wie systemische Analgetika, Zusatztherapien oder intrathekales Morphin nicht vertragen oder darauf nicht ansprechen.1 Prialt® wird derzeit in Europa von ESTEVE vermarktet.2 Quzyttir® ist das erste und einzige injizierbare H1-Antihistaminikum der zweiten Generation, das von der FDA für die Behandlung von akuter Urtikaria bei Erwachsenen und Kindern ab sechs Monaten zugelassen ist.3

Mit dieser Transaktion erhält ESTEVE die weltweiten Rechte für Quzyttir® in allen Gebieten (mit Ausnahme von China) und konsolidiert seine Rechte für Prialt® weltweit.

Staffan Schüberg, Chief Executive Officer von ESTEVE, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Aufnahme des Geschäftsbereichs Infusion Specialty Therapies und heißen das talentierte Team von TerSera bei ESTEVE herzlich willkommen. Diese Übernahme passt perfekt zu unserer strategischen Vision, hochspezialisierte Lösungen für Bereiche mit einem erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf anzubieten. Durch die Aufnahme von Quzyttir® in unser Portfolio und die Expansion in den US-Markt mit Prialt® stärken wir nicht nur unsere Expertise im Bereich hochspezialisierter Therapie, sondern beschleunigen auch unsere Expansion in den Vereinigten Staaten – dem weltweit größten Pharmamarkt."

„ESTEVE ist seit langem unser Partner für Prialt® in Europa. Dank seiner Expertise und seiner Kernkompetenzen ist das Unternehmen der ideale zukünftige Eigentümer für IST", sagte Edward Donovan, Chief Executive Officer von TerSera. „Wir glauben, dass diese Transaktion Prialt® und Quzyttir® eine hervorragende Heimat bietet, um die starke Dynamik, die wir mit diesen Medikamenten aufgebaut haben, fortzusetzen, während wir uns verstärkt auf unsere Kernbereiche Onkologie und seltene Krankheiten konzentrieren."

Diese Transaktion stärkt das Wachstum von ESTEVE in den Vereinigten Staaten, das 2024 mit der Übernahme eines auf seltene und extrem seltene Krankheiten in den Bereichen Endokrinologie und Onko-Endokrinologie spezialisierten Unternehmens begann. Das hochspezialisierte Portfolio von ESTEVE wurde durch die anschließende Expansion 2025 noch weiter gestärkt: Lizenzierung für Ex US eines biologischen Produkts zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 2 bis 18 Jahren, die an einem schweren primären Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor-1-Mangel leiden4; eine adjuvante Behandlung, die in den USA untersucht wird und außerhalb der USA als Standardtherapie gilt, wo sie für hochgradig resezierbares, nicht metastasiertes Osteosarkom bei Patienten im Alter zwischen 2 und 30 Jahren zugelassen ist5 ; und ein Medikament, das bei Erwachsenen und Kindern über 5 Jahren zur Behandlung von aggressivem und symptomatischem medullärem Schilddrüsenkrebs eingesetzt wird.6

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Perella Weinberg Partners ist der Finanzberater von ESTEVE bei dieser Transaktion, und Arnold & Porter fungiert als Rechtsberater. Leerink Partners fungierte als leitender Finanzberater von TerSera, und Kirkland & Ellis LLP fungiert als Rechtsberater.

Informationen zu ESTEVE

ESTEVE (esteve.com) ist ein globales Pharmaunternehmen mit einem klaren Ziel: das Leben der Menschen zu verbessern. ESTEVE wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barcelona. Das Unternehmen verfügt über eine starke internationale Präsenz mit pharmazeutischen Niederlassungen in Spanien, Portugal, Italien, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA.

ESTEVE konzentriert sich auf die Bereitstellung hochspezialisierter Behandlungen, die einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf in verschiedenen Therapiebereichen decken. Zusätzlich zu unserem innovativen Pharmageschäft bieten wir umfassende Auftragsfertigungs- und Entwicklungsdienstleistungen (CDMO) an und sind auf die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) in unseren erstklassigen Produktionsstätten in Spanien, Mexiko, China und den USA spezialisiert.

Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht das starke Engagement von ESTEVE für seine Grundwerte: der Mensch zählt, Transparenz und Rechenschaftspflicht.

Informationen zu TerSera Therapeutics

TerSera Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Onkologie und seltenen Krankheiten. TerSera wurde 2016 gegründet und schafft mit seinem Portfolio einzigartiger Therapeutika neue Eckpfeiler der Gesundheitsversorgung, wodurch es seine Fähigkeit, bedeutende Ergebnisse für Patienten zu erzielen, weiter ausbaut. TerSera wurde als erstklassiger Arbeitsplatz 2025 ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte TerSera.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

