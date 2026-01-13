ESTEVE acquiert la division « Traitements injectables spécialisés » de TerSera Therapeutics pour renforcer sa présence aux États-Unis

BARCELONE, Espagne, et DEERFIELD, Illinois, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE et TerSera Therapeutics LLC ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord en vertu duquel ESTEVE acquerra l'unité commerciale « Traitements injectables spécialisés » de TerSera. Cette acquisition stratégique permet à ESTEVE d'étendre sa présence aux États-Unis grâce à deux actifs hautement spécialisés sur le marché ainsi qu'à une équipe engagée de professionnels de la vente, du marketing et de la médecine.

La division opérationnelle « Traitements injectables spécialisés » de TerSera comprend deux médicaments spécialisés, Prialt® (perfusion intrathécale de ziconotide) et Quzyttir® (injection de chlorhydrate de cétirizine). Prialt® est le seul principe actif non opioïde approuvé par la FDA pour le traitement de la douleur chronique sévère chez les patients adultes pour lesquels un traitement intrathécal est justifié et qui sont intolérants ou réfractaires à d'autres traitements, tels que les analgésiques systémiques, les thérapies d'appoint ou la morphine intrathécale.1 Prialt® est actuellement commercialisé en Europe par ESTEVE.2 Quzyttir® est le premier et le seul antihistaminique H1 injectable de deuxième génération approuvé par la FDA pour le traitement de l'urticaire aiguë chez les adultes et les enfants âgés de six mois et plus.3

Avec cette transaction, ESTEVE obtiendra les droits mondiaux pour Quzyttir® sur tous les territoires (à l'exception de la Chine) et consolidera ses droits pour Prialt® dans le monde entier.

Staffan Schüberg, directeur général d'ESTEVE, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir l'unité commerciale « Traitements injectables spécialisés », et nous avons hâte d'intégrer l'équipe talentueuse de TerSera au sein d'ESTEVE. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre vision stratégique : apporter des solutions très spécialisées partout où il existe un important besoin médical non satisfait. En ajoutant Quzyttir® à notre portefeuille et en nous étendant sur le marché des États-Unis avec Prialt®, nous renforçons non seulement nos compétences dans les traitements hautement spécialisés, mais nous accélérons également notre développement aux États-Unis, le plus grand marché pharmaceutique du monde. »

« ESTEVE est depuis longtemps notre partenaire pour Prialt® en Europe. Ses compétences et ses principaux domaines stratégiques en font le futur propriétaire idéal de la division "Traitements injectables spécialisés" », a ajouté Edward Donovan, directeur général de TerSera. « Nous pensons que cette opération constitue un excellent point de départ pour poursuivre la forte dynamique que nous avons établie avec les médicaments Prialt® et Quzyttir®, tout en affinant notre concentration sur nos domaines thérapeutiques fondamentaux : l'oncologie et les maladies rares. »

Cet accord confirme la croissance d'ESTEVE aux États-Unis, qui a débuté par l'acquisition en 2024 d'une entreprise spécialisée dans les maladies rares et ultrarares dans les domaines de l'endocrinologie et de l'oncologie endocrinienne. Le portefeuille très spécialisé d'ESTEVE a ensuite été consolidé par une expansion en 2025 : acquisition de la licence hors États-Unis d'un produit biologique utilisé pour traiter les enfants et les adolescents âgés de 2 à 18 ans qui souffrent d'un déficit primaire sévère en facteur de croissance analogue à l'insuline de type 14 ; étude aux États-Unis d'un traitement adjuvant considéré comme une norme de soins en dehors des États-Unis, où il est approuvé pour les ostéosarcomes non métastatiques résécables de haut grade chez les patients âgés de 2 à 30 ans5 ; médicament utilisé chez les adultes et les enfants de plus de 5 ans pour traiter le cancer médullaire de la thyroïde agressif et symptomatique.6

La transaction actuelle devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

À propos d'ESTEVE

ESTEVE (esteve.com) est une entreprise pharmaceutique mondiale dont l'objectif est clair : améliorer la vie des personnes. Créée en 1929 et basée à Barcelone, ESTEVE bénéficie d'une forte présence internationale reposant sur ses filiales pharmaceutiques en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

ESTEVE se concentre sur la mise à disposition de traitements hautement spécialisés qui répondent à de considérables besoins médicaux non satisfaits dans plusieurs domaines thérapeutiques. Outre notre activité pharmaceutique innovante, nous proposons des services complets de sous-traitance pharmaceutique (Contract Manufacturing and Development services, CDMO), et sommes spécialisés dans la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) grâce à des installations de classe mondiale en Espagne, au Mexique, en Chine et aux États-Unis.

L'engagement ferme d'ESTEVE en faveur de ses valeurs centrales : l'importance des personnes, la transparence et la responsabilité, reste au cœur de tout ce que la société entreprend.

À propos de TerSera Therapeutics

TerSera Therapeutics est une société biopharmaceutique spécialisée dans l'oncologie et les maladies rares. Fondée en 2016, TerSera pose les nouvelles bases des soins grâce à son portefeuille de produits thérapeutiques uniques, en amplifiant leur capacité à produire des résultats significatifs pour les patients. La société TerSera a été reconnue comme l'un des meilleurs lieux de travail en 2025. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site TerSera.com et nous suivre sur LinkedIn.

